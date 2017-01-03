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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مال وأعمال | أخنوش يُعلن عن إجراءات مواكبة لتفادي مشاكل تسويق الليمون

أخنوش يُعلن عن إجراءات مواكبة لتفادي مشاكل تسويق الليمون

أخنوش يُعلن عن إجراءات مواكبة لتفادي مشاكل تسويق الليمون
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:30

بعد المشاكل التي واجهت تسويق المنتوج الوطني من الليمون، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، إن الاجتماعات متواصلة مع المنتجين في هذا المجال من أجل تمكينهم من ولوج أسواق لتسويق منتجاتهم.

وضمن إفادة قدمها أمام مجلس الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس، حول مستجدات تسويق المنتوج الوطني من الليمون، أشار أخنوش إلى ارتفاع الإنتاج بفضل الإجراءات المتخذة بخصوص مخطط المغرب الأخضر، "وهو الأمر الذي مكن من بلوغ مستويات كبيرة تنسجم وحجم الطموحات التي حددها المخطط" على مستوى هذا المنتوج.

ومن بين المشاكل التي واجهت هذا القطاع، ذكر أخنوش "المنافسة المرتبطة بتسويق المنتوج، التي اشتدت في السنوات الأخيرة بانخراط عدد من الدول في هذا المسار، فضلا عن أنه في هذه السنة حصل تأخر في نضج الإنتاج مما أدى إلى تجميع المحصول في الفترة الأخيرة، لينعكس ذلك على المجهود المرتبط بالتصدير".

توضيحات أخنوش التي جاءت على لسان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بينت أن "العرض التصديري في بعض المناطق بلغ مستويات ليست بالسهلة، والنموذج من بركان بزائد 25 في المائة وبني ملال بزائد 18 في المائة".

وأكد الخلفي، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الحكومي، أن بعض الصعوبات المرتبطة بالتسويق برزت في مناطق مثل سوس ماسة، لكنه أورد أن "وزارة الفلاحة عملت على مواكبة المنتجين المصدرين من أجل التوجه نحو أسواق يوجد فيها الطلب أكثر".

وتابع المتحدث بأن "وزارة الفلاحة قامت بإرساء آلية من أجل التتبع والعمل على فتح أسواق جديدة لليمون المغربي، خاصة على مستوى منطقة آسيا".

وكانت توقعات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب كشفت أنّ الزيتون والحوامض سيحققان محاصيل قياسية خلال الموسم الفلاحي الجاري 2018-2019، بفضل المكتسبات المحققة من تطبيق مخطط المغرب الأخضر.

كما أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن قطاع الحوامض هو الآخر سيحقق إنتاجاً قياسياً وتاريخياً، ببلوغه حوالي 2.62 مليون طن على مساحة منتجة تبلغ 117.400 هكتار، بنسبة ارتفاع تناهز 17 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق، وبعائد قياسي يصل إلى 22.1 طن في الهكتار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (62)

