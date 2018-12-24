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الرئيسية | مال وأعمال | رؤساء دول غرب إفريقيا يؤجلون حسم انضمام المغرب إلى "سيدياو"

رؤساء دول غرب إفريقيا يؤجلون حسم انضمام المغرب إلى "سيدياو"

رؤساء دول غرب إفريقيا يؤجلون حسم انضمام المغرب إلى "سيدياو"
هسبريس – يوسف لخضر
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 18:30

اُختتمتْ، نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة النيجرية أبوجا، ندوة رؤساء دول غرب إفريقيا "سيدياو" في دورتها الرابعة والخمسين برئاسة الرئيس النيجري محمد بوخاري؛ لكن دون التطرق لطلب انضمام المغرب إلى هذا التكتل الاقتصادي، الذي قدّمه في فبراير من عام 2017.

ويثير التأخر في حسم انضمام المغرب إلى هذه المجموعة عدة تساؤلات حول ما إذا كان هناك إجماع حول العضوية المرتقبة للمغرب، وفي مقابل ذلك تناسلت دراسات وتقارير وطنية تُحصي منافع انضمام الرباط إلى مجموعة "سيدياو" التي تعدّ أنجح تكتل في القارة الإفريقية.

ولم ترد في البيان الصادر عن الدورة الرابعة والخمسين، الذي نُشر اليوم الاثنين، أية إشارة بخصوص مصير طلب المغرب المتعلق بانضمام إلى مجموعة "سيدياو"؛ وهو ما يعني أن البتّ في هذا الطلب لا يزال مؤجلاً دون تحديد جدولة لذلك، كما لم يتم الكشف عن مصير دراسة الأثر الداخلية التي أُجريت من قبل المجموعة.

وسيطرت الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في عدد من الدول، خصوصاً في التوغو وغينيا بيسياو، على جدول أعمال الدورة الـ54، إضافة إلى دراسة تقدم مخطط تحرير التجارة الإقليمية والعملة الموحدة بين الدول للمجموعة الاقتصادية في أفق السنوات المقبلة.

ومرت أكثر من ثلاث دورات مختلفة لهياكل تنفيذية في المجموعة الاقتصادية "سيدياو"، خلال سنة 2018، دون التطرق لطلب المغرب، الشيء نفسه بالنسبة إلى طلبات كل من تونس وليبيا، في الوقت الذي تتطلع فيه المملكة إلى تعزيز حضورها في المؤسسات الإقليمية مثل "سيدياو" بعد العودة إلى الاتحاد الإفريقي.

جواد كردودي، رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، قال إن هذا التأخر في البتّ في طلب المغرب الانضمام إلى مجموعة "سيدياو" لن يؤثر على وضع المملكة، ويؤكد أن "الرباط بفعل الواقع لاعب أساسي في سيدياو من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تشمل عدداً من المجالات واستمرار المبادلات التجارية مع البلدان من خلال عشرات الاتفاقيات".

وأوضح كردودي، في حديث لجريدة هسبريس، أن "المغرب ليس متسرعاً للحصول على قرار نهائي بخصوص طلب الانضمام؛ لكن تظل الحاجة ملحة إلى تلقي جواب، بعد الموافقة المبدئية وصدور تقرير اللجنة الخماسية حول آثار انضمام المغرب إلى المجموعة".

واعتبر المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، أن مشروع انضمام المغرب إلى "سيدياو" يعدّ فرصة إيجابية لدول المنطقة من الناحية الاقتصادية، على اعتبار أن المغرب يعدّ أول مستثمر في المجموعة؛ وهو ما سيفتح المجال للمملكة للوصول إلى سوق تعدادها 320 مليون مستهلك وبناتج داخلي خام يناهز 700 مليار دولار.

