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الرئيسية | مال وأعمال | "إلياتورز" تكرم حُجاجاً وتدشن موسم العمرة الجديد

"إلياتورز" تكرم حُجاجاً وتدشن موسم العمرة الجديد

"إلياتورز" تكرم حُجاجاً وتدشن موسم العمرة الجديد
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 22 دجنبر 2018 - 09:46

أقامت شركة إلياتورز بمدينة الدار البيضاء حفل عشاء تكريماً لحجاجها العائدين من موسم الحج السابق 1439، وكذلك للإعلان عن انطلاق موسم أداء العمرة لسنة 1440.

وحضر هذا الحفل، الذي نُظم بقاعة الأسمر بعين السبع بالعاصمة الاقتصادية، فهد فايز الوذيناني المدير العام رئيس شركة إلياتورز، وموظفو الشركة والقيمون الدينيون والحجاج وعائلاتهم إضافة إلى شخصيات من مختلف مدن المملكة المغربية في جو عائلي ملأته المحبة والسلام والود والتقدير ومشاعر الأخوة.

وقال الوذيناني، في كلمة افتتاحية للحفل التكريمي، إن هدف الشركة "خيري بالدرجة الأولى، حيث تسعى إلى تطوير برامج الحج والعمرة وتقديم خدمات جيدة ومناسبة وملائمة للحجاج والمعتمرين"، وأشار الوذيناني إلى أن "هذه مهمة شريفة عند الله تعالى، فيجب أن تكون خيرية بالدرجة الأولى".

وأضاف المدير العام رئيس شركة إلياتورز، في حديث لهسبريس، أن تكريم الحجاج بادرة جديدة بالنسبة إلى وكالات الأسفار، وأورد أن إلياتورز أطلقت برنامجاً هو الأول من نوعه في المغرب وهو برنامج "سفير إلياتورز"، ويقوم على اختيار خمسين شخصا من مختلف البلاد للتعريف بالمنتجات الخاصة بالحج والعمرة.

كما أشار القيميون الدينيون بشركة إلياتورز، وهم إلياس حجازي وعبد الله بوستة وبلال العثماني، خلال الحفل ذاته، إلى إنشاء "مركز للتأطير الديني وتنظيم دورات وندوات تكوينية لفائدة الحجاج والمعتمرين لتحضيرهم لهذه الشعيرة الدينية الشريفة المقدسة عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - malak السبت 22 دجنبر 2018 - 10:21
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما دام هاذا العمل عمل خيري، سيباركه لهم الله
اللهم وفقهم واجعل عملهم في ميزان حسناتهم
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