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الرئيسية | مال وأعمال | الداودي: شفافية الصفقات ستُطرح إلى يوم الدين

الداودي: شفافية الصفقات ستُطرح إلى يوم الدين

الداودي: شفافية الصفقات ستُطرح إلى يوم الدين
هسبريس من الرباط
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 22:20

اعترف الحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن نسبة من الصفقات العمومية التي تُفّوت من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية إلى المقاولات لا تكون شفافة.

وقال الداودي، جوابا عن سؤال قدّمه نائب برلماني حول شفافية الصفقات العمومية في جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن "هذا الإشكال سيظل مطروحا إلى يوم الدين"، مضيفا أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لضمان شفافية الصفقات العمومية؛ "لكن المشكل يكمن في بعض العقليات".

وأضاف المسؤول الحكومي: "لو كانت الشفافية هي الأصل في الصفقات العمومية ما كنا أصلا لنحتاج إلى قوانين مؤطرة لها"، قبل أن يستدرك: "لا يمكن أن تكون كل المعاملات شفافة، وهذه القاعدة سارية في العالم كله وليس في المغرب وحده".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد من الريف الاثنين 31 دجنبر 2018 - 22:25
أول مرة كانشوف حكومة تطرح المشاكل دون أن تبحث لها عن حلول، راه هاد الهضرة عارفينها كاملين وفين ما مشيتي كاين باك صاحبي
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2 - Mohamed Ben ahmed الاثنين 31 دجنبر 2018 - 22:28
sauf qu'il faut sanctionner les fautifs et non pas être fataliste.
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3 - مريم الاثنين 31 دجنبر 2018 - 22:39
جواب غير مسؤول من مسؤول سياسي واللله لو كنت تحكم في بلد من بلدان اللذين تسمونهم الكفار لتم خلعك من منصبك قبل ان تتم ليلتك
على الشعب المغربي سياقا بجواب السيد الداودي ان يتوقفو عن دفع الضرائب الى يوم الدين
واسفاه على بلدي المغرب وحسبي الله ونعم الوكيل
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4 - المتتبع الاثنين 31 دجنبر 2018 - 22:40
السيد الداودي انتم كحزب العدالة والتنمية برنامجكم الانتخابي بني على محاربة الفساد الحكومة السابقة بنكيران ادعى ان من يقف امام محاربة الفساد هم العفاريت والتماسيح وكنا ننثظر ان ياتينا العثماني بذريعة اخرى لكن الحمد لله وزير الحكامة قالها لا يمكن للحكومة ان تقف ضد الفساد وليس هناك صفقات عمومية شفافة والحال سيبقى الى الابد بالله عليك اهذا رد او جواب قانوني لا والف لا الجواب الذي كلن عليك ان تقوله هو انكم عجزتم عن محاربة الفساد وليس لكم لا كحزب بل حتى كحكومة خريطة لذلك واكون عندكم الشجاعة وتوضحوا للمغاربة الذين انتخبوكم وتقولوا لهم بعظمة لسانكم وعودنا كانت كوعود ساير الاحزاب الخرى وعود برلمانية وبس وتحطوا السوارت وتمشيوا فحالكم ولكن ليست لكم الجراة لهذا لانه تملككم حب الكراسي
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5 - الباعمراني الاثنين 31 دجنبر 2018 - 22:40
اي شفافية تتكلم عنها.العمال في العمالات يفعلون الافاعيل بجعل كل الصفقات سند طلب لكي تستفيد شركاتهم العائلية.دون رقيب او حسيب
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6 - sohail الاثنين 31 دجنبر 2018 - 22:43
اوا اسي الداودي العالم كله يحكمه العلمانيين اوهدوك جات معهم ولكن انتم الاسلاميين حشومة تقولو بعض العقليات زعما هادوك لي مامعكمش فالحزب بحال اخنوش العنصر العلمي اوا راه انتم من تحكمون او خويو البلاصة
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7 - عبده الاثنين 31 دجنبر 2018 - 22:49
مع الأسف ...أفشل حكومة في تاريخ المغرب المعاصر...منذ 2012 والمغرب يعاني من الحكومات تفتقد للكفاءة والمصداقية...حكومة تعود بنت خطوات إلى الوراء...حققوا شيئا واحدا...أي المصالح الشخصية لهم ولدويهم....
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8 - صابرعبدالصبور الاثنين 31 دجنبر 2018 - 22:56
رد صريح يبرر عجز الحكومة وفشلها في تدبير الشأن العام وعجزها عن شعاراتها البراقة التي تبجحت بها في التصريح الحكومي.
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9 - amine الاثنين 31 دجنبر 2018 - 22:57
جديدة هاد "لا يمكن أن تكون كل المعاملات شفافة، وهذه القاعدة سارية في العالم كله وليس في المغرب وحده" كيبان ليا الوزراء ديالنا ماشي عايشين فدولة وحدخرة ولكن عايشين فكون وحداخر الحاجة الوحيدة لي ما تقدش طلع عليها فالدول اللي كتحترم المواطنين هي اسرار الدولة لي عندها علاقة بالامن القومي

واش مكتجيكومش فشكل ملي شركة كبيرة كتشد شي صفقة و كتجيب شركة صغيرة دير الخدمة يعني الدولة كتخلص هامش ربح ديال جوج شركات من اموال الضرائب ديالنا و باش كتكمل اصحاب الشركات الكبار كيخرجو الفلوس البرا بلا منحسبو التهرب الضريبي
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10 - Mohamed El mosbahi الاثنين 31 دجنبر 2018 - 22:57
الصفقات الدولية من الطبيعي أن لاتكون فيها شفافية بل تجمعك مصالح اءستراجية ،اما الصفقات الوطنية من الممكن أن تكون مرينة وتبنى على المصلحة الوطنية
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