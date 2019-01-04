"المجمع الشريف للفوسفاط" ينشىء شركتين لاستهداف أسواق آسيا

هسبريس - يوسف لخضر

أَذِنت حكومة سعد الدين العثماني لشركة المجمع الشريف للفوسفاط بإحداث شركة تابعة لها في سنغافورة، في إطار إستراتيجيتها التنموية الساعية إلى تعزيز موقع منتجاتها ومواكبة تطورها في الأسواق الآسيوية وبلدان المحيط الهادي.

ولا يمكن للشركات العمومية بالمغرب أن تنشئ شركات تابعة لها خارج البلاد إلا بموافقة من الحكومة، بموجب مقتضيات القانون رقم 39.89 المتعلق بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

وستحمل الشركة الجديدة في سنغافورة اسم OCP SINGAPORE SERVICES، وبموجبها سيتحوّل مكتبها التمثيلي الحالي في هذا البلد الآسيوي إلى شركة تخضع للقانون المحلي.

وصدر قرار الإذن بإنشاء هذه الشركة ضمن مرسوم تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والموقع من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني؛ وذلك في إطار سعي المجمع الشريف للفوسفاط إلى تعزيز حضوره في السوق المحلية، وزيادة حصصه من خلال تغطية جغرافية أوسع ومنتجات أكثر تنوعاً.

ومن شأن هذا الشركة الجديدة أن تمكن المغرب من متابعة مندمجة لسلسلة القيمة بأكملها منذ الإنتاج وحتى المستهلك النهائي، فضلاً عن إمكانيات تأمين المرونة اللوجستيكية وتقديم الخبرة لفائدة الزبناء، من خلال أنشطتها التي تغطي كلا من تطوير وتسويق المنتجات المتخصصة وتسيير الخدمات اللوجستيكية ونقل المنتجات المختلفة.

كما ستغطي أنشطة الشركة مجال ذكاء السوق والاستشارة إضافة إلى المساعدة التقنية والزراعية لزبناء المجمع الشريف للفوسفاط، وهي الأنشطة التي ستتيح فرص نمو أكبر للمجمع من خلال تحقيق رقم معاملات في جميع المنتوجات بما يقرب 30 مليون دولار بحلول عام 2023.

وتتوقع الحكومة من خلال هذه الشركة الجديدة أيضاً أن تحسن هامش المنتوجات المتخصصة، حيث ينتظر أن ينتقل من 13 في المائة على المبيعات الحالية إلى 20 أو 30 في المائة، بفضل النمو السنوي المتوقع أن يتجاوز نسبة 19.5 في المائة.

أما فيما يخص توقعات الناتج الصافي للشركة، فيتوقع أن تنتقل من 0.5 مليون دولار إلى 10.5 ملايين دولار ما بين الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023، أي بنسبة نمو سنوي متوسط يفوق 48 في المائة.

كما حصل المجمع الشريف للفوسفاط على إذن ثان يتعلق بإنشاء شركة مشتركة في الجرف الأصفر مناصفةً مع Fertinagro biotech الإسبانية، برأسمال يبلغ 275 مليون درهم؛ وذلك في إطار إستراتيجية المجمع لتنمية الأسمدة المتخصصة.

وسيتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشركة في تصنيع وتسويق الأسمدة المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية، وتقديم الخدمات وفقاً لنموذج الترويج والتوزيع المعرف بـAgro Vip، الذي طورته الشركة الإسبانية المتخصصة الرائدة في مجال السماد الثلاثي الذي يعتمد على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم في إسبانيا.

ويسعى هذا المشروع الذي ستخصص له وحدة صناعية بسعة إنتاج أولية تبلغ 250 ألف طن إنتاج الأسمدة ذات القيمة المضافة العالية من خلال عملية التحبيب بالبخار، إضافة إلى الترويج للمنتجات والتجارب الميدانية وتكوين التجار والمزارعين ونقل المعارف المهنية لصالح المجمع.

وتقدر التكلفة الإجمالية بهذا المشروع بحوالي 40 مليون أورو، ومن المتوقع أن ينتقل رقم معاملات هذه الشركة من 28 مليون أورو في سنة 2020 إلى 75 مليون أورو سنة 2024، وستوجه الأسمدة المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية التي ستنتجها إلى السوق الإفريقية.