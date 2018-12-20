"أطلنطا" تطلق خدمات تأمينية بصيغة مبتكرة

هسبريس من الدار البيضاء

شرعت شركة "أطلنطا" للتأمينات في إطلاق خدمات تأمينية تكميلية غير مسبوقة لفائدة أصحاب السيارات.

وتتيح هذه الخدمة المبتكرة لزبناء "أطلنطا" الاستفادة من ضمانات تكميلية على المسؤولية المدنية للسيارات، لمدة يحددها الزبون ابتداء من 7 أيام.

وللاستفادة من هذه الضمانات التكميلية، يتوجب التوفر على تأمين المسؤولية المدنية، حيث يمكن للزبون الراغب في الاستفادة من هذه الخدمة، والتي تشمل ضمان الاصطدام وكسر الزجاج والسرقة والحريق، التوجه إلى وكيل التأمين أو شركة "أطلنطا".

وتوفر هذه الخدمة المبتكرة، التي يمكن أن يستفيد منها الأشخاص الذين يتوفرون على تأمين المسؤولية المدنية، إمكانية الاكتتاب في الضمانات التكميلية بأسعار جد مناسبة.

عند الاكتتاب في هذه الخدمة، سيحصل الزبون على كافة الشروحات في حالة تعرضه لأي طارئ، سواء كان الأمر يتعلق بحادثة سير أو سرقة أو حريق ألحق أضرارا به أو بالسيارة.

للمزيد من المعلومات يرجى تصفح الموقع :

http://www.atlanta.ma/rc-rechargeable