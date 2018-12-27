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الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تُوقف رسم استيراد القمح من الخارج

الحكومة تُوقف رسم استيراد القمح من الخارج

الحكومة تُوقف رسم استيراد القمح من الخارج
هسبريس – يوسف لخضر
الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:06

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس على مرسوم يقضي بإيقاف تطبيق رسم 30 في المائة الذي كان من المقرر سابقاً أن يطبق على مستوردي القمح من الخارج ابتداءً من يناير المقبل، وذلك تجنباً لارتفاع أسعار الخبز في المملكة.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن تطبيق هذا الرسم سيرفع أسعار القمح الطري والدقيق وبالتالي أسعار الخبز، مشيراً إلى أن هذا "الإجراء الاجتماعي المتمثل في إيقاف هذا الرسم سيستمر أربعة أشهر إلى غاية فاتح أبريل 2019".

وأورد المسؤول الحكومي في تصريحه: "هذا إجراء استبقائي حتى لا ترتفع أسعار الدقيق وبالتالي أسعار الخبز والمس بالقدرة الشرائية للمغاربة في ما يخص الخبز وكل استعمالات الدقيق والقمح الطري".

وتسعى الحكومة، من خلال هذا الإجراء الذي سينشر في الجريدة الرسمية ضمن طبعة استثنائية في غضون أيام قليلة، إلى الحفاظ على سعر قنطار القمح في حدود 260 درهماً حتى لا ترتفع أسعار الدقيق والقمح الطري في السوق المحلية.

وحسب الإحصائيات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة فإن مخزون القمح الطري على الصعيد الوطني لدى المطاحن ومراكز التخزين يناهز 14.3 ملايين قنطار، ما يغطي ثلاثة أشهر وسبعة أيام من احتياجات المطاحن الصناعية.

وقال الخلفي إنه في حالة تطبيق رسم 30 في المائة على مستوردي القمح فإن كلفة استيراد القمح عند الخروج من الميناء ستصل إلى ما بين 290 و300 درهم للقنطار، وهو مستوى مرتفع مقارنة مع السعر المستهدف من قبل المغرب، وهو 260 درهما للقنطار.

ويأتي هذا الإجراء بعدما سجلت الأسعار الدولية للقمح الطري استقراراً منذ شهر أكتوبر. لكن رغم ذلك تبقى السوق العالمية، في نظر الحكومة المغربية، متوترة بسبب انخفاض مستوى الإنتاج لدى البلدان المصدرة الرئيسية والانخفاض التدريجي للعرض التصديري في منطقة البحر الأسود.

وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يدخل ضمن إجراءات اجتماعية من بينها دعم أسعار غاز البوتان من خلال صندوق المقاصة حتى يبقى سعر القنينة الواحدة من حجم 12 كيلوغراماً في حدود 41 درهماً، وذلك بأدائها 56 درهماً كمساهمة عن كل قنينة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ورزازي الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:23
هادشي لي كنتمنا و كنضن اغلبية الشعب بغاها

اطبق للمحروقات ولا تخدم لاسامير

فهاد الحالة غايرخاص ماشي غي الخبز كولشي
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2 - حسن الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:29
بما انكم إعفيتم أصدقاء كم من زياده الضريبه فعليكم ان تقولوا لهم اخفظوا ثمن القمح والدقيق
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6
3 - ملاحظ الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:32
الحكومة تضحك على أذقان المغاربة المغرب سيرى أيام عجاف بعد تحرير الدرهم كليا ليس الخبز وحده الذي سيرتفع ثمنه بل المعيشة كلها ستعرف ارتفاعا صروخيا إن الله معنا ضد الكفرة بلون المسلمين
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4 - ابنوقاسيم الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:41
هذه الحكومة ليس لها مثيل ولم يسبقها لقراراتها اللاشعبية احد فهي تجتهد في كل ما يمكنه أن يخلق الأزمات في البلد والغريب في الأمر أن جميع أعضاءها يعتبرون أنفسهم يحسون بالمواطن البسيط وهم في الحقيقة بعيدون أشد البعد عن هموم الوطن والمواطنين فمن شح في الأمور الاجتماعية إلى إرهاب نفسي خطير تمارسه على كافة شرائح المجتمع من خلال التوقيت الصيفي في فصل الشتاء. وآثاره السلبية على نفسية الصغار والكبار على حد سواء .
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5 - العباسي الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:48
إجراء لمدة 4 اشهر؟؟؟؟؟؟ الحكومة التي تتوفر على برنامج حقيقي تخطط لسنوات لانها تمتلك استراتيجية في العمل السياسي وليست حكومة الفاشلين التي تناور بشهر وشهرين. ... لدواعي استباقية كتأخر الأمطار أو فشل حوار اجتماعي فاشل أو. ....
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6 - maghribi الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:53
تخلت الحكومة عن نطبيق رسم 30% غير لسبب ان الحبوب لا زالت في طور النمو. راك عالط يا بوعزة، الزيادة في الخبز وقعت في السودان ولن تقع في المغرب، انصحك ابحث عن مبرر اخر
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