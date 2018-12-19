24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. موظفون يرفضون اقتطاعات الأجور ويحذرون من "السترات الصفراء" (5.00)

  2. قطع الأشجار يثير غضب جمعويين نواحي ابن أحمد (5.00)

  3. العثماني يحرك الوزراء لتفادي ضياع أرشيف الإدارة (5.00)

  4. "رسالة تحت التراب" تعيد ملابسات مصرع آيت الجيد إلى الواجهة (5.00)

  5. نفاد مخزون الأدوية بمشافي المملكة يعرض حياة المواطنين للخطر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الملك يعطي انطلاقة أول طائرة من "الجيل الجديد" لشركة "لارام"

الملك يعطي انطلاقة أول طائرة من "الجيل الجديد" لشركة "لارام"

الملك يعطي انطلاقة أول طائرة من "الجيل الجديد" لشركة "لارام"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:00

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، على وضع الحجر الأساس لمحطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا، قبل أن يعطي انطلاقة أول طائرة من الجيل الجديد من طائرات الخطوط الملكية المغربية، وهي من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر، التي اقتنتها الخطوط الملكية المغربية مؤخرا.

وتأتي توسعة مطار الرباط سلا، هذا المشروع الهيكلي، بهدف مواكبة النمو المتزايد لحركة المسافرين والطفرة السوسيو اقتصادية التي تعرفها جهة الرباط سلا القنيطرة، والذي يتطلب استثمارات تقدر بـ1,641 مليار درهم.

وسيمكن المشروع، الذي ينسجم تمام الإنسجام مع أهداف برنامج "الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية"، وتعزيز الوجهة السياحية للعاصمة، من رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار إلى 4 ملايين مسافر عوض 1,5 مليون حاليا.

كما ستعود هذه المنشأة الجديدة بالنفع على مدينة القنيطرة المجاورة، باعتبارها أرضية صناعية ومركزا مهما لفرص الشغل، من خلال منطقتها الحرة التي تستقبل مجموعات صناعية مرموقة.

وسيهم مشروع توسيع مطار الرباط -سلا، الذي يشكل جزءا مندمجا من استراتيجية التنمية للمكتب الوطني للمطارات، تشييد محطة جوية جديدة على مساحة تناهز 69 ألف متر مربع، وتوسعة موقف الطائرات (6 مراكز إضافية)، مع تهيئة مسالك طرقية للربط بالمدرج، وموقفا للسيارات على مستويين بطاقة استيعابية تقدر بـ1300 سيارة.

واستجابة لحاجيات وانتظارات المسافرين المغاربة والأجانب، سيتم تزويد المحطة الجوية الجديدة بتجهيزات تكنولوجية حديثة، تلائم المعايير الدولية في مجالات السلامة والأمن وجودة الخدمات، وبتصميم هندسي يسمح بتدبير أمثل للفضاءات من أجل تنقل سلس للمسافرين.

وستشتمل المحطة الجوية الجديدة، أيضا، على بهو عمومي يضم فضاء لعرض نماذج الطائرات، وقاعة لإجراءات التسجيل الخاص بالمسافرين والأمتعة، وفضاء لإجراءات مراقبة الولوج، وقاعة لتسليم الأمتعة، وفضاء مخصص لمراقبة الجوازات عند الوصول، ومسلكين أحمر وأخضر لإجراءات المراقبة الجمركية عند الوصول.

كما ستحتوي المحطة على ستة ممرات تيليسكوبية للصعود والنزول من الطائرة، وعلى فضاء تجاري منجز حسب التصميم الجديد "وولك ثرو"، وكذا فضاءات لخدمات المطعمة والاستراحة.

وفي إطار احترام البيئة ومبادئ الاستدامة، سيدمج هذا المشروع، الممول من الاعتمادات الخاصة بالمكتب الوطني للمطارات (596 مليون درهم)، والبنك الإفريقي للتنمية (825 مليون درهم)، والوكالة الفرنسية للتنمية (220 مليون درهم)، في تصميمه تقنيات مبتكرة لضبط الحرارة داخل الفضاءات، وتثمين الإضاءة الطبيعية، والاقتصاد في استهلاك الماء.

ويأتي إطلاق الملك لمشروع بناء هذه المحطة الجوية الجديدة لتعزيز المكانة الدولية التي يحظى بها مطار الرباط سلا، الذي عرف حركة نقل مهمة خلال السنوات الأخيرة، مع معدل تطور سنوي يبلغ 14,03 بالمائة مابين 2007 و2017.

إثر ذلك، أعطى الملك انطلاقة أول طائرة من الجيل الجديد من طائرات الخطوط الملكية المغربية، بوينغ 9-787 دريملاينر، التي اقتنتها الشركة مؤخرا .

