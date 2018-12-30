دار الصانع تسجل ارتفاعا في الأداء سنة 2018‎

هسبريس من الرباط

ترأس محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المجلس الإداري لمؤسسة دار الصانع، الذي عقد بمقرها، وخصص لعرض أنشطة المؤسسة برسم سنة 2018 ومشروع برنامج العمل وميزانية سنة 2019.

المجلس عرف حضور كل من كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، بالإضافة إلى مدير ديوان الوزير ورؤساء بعض الغرف الجهوية وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية وجهات حكومية أخرى وجمعيات مهنية.

وقبل بداية أشغال المجلس، استنكر الوزير وكاتبة الدولة وباقي أعضاء المجلس الحدث المؤلم التي عرفته منطقة جبل توبقال بمراكش، و"الذي لا يمثل المغرب وعادات وتقاليد وقيم بلدنا المبنية على الكرم وحسن الاستقبال واحترام جميع شعوب العالم".

وقد ثمّن الوزير مجهودات المؤسسة في ميدان ترويج منتوجات الصناعة التقليدية، و"هو ما انعكس إيجابيا على صادرات القطاع، كما تبينه الأرقام الرسمية".

وقدّم عبد الله العدناني، المدير العام لمؤسسة دار الصانع، خلال الاجتماع، عرضا حول الأنشطة الترويجية للمؤسسة والتي بلغ عددها في السنة الجارية 88 تظاهرة موزعة ما بين لقاءات رجال الأعمال ومعارض مهنية وأخرى تجارية، بالإضافة إلى أنشطة موازية متعلقة بالتواصل والتكوين.

واستفاد من مجموع هذه التظاهرات 4696 عارضا من صناع فرادى ومقاولات مس أكثر من ستة ملايين زائر عبر العالم، لتسجل بذلك المؤسسة تقدما ملحوظا في الأداء بالميزانية المرصودة نفسها.