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الرئيسية | مال وأعمال | تجار الجملة ينتقلون إلى تسريع هيكلة أسواق المملكة

تجار الجملة ينتقلون إلى تسريع هيكلة أسواق المملكة

تجار الجملة ينتقلون إلى تسريع هيكلة أسواق المملكة
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 يناير 2019 - 12:20

انتقلت اللجنة التحضيرية لجمعيات تجار الخضر والفواكه بأسواق الجملة بالمغرب إلى السرعة القصوى في هيكلة الأسواق الجماعية بمختلف ربوع التراب الوطني.

ويقول الواقفون وراء المبادرة إنها تهدف إلى تجاوز المشاكل التي تواجه التجار بشكل يومي، لا سيما في علاقتهم مع السلطات المحلية، من خلال التوفر على إطار قانوني ذي صبغة رسمية تُسند إليه مهمة الترافع عن حقوقهم.

الجمع العام التأسيسي لجمعيات تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب سوف ينعقد بعد غد الأحد في مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة.

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