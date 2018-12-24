"الباطرونا" تربط الموقف من "قانون مالية 2019" بتوجهات الملك

هسبريس - عبد الإله شبل

أكد عبد الإله حفظي، عضو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن موقف "الباطرونا" بخصوص قانون المالية لسنة 2019 كان مبنيا على توجهات الملك محمد السادس التي قدمها في المجلس الوزاري الأخير.

وأوضح حفظي، في ندوة صحافية عقدت بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الإثنين بالدار البيضاء، أن هذه التوجهات تهم دعم التشغيل الذي يعد الاتحاد طرفا مهما فيه، إلى جانب دعم التعليم والصحة، وكذا تقليص الفوارق، بما فيها الفوارق المجالية، إذ تعتبر المقاولات بحسبه خزانا لخلق الثروة.

وأشار رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، في معرض حديثه، إلى أن الفريق تمكن من خلال تواجده بالغرفة الثانية من دفع الحكومة عبر قانون المالية إلى دعم الاستثمار وتنافسية المقاولة، إذ تم التقليص من الضريبة على الشركات من 20 إلى 17%، وكذا في الشق المتعلق بالأرباح.

وشدد المتحدث نفسه على أن فريق "الباطرونا" استطاع "مواجهة بعض الانزلاقات التي كانت في بعض التعديلات التي لم تكن في صالح المقاولة، إذ تم إدخال تعديل يهم الضريبة على القيمة المُضافة بالنسبة للمشروبات"، مضيفا: "جسدنا طموح المقاولة عبر استرجاع ما في ذمة الدولة بالنسبة للمقاولات".

وتابع رئيس جامعة النقل أن فريق CGEM بمجلس المستشارين تفاعل إيجابا مع المساهمة التضامنية بين المقاولات الكبرى والصغرى، حتى يظهر أن المقاولة المغربية مقاولة مواطنة.

ورغم كون التعديلات التي تم التقدم بها من طرف الاتحاد العام لم تقبل برمتها من لدن الحكومة، إلا أن حفظي شدد على أن المستشارين مستاؤون لكون التعديل الذي يهم المساهمة الدنيا لم يتم أخذه بعين الاعتبار، ما يضر بالمقاولة وسيؤثر عليها، بحسبه.

ودعا عضو "الباطرونا" إلى ضرورة إجراء مناظرة وطنية حول القطاع غير المهيكل، لكونه يضر بالاقتصاد الوطني، مشددا على وجوب تنظيم رؤية حول الظاهرة "لأنها تكلف كثيرا، إذ إن ثلث الناتج الداخلي الخام يأتي منها، فيما ثلث المواطنين بدون حماية اجتماعية".

وأشار المتحدث نفسه إلى كون جميع المسائل المتعلقة بالجبايات "سيتم تدارسها برؤية مستقبلية، إلى جانب قطاع التشغيل، من أجل إعمال تعاقدات بين جميع مكونات المجتمع، بما يضمن نموذجا تنمويا قادرًا على إرساء عدالة اجتماعية".

وأكدت لجنة الضرائب ونظام الصرف في هذا اللقاء الذي غاب عنه صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام، رضاها عن النتيجة النهائية لجميع المبادرات التي أجريت خلال النصف الثاني من السنة الجارية، معلقة الآمال على اللقاء حول الضريبة الذي سيعقد في ماي من السنة المقبلة.