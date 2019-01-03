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الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يُشدد العقوبات على منتجي ومروجي أكياس "الميكا" الممنوعة

المغرب يُشدد العقوبات على منتجي ومروجي أكياس "الميكا" الممنوعة

المغرب يُشدد العقوبات على منتجي ومروجي أكياس "الميكا" الممنوعة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 03 يناير 2019 - 20:30

بعد حوالي ثلاث سنوات من اعتماد المغرب قانون يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتسويقها واستعمالها، صادقت حكومة سعد الدين العثماني على تغيير وتتميم هذا القانون بعد ظهور عدد من الثغرات حالت دون القضاء النهائي على "الميكا" من الأسواق المغربية.

المشروع، الذي تقدمت به وزارة الصناعة والاستثمار والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى الرفع من العقوبات وإضافة عقوبات جديدة في حق الأشخاص الذين يقومون بإنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة في القطاع غير المهيكل.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في الندوة الصحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الخميس، إن "هناك طرقا جديدة بدأت تظهر تتلاعب بقانون منع البلاستيك؛ من قبيل استغلال البلاستيك المستخلص من مطارح النفايات في إنتاج "الميكا"".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا القانون الجديد يقوي النصوص التشريعية ويشدد المراقبة والعقوبات الردعية، كما يسمح بتمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لا سيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.

ويعاقب مشروع القانون الجديد بغرامة مالية من 2000 إلى 500 ألف درهم "كل شخص يحوز الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في بنود القانون بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها بعوض أو بدون عوض لأغراض غير تلك الموجهة إليها".

وحول حصيلة حكومة العثماني في القضاء على الأكياس البلاستيكية، أشار الخلفي إلى أنه تم تخفيض استهلاك المادة الأولية عالية الكثافة التي تستعمل في صنع الأكياس البلاستيكية بنسبة 35 ألف طن ما بين 2015 و2018؛ أي ما يعادل 50 في المائة من الاستهلاك الموجه إلى صناعة الأكياس الممنوعة بعد دخول القانون حيز التطبيق.

وقامت مصالح وزارة الداخلية بـ739 ألف عملية مراقبة، كما قامت وزارة الصناعة بـ4600 تدخل، بمجموع عام بلغ 7044 عملية. كما تمت إحالة 66 قضية على الوكيل العام للملك تتعلق بالمخالفات بالمجال الصناعي.

أما التجاوزات المرتبطة بالسوق فسجلت 4389 مخالفة، وحجز 821 طنا من الأكياس الممنوعة و107 أطنان من المعابر الحدودية. ووصل مبلغ الغرامات في حق المخالفين، منذ دخول القانون حيز التنفيذ، 5 ملايين درهم بعد صدور 757 حكما قضائيا.

وفي المقابل، أكد الخلفي أن الحكومة قامت بمبادرات مواكبة في حق المتضررين من قرار منع "الميكا"× ومن ضمنها استفادة 27 مقاولة من أجل تشجيع مشاريع تصنيع المنتوجات البديلة عن الأكياس البلاستيكية، وتخصيص 75.5 مليون درهم لفائدة المقاولات.

