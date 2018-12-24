"‪إرهاب شمهروش" يوحّد البرلمانيين .. وساجد: السيّاحة بخير‬

هسبريس - عبد السلام الشامخ

تخوُّف شديدٌ أبداهُ عدد من البرلمانيين اليوم الإثنين، خلالَ جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بعدَ حادث "شمهروش" الإرهابي في إقليم الحوز؛ من أن تسْهمَ تداعيات هذا الحادث "المفجع" في نفورِ السُّياح من المناطق الجبلية في المملكة، إلا أنَّ وزير السياحة، محمد ساجد، بدَّدَ هذه المخاوف، مؤكداً أنَّ "قطاع السياحة سيتجاوزُ هذا الحادث رغم الظروف الاستثنائية التي تمرُّ منها البلاد".

وأجمعَ عدد من ممثلي الفرق النيابية خلال أشغال الجلسة المخصصة لتقييم القطاع السياحي على التَّنديد بـ"الفاجعة الإجرامية التي أودت بحياة سائحتين أجنبيتين في منطقة إمليل بإقليم الحوز، وما خلفته من استياء وإدانة على الصعيد الوطني، كما على الصعيد الدولي"؛ داعين إلى "اعتماد مقاربة أمنية استباقية في هذه المناطق السياحية، ولما لا تكوين مرشدين سياحيين لمرافقة هذه الحالات الفردية".

ومُقابل عبارات التنديد والشجب التي وحّدت فرق المعارضة والأغلبية في البرلمان، عبَّرَ الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن قلقهِ من احتمالِ تأثر السياحة الجبلية من تداعيات الحادث، الذي اعتبرهُ وزیر السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، "مؤسفا وأثار غضبَ واستنكار كل الشرائح المغربية".

وأوردَ المسؤول الحكومي في ردّه على تعقيب أحد البرلمانيين أن "السياحة الجبلية تلعبُ دوراً مهماً في النسيج الاقتصادي المغربي وتخلق فرص شغل هامة للشباب"، مؤكداً أن "الأمر يتعلق بقطاع أفقي يتطلب تدخل كل القطاعات الوزارية المتنوعة"، ومبرزاً انخراط وزارته في تأهيل السياحة الجبلية في بعض المناطق التي لا تتوفر على مداخل ومؤهلات أخرى تساعدها على تحقيق التنمية المحلية.

واعتبر الوزير أن برنامج تأهيل المناطق الشمالية أعطى قفزة تنموية كبيرة بفضل القطاع السياحي والتكامل بين السياحة الجبلية والشاطئية؛ لافتاً إلى أن "قطاع السياحة من القطاعات الأولى التي اعتمدت مقاربات على المدى البعيد؛ فالمخطط الأزرق الذي يعتمد على سياحة شاطئية يراهن على إنجاز 6 محطات سياحية شاطئية جديدة".

وأوضح الوزير أنَّ "المغرب يتَّجه إلى الانتقال من السياحة التي تعتمدُ على المنشآت الكبرى والمجمعات والفنادق المصنفة إلى سياحة تعتمد بالدرجة الأولى على التراث المحلي والمؤهلات الثقافية والطبيعية".

وقال عضو فريق حزب العدالة والتنمية إن "حادثة إمليل موحشة لا يمكن أن تنسب إلى كينونة الإنسان ولا إلى دين السلام والمحبة؛ فأمازيغ الجبل جواهر على صدر هذا الوطن العظيم لا يمكن أن يقبلوا بمثل هذا الفعل الشنيع"، مؤكداً أن "الفعل الجرمي دخيل على مملكة الإخاء والمحبة".

من جهة أخرى، أشادت الفرق النيابية بحنكة الأجهزة الأمنية التي استطاعت في ظرف قياسي القبض على المجرمين، ليلقوا جزاءهم، ما أدى إلى تهدئة النفوس وزرع الأمل، رافضة "هذا الحادث المروع الذي وحد المغاربة بجميع أطيافهم السياسية والمدنية والمهنية، والذين عبروا عن تنديهم بهذا الجرم الغادر، ما يؤكد أنه معزول عن طبيعة المجتمع المغربي".