ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الداخلة خلال نونبر

هسبريس - و.م.ع

سجلت حركة النقل الجوي على مستوى مطار الداخلة ارتفاعا بنسبة 39.52 في المئة خلال شهر نونبر الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017.

وحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الداخلة خلال شهر نونبر من سنة 2018 ما مجموعه 21 ألفا و530 مسافرا، مقابل 15 ألفا و431 مسافرا خلال الشهر ذاته من سنة 2017.

ويمثل هذا الأداء نسبة 1.18 في المئة من مجموع حركة الطيران المسجلة بمختلف مطارات المملكة خلال شهر نونبر المنصرم، والتي وصلت إلى مليون و818 ألفا و725 مسافرا، ليحافظ بذلك مطار الداخلة على مرتبته العاشرة وطنيا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حركة النقل الجوي بمطار الداخلة سجلت، خلال الفترة ما بين فاتح يناير و 31 نونبر 2018، ارتفاعا بنسبة 19.92 في المئة بما مجموعه 183 ألفا و868 مسافرا، مقابل 153 ألفا و322 مسافرا خلال نفس الفترة من سنة 2017، وهو ما يمثل نسبة 0.89 في المئة من مجموع حركة الطيران المسجلة بمختلف مطارات المملكة.