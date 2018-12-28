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الرئيسية | مال وأعمال | تقرير: المغاربة يدفعون أموالا بالملايير لخزائن صندوق النقد الدولي

تقرير: المغاربة يدفعون أموالا بالملايير لخزائن صندوق النقد الدولي

تقرير: المغاربة يدفعون أموالا بالملايير لخزائن صندوق النقد الدولي
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:00

شجبت "أطاك المغرب" ما أسمته "سياسات التقشف والإصلاحات الهيكلية المفروضة على الفئات الشعبية والأجراء إرضاء لمراكز القرار الخارجية"، قائلة إن المملكة دفعت لصندوق النقد الدولي مبلغ 720 مليون درهم (72 مليار سنتيم) نتيجة خطوط الاحتياط والسيولة من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أنه "لم يستعمل أيا من هذه الخطوط".

وعدّدت "أطاك المغرب"خطوط الاحتياط والسيولة التي منحها صندوق النقد الدولي للمغرب، قائلة إن "هذه الإصلاحات الليبرالية تسهل ترحيل الثروات والرساميل من قبل الرأسمال الأجنبي والمحلي الكبير المرتبط به وتعمق عجز الميزانية، وبالتالي مزيد من الديون وما تستلزمه من تكاليف باهظة"، مجددة مطالبتها بتعليق تسديد مبالغ خدمة الدين العمومي إلى حين إجراء تدقيق مواطني للديون العمومية وإلغاء غير مشروط للديون الكريهة وغير المشروعة.

وقالت المنظمة، ضمن وثيقة توصلت به هسبريس، إن الديون العمومية في نهاية 2017 بلغت حوالي 900 مليار درهم، ونفقات الدين أو خدمة الدين 149 مليار درهم؛ في حين أن ميزانية التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لم تبلغ سوى 54 مليار درهم، وميزانية الصحة 14 مليارا، ونفقات الاستثمار العمومي 64 مليارا. معلقة بالقول إن "تكاليف الديون تفوق بكثير الميزانيات الاجتماعية الرئيسية، وتحول دون أي تنمية اجتماعية وبشرية حقيقية، وتتحمل الفئات الشعبية والأجراء أعباء تسديدها من خلال سياسات التقشف والفقر وتجميد الأجور والبطالة والتهميش".

وتعتبر "أطاك المغرب" أن الديون العمومية ليست مجرد قروض وجب استردادها، بل هي "نظام استعباد وقهر وإخضاع لشعبنا ونهب واسع لثرواته من قبل الرأسمال الكبير المحلي والأجنبي"، حسب توصيفها.

وتضيف الوثيقة مطالبة بضرورة إلغاء الديون العمومية الداخلية والخارجية و"الذي يعني بالأساس استعادة سيادتنا الشعبية والغذائية وفك الارتباط بمراكز القرار الأجنبية، من مؤسسات مالية وتجارية دولية وقوى إمبريالية" بحسب تعبيرها.

وتشرح "أطاك" مفهوم "خط الوقایة والسیولة" قائلة إنه قرض احتياطي استحدثه صندوق النقد الدولي في سنة 2011 لزیادة المرونة في تلبیة احتیاجات السیولة من العملة الصعبة لدى البلدان الأعضاء التي تواجه صدمات تقلبات الاقتصاد العالمي.

وواصلت: "المغرب معرض مثلا لخطر ارتفاع أسعار البترول الذي يمثل نسبة كبيرة من وارداته، أو لانخفاض أثمان صادراته الرئيسية في الأسواق العالمية والأوروبية منها بالخصوص (المنتجات الفلاحية والبحرية والمنجمية كالفوسفاط)، أو تراجع عائدات المغاربة المقيمين بالخارج، أو تقلص مداخيل السياحة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وتوضح "أطاك" أنه علاوة على احتياطي من العملة الصعبة يمكن اللجوء إلى خط الاحتياط والوقاية في أي ترد خطير لميزان الأداءات (جميع العمليات المالية مع بلدان العالم)، قائلة إن الحصول عليه من صندوق النقد الدولي يعني دعم الثقة في الاقتصاد المغربي واستقراره ليستقبل المستثمرين الأجانب وفي ضمانات البلد على التسديد؛ وهو ما يسهل ولوجه الى السوق المالية الدولية للحصول على قروض جديدة مباشرة.