1 - said الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:37
الفلاحة في المغرب غادة مزيان والحمد لله
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-21
2 - ياسمين الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:37
أخنوش طور قطاع الفلاحة ببلادنا و الارقام خير دليل على ذلك، بالتوفيق.
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-32
3 - مواطن الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:38
السيد وزير الفلاحة يسكت النقاد الفاشلين بعمله وجديته في التسيير وهذا يعترف به حتى ألد الخصوم ..
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-31
4 - مريم الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:38
الفلاحة تشكل اكبر قطاع ضمن القطاعات الاخرى التي يتشكل منها الاقتصاد المغربي لهدا على المسؤولين على القطاع اعطاء كل التعليمات و اتخاذ كل التدابير اللازمة لنهوض بهدا القطاع . السيد الوزير المحترم يسهر بنفسه لمراقبة و تدبير القطاع الفلاحي ليكون كل الامور مبرمجة و تطبق بشكل جيد و سريع
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-25
5 - مريم الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:38
الفلاحة تشكل اكبر قطاع ضمن القطاعات الاخرى التي يتشكل منها الاقتصاد المغربي لهدا على المسؤولين على القطاع اعطاء كل التعليمات و اتخاذ كل التدابير اللازمة لنهوض بهدا القطاع . السيد الوزير المحترم يسهر بنفسه لمراقبة و تدبير القطاع الفلاحي ليكون كل الامور مبرمجة و تطبق بشكل جيد و سريع
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-23
6 - mourad 04 الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:38
الكل يشيد بمجهودات وزير الفلاحة لأنها أعطت نتائج على أرض الواقع بالرغم من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي
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-30
7 - سمية احمد الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:38
السيد وزير الفلاحة يقوم بعمل جبار قصد تطوير القطاع، وأتمنى أن يسير كل الوزراء وفق منواله لتطوير كل القطاعات، لأن بصراحة النتائج والحصيلة التي حققتها الفلاحة المغربية تبقى نموذج يجب أن يحتدى به في كل القطاعات
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-29
8 - سلاوية الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:39
الفلاحة تشكل اكبر قطاع ضمن القطاعات الاخرى التي يتشكل منها الاقتصاد المغربي لهدا على المسؤولين على القطاع اعطاء كل التعليمات و اتخاذ كل التدابير اللازمة لنهوض بهدا القطاع . السيد الوزير المحترم يسهر بنفسه لمراقبة و تدبير القطاع الفلاحي ليكون كل الامور مبرمجة و تطبق بشكل جيد و سريع
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-29
9 - عفيف الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:39
اخنوش هو الوزير الوحيد لي خدام ف هاد البلاد . انتهى الكلام !!
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-33
10 - صلاح الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:39
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
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-31
11 - سميرة الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:39
المغرب اليوم يشهد تزايدا ملحوظا في الكميات المنتجة من الحوامض بفضل المجهودات التي تقوم بها الوزارة من خلال مشروع مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى ثماره في العديد من مناطق المملكة.
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-28
12 - لمغور الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:40
اخنوش هو الوزير الوحيد لي خدام ف هاد البلاد . انتهى الكلام !!
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-28
13 - عبدو الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:40
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
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-27
14 - الحااااج الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:40
فخورون بالسيد الوزير التي عرف كيف يثور بالمنهجية في الفلاحة و الصيد البحري ، وزير الكفاءات و العمل المعقول
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-26
15 - سليمة الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:40
الفلاحة مستفدين مزيان.. و اخنوش مفرطش فيهم. شحال من وزير عندنا بحالو؟! الا من رحم ربي.
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-27
16 - youssra الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:40
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
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-26
17 - bouchra الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:40
مخطط المغرب الأخضر الذي جاء به الوزير الكفاءة أخنوش حقق نتائج ملموسة وحسنة على أرض الواقع،
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-27
18 - سليكان الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:41
Grande joie et fierté que nous sentons Monsieur Akhannouch, enfin un homme responsable, honnête et fiable sur lequel on peut compter, très difficile de trouver de tels hommes malheureusement dans les partis politiques national
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-21
19 - كوكبي الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:41
يحق لنا ان نتفتخر بوزارة فلاحتنا.. الفلاحة المغربية اصبح يضرب بها المثل في المحافيل الدولية.
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-24
20 - fadi الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:42
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
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-28
21 - مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:42
من اعماق قلبي اتمنى ان يصبح اخنوش في يوم ما رئيسا للحكومة لانه هو القادر ان يخرج المغرب من الوضع الذي يعيش فيه الان
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-27
22 - الوافي الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:42
الذي يريد العمل، تجده في الميدان أما اصحاب الكلام والبحث عن الأعداء لأنهم لايتقنون إلا اللغو فإنهم في خذه اللحظة يحرضون ويسبون ويشتمون. العمل هو مانحتاجه في هذا الوطن، أما الحلايقية رَاه عندنا جامع الفنا.. برافو السيد الوزير والله اجيب الشتاء على قد النفع .
