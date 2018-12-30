الجزولي: التكوين المهني لإدماج الشباب الإفريقي

هسبريس من الداخلة

قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، إن أكبر معدلات البطالة في أوساط الشباب هي تلك التي تعرفها القارة الإفريقية، حيث بلغت معدل 60 في المائة، مشيرا إلى أن الشباب ما بين 15 و24 سنة يشكلون نسبة 20 في المائة من ساكنتها.

وأضاف الجزولي أن التكوين المهني سيساهم في إدماج الشباب الإفريقي في سوق الشغل لحل إشكالية البطالة في صفوف هذه الفئة، مشيرا إلى أن ذلك سيجعلها قوة مساهمة ومحركا لاقتصادات القارة. ولم يفت الجزولي أن يذكر بالدور الرائد للمغرب في تعزيز التعاون جنوب ـ جنوب.

تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي جاءت بمناسبة انعقاد أشغال المنتدى الإفريقي الأول حول التكوين المهني حول موضوع "حكامة أنظمة التكوين المهني في خدمة التشغيل والتنافسية بإفريقيا"، الذي انطلقت أشغاله الجمعة بالداخلة.

ويهدف المنتدى، الذي تم تنظيمه بمبادرة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي تمت بلورته في إطار السياسة التي أطلقها الملك محمد السادس، إلى إضفاء روح جديدة على ورش التعاون جنوب- جنوب، وإعطاء الأولوية للتعاون في المجال الإفريقي على وجه الخصوص.

يشار إلى ان افتتاح اللقاء حضره، إلى جانب محسن الجزولي، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وعدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، والوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، وكاتبة الدولة لدى الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، وكاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة لكحيل. إضافة إلى ممثلي السلطة المنتخبة والسلطة المعنية لجهة الداخلة - وادي الذهب.