ويشير المستند إلى أن المغرب بدأ بطرح سنداته في السوق المالية الدولية في 2007، حيث اقترض نصف مليار يورو، ثم 1 مليار يورو في 2010، و1,5 مليار دولار في 2012، و750 مليون دولار في 2013، ومليار يورو في 2014. وتعتزم المملكة، من جديد خلال 2019، طرح سندات في السوق المالية الدولية بقيمة تناهز مليار يورو أو دولار، حسب تصريح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إذ جاء خط الوقاية والسيولة ليقلل من وقع تخوفات وكالات التنقيط الدولية إزاء الاختلالات المالية الكبرى التي تعاني منها ميزانية المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - N.H الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:05
هدشي كلو كيتخلص من حلد المواطن العادي الضعيف أما التماسيح حتى هوما معاونين علبنا في سرقة و تهريب ثروة البلاد
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39
2 - Naturaliat الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:08
72 مليار وشك أن يغمى علي

ولماذا هذا التبذير لكسب رضا المؤسسة النقذية الدولية. اتمنى ان اكون مخطئا.
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25
3 - ببا نوييل الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:15
في دولة عدد سكانها تقريبا 40 مليون نسمة وتجد 20% من السكان في حالة البطالة وهذا الرقم بحد داته غير صحيح فالاحصايات تقوم بهة جهة رسمية ولا تأخد بعين الاعتبار الامهات والبنات في المنازل او كما يسميه المغاربة ربت البيت اي تقريبا نصف المغاربة لا يشتغلون زد على دالك تفشي التجارة الغير مهيكلة والتي بدورها لا تدفع ولا ضريبة ومع التهرب الضريبي الذي نخر حتى القطاع المهيكل يبقى للدولة فقط الموضفين الدين يقتطع من رواتبهم
ولا ننسى تهريب الاموال للخارج بالملايير كل سنة ولا حسيب ولا رقييب
لكل هذا اعتقد ان المغرب عندو الزهر ملي مداش السيزي ويبعوه فسوق المتلاشيات ربما يعاد تصنيعه
واما المسؤلين فحال لسانهم كل مرة هو المغرب في الطريق الصحيح والمشاريع المندمجة ورابح رابح وبلا بلا... حتى يسالي 100 غرام دلفوسفاط لي كاين وديك الساعة كل واحد اضبر راسو
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11
4 - العولمة لتفقير الشعوب!!!! الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:17
هذه هي العولمة. الدول الفقيرة في خدمة الغرب. الصندوق النقد الدولي ليست الا وسيلة من وسائل الدولة الكبرى لتركيع واستعباد الدول الصغرى ذات الاقتصاد الغير المنتج والغير القادر على التنافس.
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9
5 - 3mir الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:21
كل العالم يدفع الملايير لصندوق النقد الدولي ليس المغرب فقط...في بلدك بنك او بنك مركزي فانت مرغم للتبعية...
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-10
6 - Said الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:23
وقالت المنظمة، ضمن وثيقة توصلت به هسبريس، إن الديون العمومية في نهاية 2017 بلغت حوالي 900 مليار درهم... ناري.... المغرب كولو كيسوا 1000 مليار درهم
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-1
7 - غيور الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:26
لقد وصلت بهم الجراة انهم اصبحوا يقترضون من البنك الدولي ويسرقون تلك الاموال حتى اصبح المغرب غارقا في الديون حتى النخاع ولاتوجد محاسبة ولاعقاب حتى لو تم كشف هذه الاختلاسات وبالدليل القاطع كما حصل في تلاتمائة مليار الخاصة يالتعليم والتي تم سرقتها من طرف مسؤولين كبار وبالدليل القاطع والمستندات والمكالمات الهاتفية ولا احد تحرك ولكن يضحكون على الشعب بان القضية في المحكمة ولكن سياتي يوم قريب سياخد فيه المغاربة بزمام امورهم وسيحاربون هذا الارهاب الحقيقي الذي تتعرض له البلاد من طرف هؤلاء المسؤولين ارجو النشر
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12
8 - مغربي قح الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:29
الصورة أعلاه تحت العنوان احسن تعبير لحالي عندما قرأت النص.
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8
9 - النمر المقنع الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:33
