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كُتّاب وآراء
"إرهاب شمهروش" يوحّد البرلمانيين .. وساجد: السيّاحة بخير
تخوُّف شديدٌ أبداهُ عدد من البرلمانيين اليوم الإثنين، خلالَ جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بعدَ حادث "شمهروش" الإرهابي في إقليم الحوز؛ من أن تسْهمَ تداعيات هذا الحادث "المفجع" في نفورِ السُّياح من المناطق الجبلية في المملكة، إلا أنَّ وزير السياحة، محمد ساجد، بدَّدَ هذه المخاوف، مؤكداً أنَّ "قطاع السياحة سيتجاوزُ هذا الحادث رغم الظروف الاستثنائية التي تمرُّ منها البلاد".
وأجمعَ عدد من ممثلي الفرق النيابية خلال أشغال الجلسة المخصصة لتقييم القطاع السياحي على التَّنديد بـ"الفاجعة الإجرامية التي أودت بحياة سائحتين أجنبيتين في منطقة إمليل بإقليم الحوز، وما خلفته من استياء وإدانة على الصعيد الوطني، كما على الصعيد الدولي"؛ داعين إلى "اعتماد مقاربة أمنية استباقية في هذه المناطق السياحية، ولما لا تكوين مرشدين سياحيين لمرافقة هذه الحالات الفردية".
ومُقابل عبارات التنديد والشجب التي وحّدت فرق المعارضة والأغلبية في البرلمان، عبَّرَ الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن قلقهِ من احتمالِ تأثر السياحة الجبلية من تداعيات الحادث، الذي اعتبرهُ وزیر السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، "مؤسفا وأثار غضبَ واستنكار كل الشرائح المغربية".
وأوردَ المسؤول الحكومي في ردّه على تعقيب أحد البرلمانيين أن "السياحة الجبلية تلعبُ دوراً مهماً في النسيج الاقتصادي المغربي وتخلق فرص شغل هامة للشباب"، مؤكداً أن "الأمر يتعلق بقطاع أفقي يتطلب تدخل كل القطاعات الوزارية المتنوعة"، ومبرزاً انخراط وزارته في تأهيل السياحة الجبلية في بعض المناطق التي لا تتوفر على مداخل ومؤهلات أخرى تساعدها على تحقيق التنمية المحلية.
واعتبر الوزير أن برنامج تأهيل المناطق الشمالية أعطى قفزة تنموية كبيرة بفضل القطاع السياحي والتكامل بين السياحة الجبلية والشاطئية؛ لافتاً إلى أن "قطاع السياحة من القطاعات الأولى التي اعتمدت مقاربات على المدى البعيد؛ فالمخطط الأزرق الذي يعتمد على سياحة شاطئية يراهن على إنجاز 6 محطات سياحية شاطئية جديدة".
وأوضح الوزير أنَّ "المغرب يتَّجه إلى الانتقال من السياحة التي تعتمدُ على المنشآت الكبرى والمجمعات والفنادق المصنفة إلى سياحة تعتمد بالدرجة الأولى على التراث المحلي والمؤهلات الثقافية والطبيعية".
وقال عضو فريق حزب العدالة والتنمية إن "حادثة إمليل موحشة لا يمكن أن تنسب إلى كينونة الإنسان ولا إلى دين السلام والمحبة؛ فأمازيغ الجبل جواهر على صدر هذا الوطن العظيم لا يمكن أن يقبلوا بمثل هذا الفعل الشنيع"، مؤكداً أن "الفعل الجرمي دخيل على مملكة الإخاء والمحبة".
من جهة أخرى، أشادت الفرق النيابية بحنكة الأجهزة الأمنية التي استطاعت في ظرف قياسي القبض على المجرمين، ليلقوا جزاءهم، ما أدى إلى تهدئة النفوس وزرع الأمل، رافضة "هذا الحادث المروع الذي وحد المغاربة بجميع أطيافهم السياسية والمدنية والمهنية، والذين عبروا عن تنديهم بهذا الجرم الغادر، ما يؤكد أنه معزول عن طبيعة المجتمع المغربي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
الشطر الاول على المدى القريب جدا
1 الاعدام لكل من
القاتل العمد - الجاسوس- باءع المخدرات - مغتصب الاطفال
الموبد مع الاعمال الشاقة في حق
مغتصب النساء
15 سنة سجن في حق من وجد عنده سلاح ابيض مع سابقة او سوابق
30 سنة نافذة مع غرامة مالية للمسوولين المفسدين
الشطر الثاني على المدى البعيد و المتوسط
تحديد النسل عند محدودي الدخل لانهم سبب الكارثة
ترحيل الافارقة الغير نافعين
هدم اضرحة الاولياء و الخزعبلات لتنقية الادمغة من الخرافة
محاسبة الدجالين و العرافين و الرقية
خصخصة ميزانية عضيمة للتعليم و الصحة اولا
و شوفو لبلاد كي ترجع واحد 10س او 20 س
اه لو كان الامر بيدي dommage
نعم هناك خطر الإرهاب والتطرف، ولكن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي.
يتحملون هذه المسؤولية بجد وفناء
لهذا على السيد ساجد ان يستقل لان السياحة في عهده لقت فتور ومشاكل . وأكبر المشاكل هي هاته الجريمة النكراء الهمجية والتي وقعت في مناطق سياحية بامتياز لا أمن ولا مرشدين ولا تخوف من كل الاحتمالات حتى لا نقع في هاد المصيبة التي كسرت جنح من جنوح السياحة المغربية .
Sajid: Le tourisme au Maroc va bien. faut protéger les touristes dans notre pays Mr le ministre avec la création d'une structure de coordination sécurité du tourisme dans chaque région de notre pays le maroc devrait se mobilisé pour des nouvelles mesures touristique ambitieuse. l'impact du tourisme est déterminant sur le développement de notre pays