وبهذه المناسبة، قدم الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو، للملك محمد السادس هدية رمزية.

وتنضاف أول طائرة بوينغ 9-787 هاته، التي قدمت الشركة الوطنية بشأنها طلبية، الأكبر حجما والأكثر فاعلية، إلى الخمس طائرات بوينغ 8-787، التي تستغلها الخطوط الملكية المغربية، مما سيمكن هذه الأخيرة من توفير رحلات جوية نحو وجهات جديدة عبر رحلة مباشرة، وبذلك تعزز شبكة "لارام" التي تشمل أزيد من 90 وجهة دولية.

ويفوق طول طائرة البوينغ 9-787 نظيرتها 8-787 بستة أمتار، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 302 مسافر (بأكثر من 28 مقعد مقارنة مع بوينغ 8-787)، كما يمكنها الطيران على مسافة تتجاوز 14 ألف و140 كيلومتر بنظام نموذجي من مستويين.

وستمكن هذه القدرة الإضافية الخطوط الملكية المغربية من توسيع مجال عملها، مع تحسين الربحية الخاصة بخطوطها، لاسيما بفضل النجاعة الطاقية لهذه الطائرة، مع تقليص استهلاك البنزين وانبعاثات الكربون بنسبة 25 في المائة مقارنة مع الطائرات الأخرى طويلة المدى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - N.H الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:09
يستغل كل خيرات هذه البلاد لمصلحته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
72
2 - بوحاطي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:15
سبحان الله طاءرة وحدة عليها هاد شي كامل فعلا نزداد تقدما يوم بعد يوم الى الامام البلادي زينة البلدان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
3 - ABDELLAH الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:20
شركة تقدم خدمات سيئة
غلاء التذاكر
معاملة سيئة من طرف المضيفات والمضيفين ناتج عن التكبر و العنجهية التي تميزهم عكس الشركات الاروبية تجد المضيفات جميلات جدا مع تواضع كبير
و خدمات جيدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
89
4 - هشام الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:30
راه مابغيناش طائرة من الجيل الجديد. بغينا غير تعليم صحة وعدل وامن من الجيل القديم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
117
5 - Observateur الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:31
كل التوفيق و مزيدا من الإنجازات إن شاء الله .. نريد من الخطوط الوطنية أن تغطي كذلك الشبكة الداخلية من طنجة إلى الكويرة و بأثمنة معقولة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-32
6 - مهاجر الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:32
من خلال الأخبار دائما نسمع بأن الخطوط الملكية المغربية اشترت طائرات جديدة وهذا الخبر يسرنا كثيرا وخاصة نحن الجالية المقيمة بأوروبا.
ولكن للأسف أثناء العطلة الصيفية نحجز تذكرة السفر عبر الخطوط الملكية المغربية ولاكن في المطار نجد طائرة اخرة مرة تونسية ومرة مصرية ومرة بدون علامة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
7 - بوعو الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:33
يا حليلي المغرب ولى يصنع الطائرات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
8 - PhD الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:34
عندما قرات العنوان ظنيت ان المغرب اعطى الانطلاقه لصناعة طائرات متطوره، فالاخير صدق غي شاريها... فرق كبير يا عمري، :(
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
9 - خالد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:38
لدينا المال لشراء الطائرات واحداث القطارات السريعة و الترامواي ......وليس لدينا المال لإصلاح التعليم و الصحة اللهم ان هذا لمنكر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
70
10 - سعيد من الريف الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:44
أتساءل هل المغرب مكون فقط من محور طنجة القنيطرة الرباط الدار البيضاء.
ماذا عن باقي المدن، أم أنها تابعة لدولة أخرى، أو تنتمي لما يسمى بالمغرب غير النافع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
11 - اتمزيرة الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:44
نتمن من جلالة الملك محمد السادس نصره الله اعطاء الضوء الاخضر لبناء او تشيد مطار بومالن دادس ونفق تشكا لفك العزلة عن المنطقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
12 - كازاوي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:47
ماشاء الله .. شكرا لمثل هذه المشاريع و الخطوات المثمرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
13 - simo الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:48
واحد الناس فينما المغرب يدير شي حاجة يقولو ليك مابغيناهاش
بغينا غير الصحة و التعليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
14 - Observateur الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:49
إلى 4 - هشام
بغينا طائرات و قطارات من الجيل الجديد و تعليم باللغة المغربية لأن باللغة المغربية سنذهب بعيدا في كل المجالات .. لا للأمية و لا للفقر و لا للحكرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
15 - Moussa الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:49
Many might disagree but I believe that RAM is improving little bit. There is a lotttt that’s still need to be done to become truly a good company to fly with but looks like they are slowly going in the right direction.I just hope they improve their services Little more
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - Aziz Canada الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:50
الاجدر بناء مطار جديد دولي يوفر فرص عمل اظافية وترك مطار محمد الخامس ( عفوا محطة محمد الخامس) للخط الوطني او العربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
17 - MASSAKOK الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:04
أعيدو ترتيب الجمل لتعرفو من الممول الحقيقي
المكتب الوطني للمطارات (596 مليون درهم)،
والبنك الإفريقي للتنمية (825 مليون درهم)،
والوكالة الفرنسية للتنمية (220 مليون درهم)،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
18 - Jihan الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:05
كم هم المغاربة خاصة المهاجرين منهم يسافرون عبر خطوط بلدهم ولا مهاجر .
غلاء التذاكر سوء المعاملة .الخ .
أهم أفضل من الخطوط الانجليزية التي تنقل آلاف المغاربة طوال السنة بثمن رمزي.
من الأحسن أن نبقى صامتين والله ابارك في الطيارة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
19 - ولد زعير عاجل الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:05
هذه الأمور كلها ليس لها أبدا أي تأثير ايجابي لا من قريب أو بعيد في تحسين الحالة الاجتماعية للفقراء أو الشعب

