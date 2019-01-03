أثمان السلع الاستهلاكية تسجل ارتفاعا بمدينة أكادير

هسبريس - و.م.ع

سجل الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك في مدينة أكادير ارتفاعا بلغت نسبته 1.3 في المائة خلال شهر نونبر الماضي ، حيث بلغ مستوى 119.1 مقابل 177.6 مقارنة مع شهر أكتوبر 2018.

وحسب النشرة الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ،الصادرة عن المديرية الجهوية لأكادير ، التابعة للمندوبية السامية للتخطيط ، فإن هذا الارتفاع يعود بالخصوص إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية والصحة ، ب 2.5 في المائة ، وانخفاض الرقم الاستدلالي للنقل ب 0.5 في المائة.

واستنادا للمصدر نفسه ، فقد همت الارتفاعات التي عرفتها المواد الغذائية ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2018 على الخصوص الخضر ب 12.7 في المائة ، واللحوم ب 6.1 في المائة ، في حين انخفضت أثمان الفواكه ب 2.0 في المائة.

أما على مستوى التغيير السنوي ، فقد سجل الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك بمدينة أكادير ارتفاعا بنسبة 2.0 في المائة خلال فترة يناير ـ نونبر 2018 ، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017.

كما سجل الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك بمدينة أكادير لشهر نونبر 2018 ارتفاعا بمعدل 1.4 في المائة ، مقارنة مع شهر نونبر من سنة 2017.