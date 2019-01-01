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الرئيسية | مال وأعمال | حكومة العثماني تتوعّد مهرّبي البضائع بحجز السلع

حكومة العثماني تتوعّد مهرّبي البضائع بحجز السلع

حكومة العثماني تتوعّد مهرّبي البضائع بحجز السلع
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:10

بعد عملية حجْز كمّيات مهمة من البضائع المستورَدة من الخارج دون أن تخضع للإجراءات المنظمة لاستيراد البضائع من الخارج، أعلنت الحكومة أنّها لن تتساهَل مع مستوردي البضائع غير المؤدّين للرسوم الجمركية.

رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مكلفة بالتجارة الخارجية، قالتْ في ردّ على أسئلة نواب برلمانيين إنّ الاقتصاد غير المهيكل يكبّد المغرب الملايير، "ولن نتساهَل معه".

وأكدت الدرهم، في الجلسة العمومية بمجلس النواب، أمس الاثنين، "يستحيل أن نتساهل مع عمليات استيراد البضائع من الخارج دون أن تخضع للإجراءات القانونية المعمول بها"، مضيفة "مَن لا يتوفّر على فواتير الاستيراد سيطبق عليه القانون".

كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي قالت إنّ الاقتصاد غير المهيكل "يخرب الاقتصاد الوطني"، مشيرة إلى أنّ الحكومة "تعمل على تجاوز هذا الوضع، لإخراج إستراتيجية لإدماج المقاولات غير المهيكلة في القطاع المهيكل".

وحسب المعطيات التي قدمتها الدرهم، فإنّ الحكومة تدعم تعزيز الاقتصاد المهيكل، من خلال عدد من الإجراءات، كنظام المقاول الذاتي، مشيرة إلى أنّ عدد المقاولين الذاتيين وصل إلى 85 ألف مقاول، إلى حدود متمّ شهر دجنبر الجاري؛ في حين وصل رقم معاملات القطاع إلى 416 مليون درهم.

وبخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مدينة جرادة، قالت الدرهم إنّ الحكومة ستنفذ الوعود التي قدمتها لساكنة المنطقة، مشيرة إلى أنَّ الحكومة ستنفذ أربع مناطق للأنشطة الصناعية، في كل من جرادة وتويسيت وكنفودة وعين مطهر.

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1 - راكم واعرين الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:26
وماذا عن تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال وتهريب خيرات البلاد، أظن أن هذا لا يدخل في اهتماماتكم
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3
2 - ماهر الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:28
وماذا بخصوص مهربي ثروات البلاد
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3
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