وتقر الحكومة، من خلال المصادقة على القانون الجديد، بفشلها في إنهاء عهد الأكياس البلاستيكية الممنوعة في المملكة، بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على اعتماد قانون خاص بذلك، وقيامها بحملة واسعة وسط المواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - أكاديري من ألمانيا الخميس 03 يناير 2019 - 20:43
هاد الخلفي ما خرج مرة بشيء يسر به الشعب المغربي .... كل خرجاته سلبية وضد الشعب .
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15
2 - مغربي الخميس 03 يناير 2019 - 20:56
ها لعار إلا ما شددوا العقوبات على المشرملين لي كايزهقوا أرواح الأبرياء ويتسببوا ليهوم فعاهات. ها لعار شددوا العقوبات على المكبوتين لي كايغتاصبو ابناتنا وعيالاتنا ولاو كايغتاصبو حتى الجدات وحتى الحيوانات. شوهنا بين الأمم بفضائح يندى لها الجبين وانتوما مقابلين الميكا لي كان عايش منها آلاف الأسر.
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31
3 - المتتبع الخميس 03 يناير 2019 - 20:56
كان لزاما على الدولة قبل ان تمنع الاكياس وترويجها ان تفكر في البديل لصانعي هذه الاكياس وان تمنع استيراد المواد الاولية لصنعها وتمنع كذلك حتى الاكياس التي ترمى بها الازبال اما والخال كما هو عليه فالية لصناعة الاكياس البلاستيكية لا تتطلب اكثر من عشرة امتار مربعة وعامل واحد لكي تحصل على مات الالاف من الاكياس البلاستيكية اليومية
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10
4 - البقالي عصام الخميس 03 يناير 2019 - 20:57
كنا ننتظر تفعيل عقوبة الاعدام في حق المجرمين قطاع الطرق وناهبي المال العالم والدواعش التكفيريين خصوصا قاتلي السائحتين ، فاذا بها الحكومة دائما في تيار معاكس لارادة الشعب ، هذا جزاء من تخلفوا عن الانتخابات الآن لن تقبل منكم شكاية .
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18
5 - تاءه الخميس 03 يناير 2019 - 20:59
نعم لقانون المنع نعم للعقوبات الرادعة وفين ميكة البديلة التي لها نفس مواصفات ميكة العادية نحن المغاربة نحب الحاجة المستورة وماكتسيلش على الحوايج
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3
6 - كازاوي الخميس 03 يناير 2019 - 21:00
أنا خدام فقطاع البلاستيك و التلفيف وعندي علاقة مباشرة مع الميكا... بغيت نقول ليكم أن هاد القطاع كيشغل آلاف الأسر الفقيرة و الغنية... الغنية لا تهمني ولكن كاين بزاااف د الأرامل و الكهلة المعيلين لعائلاتهم من الميكا و مايمكنش يبدلو الحرف حيت دوزو عمرهم كامل فالميكا و لايتقنون شيئاً عدا شراء و إعادة بيع الميكا.... واش هاد المسؤولين مافكروش لمصير هاد الآلاف دالناس كيفاش غايديرو باش يعيلو عائلاتهم يكفي أن هناك بالسجن و الغرامة لبائعي الميكا و كتلقا رجالا و عيالات مسنين كيغامرو و كايبيعوها حيت مالقاوش الحل.. و حتا هداك الكيس البديل ديال الثوب راه مصنوع من مادة البروبيلان البلاستيكية و اللي فترة تحللها كتستغرق أكثر من الميكا المعروفة حيت زايدة فالصلابة ديال المادة الأولية و كتنصاهر فدرجات حرارة أعلى من الميكا العادية... اتقوا الله فهاد الشعب و فقرائه.. الحمد لله زرت عشر دول في أوروبا و آسيا و أي دولة كنلقا فيها الميكا و ربما أقل جودة من الميكا ديالنا..... استسمح على الإطالة ولكن أنا ولد الضومين وعارف خباياه وبغيت نشارك معاكم.
انشري يا هسبريس
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22
7 - تايكة غرماد الخميس 03 يناير 2019 - 21:01
عندما يريدون يطبقوا !! ولماذا لا يكون هذا الحزم مع المفسدين والمزورين والمسممين والغشاشين وناهبي الاموال العامة ومحتلي الملك العام .؟؟؟
ام ان هناك لوبي من رموز الفساد يسيطر على كل شيء لا يمكن الاقتراب منه ؟؟
لماذا كل هذا الحزم مع حذر الميكا والتمياك على المخالفات الاخرى التي تتفشى بشكل رهيب ؟؟؟
اكيد هناك خلل وضعف وانهيار
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12
8 - مغربي هادئ الخميس 03 يناير 2019 - 21:06
دائما يبقى الحل قي البديل وليس كل بديل بل الفعال والرخيص،وعندما اقول الرخيص فانني اقصد ان ثمنه يجب ان يحطم ثمن الاكياس البلاستيكية اي ان يكون ثمنها من 20سم الى 30سنتم وصدقوني اخواني ان الشعب المغربي سيكره الميكا لانها هي اصلا مكروهة لكن تبقى الوسيلة الفعالة والرخيصة نسبيا