كما يرى المعهد أن هذا الانضمام المرتقب للمملكة يحمل فرصاً لمجموعة "سيدياو" من أجل إنشاء منصة للتعاون في مختلف المجالات التي يتوفر المغرب فيها على خبرة طويلة، على رأسها المجال الطاقي والبنيات التحتية والأشغال العمومية، ناهيك على إقامة سلاسل قيمة إقليمية في أفق ربطها بالسلاسل العالمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Adnan الاثنين 24 دجنبر 2018 - 18:44
هذه هي الحقيقة لتخلي المغرب عن تنظيم الكأس الافريقية
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4
2 - Anas الاثنين 24 دجنبر 2018 - 18:57
الحسن الثاني كان سابقا لزمانه...وكان يعرف ان افريقيا ليس لها لا ثقل سياسي ولا اقتصادي نظرا للتوترات التي تعرفها والتى تعصف بكل المشاريع و المبادرات..قارة تغرق في الجهل و التخلف و الفساد..
استثمروا اموالكم في بلد اسمه المغرب و هو دولة افريقية ايضا توجد في الشمال الغربي ..يعاني شعبها الكثيررر...
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7
3 - Hamid الاثنين 24 دجنبر 2018 - 19:02
هزلت والله هزلت.بالله عليكم و كاننا سننظم للاتحاد الاروبي!! هل هناك صحفي يعدد لنا المزايا و الايجابيات و كذا السلبيات المترتبة عن هذا الانضمام؟؟ و كيف لبلد فيه كل شيء ومع ذلك بلدنا مثال لدول العالم الخامس!!! كيف يفسر المغاربة ما حققه الاسبان علما ان حالهم كان افضع. وماذايقولون عند المقارنة مع كرواتيا او صربيا علما انهم افضل حالا منا. كيف لبلدان حديثة العهد تحقق ما عجز ساسة المغرب تحقيقه في قرن من الزمان؟؟ لماذا لا تستقدموا حكومة من اليابان او المانيا ونقول للذين سيطعنون ان فرنسا و بلجيما وهولندا فيها وزراء اجانب ولم يكن ذلك عائقا من الاستفاذة منهم.
واش مزال ما بغيتوا تحشموااا. ليست لديكم نية للتقدم بهذا الوطن. راه جليتوا المغاربة في العالم الله ينتقم منكم. بلاد يسود فيها قانون الغاب.المرجو النشر
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4 - Peace الاثنين 24 دجنبر 2018 - 19:02
على المغرب طرح هذا الموضوع بالحاح على "سيدياو" و الشروع على الاقل في نقاش موسع و عميق حول الانضمام و الكيفية التي سيتم بها و ماهي الشروط و الخطوات القانونية. في الحركة بركة و ليس "الانتظار و شرب الشاي" (كما يقول الالمان في المثل الشعبي)
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4
5 - الخبير الاقتصادي الاثنين 24 دجنبر 2018 - 19:03
اضن انه على المغرب كدلك التريت. ..الانضمام إلى سيداو. ..يعني رفع التأشيرة على كل دول المنطقة. ...ويعني كدلك عملة واحدة الفرنك سيفا. ..رغم أن العديد من الدول من منطقة سيداو لا تستعمل هاته العملة...لكن مع الوقت ستضطر إلى داك ....ألف تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص
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6 - مول الزيتون ولكن قاري مزيان الاثنين 24 دجنبر 2018 - 19:03
خارطة المغرب بأقاليمه الصحراوية غير مبثورة وفي قلب عاصمة نيجيريا !! أتحرق شوقا لقراءة تعليقات الذباب الالكتروني البوزبالي
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7 - لا سيداوا لا لَالاَّوْا الاثنين 24 دجنبر 2018 - 19:03
إن المغرب الذي يضيع وقته مع الأفارقة الذين قال فيهم ابن خلدون " إذا كنت في أفريقيا فوافق أو نافق أو غاذر البلد" لن ينضم لا إلى سيداوا و لا إلى لَالاَّوْا
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8 - oubi الاثنين 24 دجنبر 2018 - 19:04
المغرب استثمر في افريقيا وما علينا الا ان نكون صبورين لا سيما ان بعض الدول ترى فى المغرب منافسا شرسا و بالاخص القطب النيجيري.