كيف يتحكمون في أغلب دول العالم : money masters أي الأبناك فوق الشركات المتعددة الجنسيات و في المرتبة الأخيرة الحكومات هذا هو ترتيب صناع القرار إلا في بعض الدول القليلة القوية اقتصاديا حالة خاصة الشعب الأرجنتيني حاربوا البنك الدولي و رضخ هذا الأخير لشروطهم.
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10 - yousf الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:35
البنك الدولي هو استعمار بصيغة جديدة لوضع اليد على مقدرات الشعوب و ثرواتها و جعل الدول متحكم في مصائرها و ضمان ولائها السياسي و الاقتصادي حتى تبقي اسواقها مفتوحة في وجه سلع دول الاكثر تصنيعا و لذالك تكون شعوب هاته دول عبيدا لدى أرباب الرأسمالية المتوحشة التي تضع قواعد النظام المالي العالمي.ديون-ديون خدمة الدين-تحكم في الاقتصاد الوطني-تحكم في السياسات الاقتصادية الوطنية بتوجيهها حسب مصلحة استرداد الفوائد على الدين دون رد الدين -استعباد القوى العاملة الوطنية .
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2
11 - محلل فوق العادة الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:35
كل هذا وسيطلع علينا السيد العثماني بالقول بان الاقتصاد المغربي قوي وفي الاتجاه الصحيح ويعرف دينامية متجددة وعدد المستثمرين في تزايد والكل تحت السيطرة......اما الحقيقة هو ان الاجيال المغربية الحالية والقادمة ستعيش تحت وطاة المديونية الى ما لا نهاية.....
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12 - iken الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:35
ادا كان المغرب بلد اسلامي ويقترض من صندوق النقد الدولي فهل هدا ربى وادا كان كدالك اليس ما نعيشه حرب من الله لقوله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279). مالنا الا ان نصلي من اجل حريتنا لقد ضاع البلد بسبب اناس لا تهمهم القيم ولا الاخلاق همهم بيع ماتبقى من الخيرات ورهن الاجيال المقبلة للاعداء اما نحن فقد فاتنا القطار.
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4
13 - مينوش الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:36
لابد من اعداد تصميم ذكي للاقتصاد المغربي فالاقتصاد لايتطور بل هو بالاحرى نتاج لتصميم ذكي والذي يجب الاسراع باعداده قبل فوات الاوان....ان اعتماد الاقتصاد المغربي على القروض دائما يعني انه ليس مصاب بوعكة صحية بل في الانعاش... يجب الاسراع الى اعتماد تصميم ذكي لبلدنا المغرب لكن جماعات الضغط سواء الخارجية أو الداخلية لن تجعله يرى النور فالاقتصاد المغربي بصميمه الغبي الحالي كالبقرة الحلوب...
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14 - تعليق الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:43
لا تستغربوا فهده جزية ندفعها للغرب ضريبة لتشتت الأمة الإسلامية فهدا أمر عادى في سياسة القوي يأكل الضعيف
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0
15 - واقعي... الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:43
السلام عليكم
كلمة حق: كفانا من التضليل... ارجعوا أموال الشعب من بنوك الغرب و سددو القروض الربوية!! و انهضوا بالمجتمع!! كفانا من المسرحيات الفارغة التي لاجدوى من ورائها...
اجعلوا من انفسكم مكان يذكركم التاريخ بخير و ليس في مزابله...
اللهم ارحمنا و اصلح أحوالنا و أبعد العابثين عنا يا ارحم الراحمين يارب العالمين
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16 - نور الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:49
لماذا لا يعتمد المغرب تجربة و نموذج تركيا للتخلص من قيود صندوق النقد الدولي و استرداد جميع الديون المتراكمة من خلال وضع خطة و استراتيجية قصيرة و متوسطة الأمد
المغرب و لله الحمد يتوفر على شركات عمومية محتكرة و لا تجد منافسا يعني كل الشعب يشتري خدماتها فقط أو منتوجاتها و لا يتوفر له خيار آخر ألا تستطيع هذه الشركات أن تدفع نسب مهمة من المديونية ما دام أنها مستفيدة بشكل كبير ؟! أذكر
-المكتب الوطني للطرق السيارة بالمغرب
-المكتب الوطني للسكك الحديدية
-شركات الإتصالات جميعها
-شركة الطيران
ناهيك على شركات أخرى لا تعد و لا تحصى هي من عليها أن تتحمل هذه التكاليف لأن أرباحها ضخمة و من المفروض عليها أن تساهم في تصحيح الوضع المالي الراهن لا الشعب الفقير المقهور
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