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-27
23 - habiba الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:42
وزارة الفلاحة لم تدخر جهدا في النهوض بالقطاع الفلاحي من خلال استراتيجيات وأوراش كبرى ابتدعها الوزير أخنوش والتي انعكست إيجابا على الإنتاج الفلاحي وطورت من جودته
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-28
24 - سناء الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:43
Continuez ainsi Monsieur Akhannouch vous êtes le meilleur. Que Dieu le tout puissant vous assiste.
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-25
25 - عماد الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:43
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة
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-26
26 - hilali الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:43
القطاع الفلاحي بين أياد أمينة ما دام السيد أخنوش على رأس الوزارة الوصية على القطاع فحصيلته جد مشرفة كما وكيفا، والقطاع الفلاحي يتطور من حسن إلى احسن، من حيث وفرة المنتوجات ومن حيث الجودة
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-26
27 - تيوالين الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:43
رجل الازمات او بالاحرى رجل المواقف الصعبة والظرفية. رجل لا يتوارى في العمل الدؤوب وايجاد حلول لما فشل فيه الاخرون. بالتوفيق
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-25
28 - saidos الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:44
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه والسبب يرجع للوزير الكفء الموجود على رأسها فهو يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد ومن حسن الحظ نتوفر على مخطط اخضر يستبشر به في جميع البلدان.
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-24
29 - عبدووو الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:44
تبارك الله على السيد وزير الفلاحة من أحسن الناس اللي دازو فالمغرب
الله يعاونك فالأعمال ديالك و جميع الوزراء يقتديو بيــك
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-25
30 - hamid الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:44
À chaque fois que le ministère de l’agriculture réussit des choses, ca a un impact direct sur la population. le plan vert a vraiment contribuer dans le devloppement de l agriculture dans le Maroc
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-25
31 - تيوالين الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:44
أخنوش رجل كفؤ وعملي بين عن كفاءته في مجال الفلاحة حيث أصبح إشعاعها يمتد إلى دول إفريقية والمواطن العادي يمكنه أن يحس بذلك ومن الواجب أن نعترف له بذلك كمالأشخاص آخرين في مجالات أخرى ربما لايتقن الخطابة السياسية إلا أن تواجده في الحكومة الان اصبح مفيد جدا لأن المشاريع الكبرى تحتاج إلى كفاءة وخبرة وليس فقط إلى إتقان المواجهة السياسية٠
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-26
32 - aloch الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:44
الجميل في عمل وزير الفلاحة انه يولي اهتماما للمنتوجات المحلية كمدخل لتحقيق تنمية اقتصادية محلية فيواكب و يتتبع و يتواصل عن قرب الى حين بلوغ الهدف و تنزيل المشاريع على ارض الواقع بنجاعة و فعالية.
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-26
33 - Peace الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:44
الحمد لله على هذه الخيرات و تكاثر المنتوج, و الله يبارك و يزيد. التصدير و ايضا الصناعة التحويلية, فيمكن صناعة ليمونادا ماركا مغربية و مربى البرتقال و الحلوى و الكعك و صلصة خاصة بالديسير..
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-21
34 - عبدالصمد اليت القاضي الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:45
سي اخنوش الله احفضك لنا وااااااصل
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-23
35 - سوبيرة الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:45
لا يختلف اثناء على أن حزب التجمع حزب كفاءات أعطت الشيء الكثير لهذا الوطن العزيز، برافو وزير الفلاحة أنت قدوة لباقي الوزراء
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-23
36 - mahdi الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:45
سعداتنا بهذا الوزير اكاد لا اتذكى عدد المرات التي زار فيها وزير الفلاحة منطقتنا ... هذا احسن وزير في نظري في تاريخ المغرب يجوب ارض الوطن باستمرار و يتفاعل مع همومو المواطنين ربافو ارفع لكم القبعة احتراما معالي الوزير.
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-24
37 - كريمة الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:45
الوزير الاكثر فعالية في حكومة سعد الدين العثماني هو عزيز اخنوش.. الحضور الميداني قوي جدا لدى هذا الرجل
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-23
38 - محمد الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:46
وزارة الفلاحة تعرف مستويات قياسية، فلاحو المغرب ممتنين لاستراتيجية الجديدة بفضل الوزير السوسي
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-24
39 - جااادو الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:46
كم اتمنى ان يحدو باقي الوزراء حدو هذا الرجل..
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-21
40 - fatima الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:46
وزير الفلاحة والتنمية القروية شدد على أهمية تنمية العالم القروي بهدف ضمان ازدهار أعلى السلاسل الفلاحية وتنافسيته وفعاليته، مشيرا إلى أنه تم وضع تصور تنمية القطاع الفلاحي ضمن مخطط المغرب الأخضر وفق منظور يشمل كل حلقات سلسلة الإنتاج التي يوجد مصدرها بالعالم القروي.
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-21
41 - صمادو الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:47
وزير الفلاحة دائما يتفقد ويتابع عن كتب كل المشاريع والإنجازات
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-23
42 - نورا الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:48
السي اخنوش هو رجل يؤمن بالعمل الميداني و التفاعل عن قرب مع حاجيات المواطنين اليومية
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-22
