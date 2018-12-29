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كُتّاب وآراء
ارتفاع ملموس لعدد السياح الوافدين على ورزازات
سجل قطاع السياحة بورزازات، السنة الحالية، توافد ما مجموعه 250 ألفا و846 سائحا، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 14 في المائة مقارنة مع العام الماضي، الذي سجل توافد 219 ألفا و920 سائحا؛ وذلك وفق المجلس الإقليمي للسياحة.
وحسب بلاغ أصدره المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات فقد بلغ عدد ليالي المبيت في الفنادق السياحة ودور الضيافة ما مجموعه 343 ألفا و216 ليلة، أي بزيادة 5 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، التي سجلت فيها 327 ألفا و883 ليلة مبيت.
وأبرز البلاغ، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن مختلف الوحدات الفندقية ودور الضيافة بورزازات سجلت السنة الجارية ما مجموعه 276 ألفا و349 ليلة مبيت، خاصة بالأجانب الوافدين على ورزازات، مقابل 249 ألفا و 524 ليلة مبيت السنة الفارطة، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 11 في المائة.
ويأتي السياح الفرنسيون في أول قائمة السياح الأجانب الوافدين على وارزازات، بـ32 ألفا و417 سائحا، مقابل 25 ألفا و157 سائحا السنة الفارطة، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 29 في المائة؛ يليهم الصينيون، بـ25 ألفا و11 سائحا، مقابل 17 ألفا و5 سياح السنة الفارطة، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 47 في المائة، ثم الإسبان بـ22 ألفا و460 سائحا، مقابل 20 ألفا و482 سائحا، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 8 في المائة.