مثلها مثل البراق ووووو أو الإستثمارات با إفريقيا هذا يعود نفعه على من يستفيدون من الثروة و الفوسفات و خيرات المملكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
20 - متتبع الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:12
إلى 9 - خالد :
أنت على حق، إذا أصلحنا التعليم سيصلح كل شيئ .. و لإصلاحه لا نحتاج إلى أموال كثيرة كما ذكرت و كما يضن البعض، نحتاج إلى مغربته .. قناعتي الراسخة، لا بديل عن اللغة المغربية في المدرسة المغربية، و السلام عليكم و رحمة الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - مغربي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:12
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة الاحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات و على السائر الاسرة الملكية الشريفة و على الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
22 - عبد الفتاح الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:15
في كل دو العالم هناك فاشلون لكنهم مواطنون ينتجون قدر الإستطاعة, إلا في المغرب تحول فشلهم إلى عدمية. نعم هناك مشاكل في جودة التعليم وفي قطاع الصحة, لكن لا بد من تقوية البنية التحتية من طرقات وموانئ, وسكك حديدية, ومطارات لجلب الإستثمار وتقوية السياحة لخلق مزيد من فرص الشغل وخلق الثروة. نحن الآن 40 مليون نسمة, وبعد عقدين سنصبح 80 مليون نسمة, إن لم نستعد الآن بهذه المشاريع لن نستطيع إنجازها أبدا بعد عقدين, نوفر إحتياجات 80 مليون مغربي, ولكم واسع النضر لتتصوروا واقع المغرب آنذاك. لن يستطيع أحد منا أن يضمن أمنه لا في بيته ولا خارجه, وسنعيش عهد السيبة الثانية. دعونا نركز على المشاكل الحقيقية محاربة المفسدين والنافذين, وحماية المال العام, وسجن اللصوص عوض إعفائهم, إلى آخره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - Amine الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:16
عندما نرى تركيا تدشن مطار بكلفة 25 مليار دولار اي ميزانية المغرب السنوية باكملها
عندما تعقد تركيا صفقة فانها تشتري اسطول بتلاتين طائرة وليس طائرة واحدة لتشجيع السياحة والاقتصاد التركي عندها اعلم اننا بعيدون جدا عن هدا العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
24 - اياك الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:23
لو انه يتم الاهتمام بكل القطاعات لكان افضل
لاننا نلاحظ اهتمام الدولة بالقطاعات الخاصة فقط اي شركات كبرى او مؤسسات خاصة كالمستشفيات بينما لا يعيرون انتباههم للمشاريع الوطنية العامة التي سيستفيد منها المواطن مجانا او بتمن رمزي لمادا لا نرى مشاريع وطنية لايواء الايتام او تحسينات على مستوى السجون التعمير الصحة التعليم الاقتصاد الوطني .....( ديك الهدية الرمزية هي لي ضراتني فراسي )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - الله الوطن الشعب الفوسفاط الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:25
الى التعليق 1 N.H تعليقك يثلج الصدر الله يكثر من امثالك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
26 - marocaine الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:30
on veux l'investissement dans l’être humain, l’éducation et la santé......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - ياسين الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:30
يبنون في المطارات وتوسعتها ويعتمدون على مطار محمد الخامس كمنفذ اوحد
إنه المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.