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كُتّاب وآراء
الداودي: شفافية الصفقات ستُطرح إلى يوم الدين
اعترف الحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن نسبة من الصفقات العمومية التي تُفّوت من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية إلى المقاولات لا تكون شفافة.
وقال الداودي، جوابا عن سؤال قدّمه نائب برلماني حول شفافية الصفقات العمومية في جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن "هذا الإشكال سيظل مطروحا إلى يوم الدين"، مضيفا أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لضمان شفافية الصفقات العمومية؛ "لكن المشكل يكمن في بعض العقليات".
وأضاف المسؤول الحكومي: "لو كانت الشفافية هي الأصل في الصفقات العمومية ما كنا أصلا لنحتاج إلى قوانين مؤطرة لها"، قبل أن يستدرك: "لا يمكن أن تكون كل المعاملات شفافة، وهذه القاعدة سارية في العالم كله وليس في المغرب وحده".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
على الشعب المغربي سياقا بجواب السيد الداودي ان يتوقفو عن دفع الضرائب الى يوم الدين
واسفاه على بلدي المغرب وحسبي الله ونعم الوكيل
واش مكتجيكومش فشكل ملي شركة كبيرة كتشد شي صفقة و كتجيب شركة صغيرة دير الخدمة يعني الدولة كتخلص هامش ربح ديال جوج شركات من اموال الضرائب ديالنا و باش كتكمل اصحاب الشركات الكبار كيخرجو الفلوس البرا بلا منحسبو التهرب الضريبي