فمن هذا المنطلق يجب علينا التمهل و تطمين بعض الاقتصادات باننا اولا واخيرا اعتدنا في معاملاتنا مع القارة بالمنطق نفسه " رابح رابح" gagnant gagnant وهو الاساس الذي عرفنا به نفسنا ولن نحيد عن هته القناعة المعملاتية.
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9 - ستيتو حمو الاثنين 24 دجنبر 2018 - 19:04
أغلب هذ الدول تعيش أزمات خانقة في كل القطاعات تحكمها ديكتاتوريات تنهب ثرواتها المعدنية يعيش اغلب سكانها في أسفل ترتيب معدلات الفقر على الصعيد العالمي طبقاتها الحاكمة تعيش على مساندة الدول المستعمرة كفرنسا .
من كل هذا لكم واسع النظر فيما يخص الانتماء الى هذه المنظمة
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10 - Nabil الاثنين 24 دجنبر 2018 - 19:04
على سنة اللقاءات السابقة تم تجاهل المغرب كليا. هذا يعتبر رفضا وليس تأجيل لانضمام المغرب.
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11 - تاوناتي الاثنين 24 دجنبر 2018 - 19:07
مادا سيقدم المغرب للافارقة،وماذا سيقدم الأفارقة للمغرب.دول ينخرها الفساد وانعدام الامن والارهاب والفقر ,لاتنفع حتى نفسها. فماذا ينتظر منها.
الافضل للمغرب ان يهتم بابناءه وباصلاح ماخربته سياسة محاربة اليسار برجال الدين وخريجي كلية الدراسات الإسلامية.
هانحن اوصلنا الخوانجية الى البرلمان والحكومة ونجني ثمار سياسة ضرب التعليم لخلق اجيال مدجنة يسهل سيطرة رجال الدين على عقليتها وحشوها بالخرافات.
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12 - idris الاثنين 24 دجنبر 2018 - 19:07
un peut de dignité . il faut être clair le cedeao n'a pas voulu l’intégration du marocains . il faut dire la vérité , si non pourquoi ? il faut pas être un stratège pour comprendre cela . dalleurs wallahi c'est une catastrophe si le Maroc adhère a ces pays les plus pauvres au monde .
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13 - مفتاح الاثنين 24 دجنبر 2018 - 19:07
كم من حاجة قضيناها بتركها،هكذا يمكن ان نفسر تاخر رد جواب سيدياو،رب ضرة نافعة لاحياء المغرب الكبير
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14 - ملاحظ الاثنين 24 دجنبر 2018 - 19:08
بعد انضمام المرتقب للمغرب إلى "سيدياو"، الجزائر سترد بقوة بانضمامها إلى المجموعة "الخرائرية" التي ستظم زيادة على الجزائر كل من فنيزويلا و الجمهورية الفضائية التندوفية و الموزمبيق .. المجموعة سيترائسها موغابي !
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15 - khalid from there الاثنين 24 دجنبر 2018 - 19:10
من يبتغي العز في غير الإسلام أدله الله، اللهم أعزنا يارب فلقد وصل بنا الحال للحضيض واصبحنا نطلب من يستحق ومن لا يستحق وكل هذا بسبب الصحراء والمشكلة و الطامة الكبرى أن من لا يستحق لم يرضى بنا في حين أن مستوانا كان يجب أن يكون مرتفع لدرجة أنهم هم من يطالبنا لنقبل به ونحن نفكر.
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16 - سفيان الهولندي الاثنين 24 دجنبر 2018 - 19:15
الافارقة ليست فيهم ثقة فعلى المغرب ان يستثمر في الشعب المغربي عوض تضييع الوقة مع هؤلاء الافارقة .
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17 - ابو علي الاثنين 24 دجنبر 2018 - 19:23
عندما اسمع تاجيل انضمام المغرب الى سيداو بعد الاحيان اشعر بان غرب افريقيا احسن من منطقة الاسكوندناف ؟؟؟؟؟؟ الذل بعينيه ؟؟؟؟؟
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