43 - كمال الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:48
كلام غير واضح العرض اكثر من الطلب هاذا هو الواقع اما بالنسبة للتصدير فهو موجود ولكن مقتصر علي عينة قليلة من الفلاحة وبالأخص المعروفين في المغرب هاذا هو المشكل بكل وضوح المغرب لايمكن ان يصدر مليون طن من الحوامض في السنة مستحيل اذا يجب مراقبة الاتمنة بتقسيط لان الليمون 2 ريال والسوق 4 دراهم هذا سيجعل الاستهلكها ضعيف للمستهلكين مايسبب انهيار السوق الحوامض
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18
44 - حسناء الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:48
الوزير الاكثر فعالية في حكومة سعد الدين العثماني هو عزيز اخنوش.. الحضور الميداني قوي جدا لدى هذا الرجل
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-20
45 - عمااد الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:49
الوزير المحترم يباشر المشاريع التنموية الفلاحية و المشجعة على الاستثمار ان هذا العمل يدل على انخراط وزارته باحترافية لتتبع كل الاوراش الفلاحية المنجزة و التي في طور الانجاز.
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-16
46 - Massinisa الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:49
لماذا لا يكون الفاءض في المواد الاساسية الحبوب مثلا عوض الكماليات؟ كما يجب حل مشكل المياه بتحلية مياه البحر و استغلال الطاقة الشمسية....:
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15
47 - oujda الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:49
خلاصة : لغة الخشب
البرامج الاقتصادية و السياسة تسبق الأحداث و لا تفسر الأزمات بالديماغوجية
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17
48 - كوثرة الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:50
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل الوطنية و الدولية
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-1
49 - عز الدين الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:50
إنتاج قياسى من النتوج الفلاحي لم يسبق تحقيقه من قبل.. كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير .
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-1
50 - يونس الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:51
الكل يقر بنجاح مخطط المغرب الأخضر الذي ساهم بشكل كبير في تنمية وتطوير قطاع الفلاحة وزيادة الإنتاج الفلاحي لبلدنا وجعله يحتل الصدارة أفريقيا وله مكانة  دولية  بفضل السيد أخنوش
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-1
51 - منعمو الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:51
مخطط المغرب الأخضر أعطى ثماره، وخير دليل الارتفاع الملحوض والمسجل في الإنتاج
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-1
52 - فلاح ميؤوس الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:51
باراكا السي الوزير بيع غير المنتوج اديالك وافتح ليه اسواق خارجية اما الفلاح الآخر لكان عندو فائض يرمه في البحر
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1
53 - مرسوم الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:51
السيد وزير الفلاحة يقوم بعمل جبار قصد تطوير القطاع، وأتمنى أن يسير كل الوزراء وفق منواله لتطوير كل القطاعات، لأن بصراحة النتائج والحصيلة التي حققتها الفلاحة المغربية تبقى نموذج يجب أن يحتدى به في كل القطاعات
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-1
54 - ليلس الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:52
المغرب اليوم يشهد تزايدا ملحوظا في كميات الانتاج بفضل المجهودات التي تقوم بها الوزارة من خلال مشروع مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى ثماره في العديد من مناطق المملكة.
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-1
55 - عيسى الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:53
النمودج التنموي المغربي رهين بالاهمية التي يتم ايلاؤها للقطاع الفلاحي
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-1
56 - محمد الشهيد الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:54
لا أدري لماذا المنتجون المغاربة لا يقومون بالبحث عن أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم، فأنا مغربي مقيم بالامارات و أؤكد لكم ان هناك شبه غياب أو غياب تام للمنتجات الفلاحية المغربية، و حتى ان وجدت فبأثمان جد مرتفعة، رغم أن السوق الإماراتي خاصة و الخليجي عامة يمكن أن يكون وجهة ناجحة لترويج المنتجات المغربية خاصة الفواكه.
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0
57 - Dave الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:58
Creer plus usines a jus d'orange!!!! Verifiez combien de hectolitres de jus d'orange le Maroc a importé en 2017 et 2018 !!!!
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0
58 - زعلان الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:02
الخسران احمادي اخلينا في الليمون والعام الجاي النوبة على الزيتون حتى هو خاص وزارة الفلاحة اتقدم الدعم باش الفلاحة اقطعو الشجر باش ارجع الثمن ارتفع شويا
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1
59 - ahmed الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:09
المغرب حقق انتاج فلاحي قياسي في هذا الموسم لكثرة الأمطار وليس بسبب مخطط المغرب الأخضر
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-1
60 - عبدو بن المغرب الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:15
فشل وزير الفلاحة فأين هو مجلس المنافسة؟أو كلاهما فاشل[email protected]
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0
61 - Observateur الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:16
الماندرىين بأقل من درهم للكيلو في الجنوب أو عمار بياديك، بصحتكوم أو راحتكوم .. في طنجة الكيلو لا يقل عن 4 دراهم و البائع هو اللي يعمار لك !
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1
62 - Elkhader الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:16
بفضل الله و السياسة الفلاحية أصبح إنتاج المغرب من القمح والشعير والزيتون والخضر واليمون يفوق الطلب الداخلي ولها نتمنى أن يعمل السيد الوزير على تطوير الصناعات التحويلية لتوفير مناصب شغل وكذلك تطوير طرق وآليات التخزين لتفادي ضياع هدا المنتوج
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