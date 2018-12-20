24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:53
|08:25
|13:30
|16:04
|18:26
|19:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ساكنة حيّ "الخرب" بطنجة تشكو تردي التجهيزات والبنيات التحتية
- موظفون يرفضون اقتطاعات الأجور ويحذرون من "السترات الصفراء"
- الصدمة تلجم سكان إمليل .. وشهود: قتلة السائحتين "متشردون"
- تنصيب لجنة التكفل بالنساء ضحايا العنف بالناظور
- ترامب: أمريكا هزمت "الدولة الإسلامية" في سوريا
مسيرة حاشدة للمتصرفين تلتحف السواد احتجاجا على "سياسة الحكرة" (5.00)
إدانة "جريمة شمهروش" توحد ممثلي الديانات السماوية بالمملكة (5.00)
نفاد مخزون الأدوية بمشافي المملكة يعرض حياة المواطنين للخطر (5.00)
قتل سائحتين في شمهروش .. منابر دولية تلمح إلى تورط متطرفين (5.00)
- مُتطرف وراء قتل السائحتين .. وهذه صور مرتكبي "جريمة شمهروش" - (221)
- إدارة ترامب ترمي "الاستفتاء بالصحراء" إلى مجلس الأمن القومي - (125)
- جريمة قتل سائحتين أجنبيتين بمنطقة إمليل .. الدافع "الإرهابي" قائم - (115)
- مغاربة يتبرؤون من "جريمة شمهروش" ويُعَزون عائلتي السائحتين - (96)
- "أساتذة متعاقدون" يشلون المدارس ويخرجون في مسيرات جهوية - (94)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"أطلنطا" تطلق خدمات تأمينية بصيغة مبتكرة
شرعت شركة "أطلنطا" للتأمينات في إطلاق خدمات تأمينية تكميلية غير مسبوقة لفائدة أصحاب السيارات.
وتتيح هذه الخدمة المبتكرة لزبناء "أطلنطا" الاستفادة من ضمانات تكميلية على المسؤولية المدنية للسيارات، لمدة يحددها الزبون ابتداء من 7 أيام.
وللاستفادة من هذه الضمانات التكميلية، يتوجب التوفر على تأمين المسؤولية المدنية، حيث يمكن للزبون الراغب في الاستفادة من هذه الخدمة، والتي تشمل ضمان الاصطدام وكسر الزجاج والسرقة والحريق، التوجه إلى وكيل التأمين أو شركة "أطلنطا".
وتوفر هذه الخدمة المبتكرة، التي يمكن أن يستفيد منها الأشخاص الذين يتوفرون على تأمين المسؤولية المدنية، إمكانية الاكتتاب في الضمانات التكميلية بأسعار جد مناسبة.
عند الاكتتاب في هذه الخدمة، سيحصل الزبون على كافة الشروحات في حالة تعرضه لأي طارئ، سواء كان الأمر يتعلق بحادثة سير أو سرقة أو حريق ألحق أضرارا به أو بالسيارة.
للمزيد من المعلومات يرجى تصفح الموقع :