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2
9 - نونو الخميس 03 يناير 2019 - 21:11
الميكا في بلادي أضحت رمزا من الرموز الوطنية ....و صناعتها بريئة الاستعمال ...
و ما بالك بالاطنان من النفايات السامة التي اخذت طابعا ديبلوماسيا و التي لازالت تتوافد لاقبارها بارض المغرب...؟
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9
10 - سكينة من عمان الخميس 03 يناير 2019 - 21:16
حيتو الميكه ويبيعو ساك 10dh فين بغيتو توصلو بهاد زياده هدشي بزاف الميكه هيا باش عاش شعب عاد بغيتو تحيدوها دبا دبا ولا فيها ابميكروب ههههههه
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4
11 - BOP35 الخميس 03 يناير 2019 - 21:17
علاش هاذ تشديد العقوبات? الميكا كايستعملوها عا الفقراء في الاسواق والمستدعات وللي ما عندهمش السيارات باراكاو من الزيارعلى الناس وزيدون كاين علا من تزيرو وكثير ما هم لو كان عندنا عا مشكل اليكا لو كون رحنا بخير...
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4
12 - مغربي من أمريكا الخميس 03 يناير 2019 - 21:18
غريب هذا الأمر،لماذا كل هذه الحرب على الأكياس البلاستيكية؟هل انتهينا من كل ملفات الفساد ولم يبقى لنا إلا هذا المشكل؟لماذا لا يكون هذا الإصرار موجها اتجاه ملفات نهب المال العام والمترامين على أملاك الغير؟
أعيش في أمريكا ولا زالت كل المحلات التجارية تستعمل الأكياس البلاستيكية بكل أنواعها حتى سوداء اللون منها.
والله العظيم هذا أمر غريب،ما السبب وراء هذه الحملة؟اشرحوا لنا و بينوا لنا الأسباب؟إذا كان الأمر يتعلق بالصحة(ولا أعتقد ذاك)فلماذا لا تأخذوا تجارب دول أخرى في صناعة الأكياس البلاستيكية كما فعلتم في صناعات أخرى.لماذا أوربا وأمريكا و آسيا لا زالت تستعمل الأكياس البلاستيكية ونحن مستمرين في هذه المحاربة الغامضة.
منذ طفولتي وأنا أرى فئات عريضة من المواطنين تمتهن هذه التجارة،وتعتبرها مصدر دخلها الرئيسي،فلماذا هذا الهجوم والإصرار.غريب أمر هؤلاء المسؤولين المغاربة.اتقوا الله في هذا الشعب،لقد دمرتموه ونهبتموه ولازلتم مصرين على إعدامه.
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13 - المعقول الخميس 03 يناير 2019 - 21:20
وبهذا القانون الهام سيصبح المغرب من الدول المتطورة وسيضع خبراته تحت طلب الدول الإسكندنافية وغيرها من دول أروبا وإفريقيا والعالم.
فاللهم ^كثر حسادنا ^ معرفتش علاش ولكن اللهم كثرهم. ولكي يرتاح قطيع وزير الفلاحة القاطنين بهسبريس فمخطط المغرب الأخضر أصبح يضرب به المثل بالعالم لدرجة أن فلاديمير بوتين توسل إليه لتولي قطاع الفلاحة بسيبيريا الغربية..الناهق باسم المحكومة كل خرجاته هكذا والبكماني وكل أعضاء المافيا ..لكن الصبح قريب ..
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14 - Mourad الخميس 03 يناير 2019 - 21:22
تهديد و وعيد .تبارك الله على النذالة و التعمية اين التعليم الصحة الشغل الفقراء بقات ه الميكا تتضحكونييييييييييييييييي
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15 - الله ياخد فيكم الحق الخميس 03 يناير 2019 - 21:25
داكشي لي مقابلين كاتاخدو قرارات دون الاستشارة مع الشعب لي شافكم يقول نقا عندنا نسيتو راسكم نهار جبتو نفايات الايطالية من اسبانيا للمغرب تبا للحكومة عدو الشعب تريكة بن كيران
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16 - قوانين بلا تطبيق الخميس 03 يناير 2019 - 21:26
كم هية عدد القوانين المصوت عليها في قبعة البرلمان باتت حبرا على ورق?Le tapage nocturne,la mendicité, le harcèlement , l'alcoolisation dans la voie publique....la liste est longue
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17 - مغربي الخميس 03 يناير 2019 - 21:31
زيرو الطب زيرو التعليم زيرو العدل زيرو الشغل زيرو التسيير زيرو الأحزاب زيرو حرية التعبير البرلمان د الميكة
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18 - Abouali الخميس 03 يناير 2019 - 21:38
هاد النوع من الاكياس التي تستعمل حاليا عوض أكياس البلاستيك هي ايضا من البلاستيك وملوثة التغيير فقط في الشكل وادا ارادت الدولة منع البلاستيك فيجب منعه من المنبع منع دخول المواد الاولية وفرض عقوبات على المصنعين
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19 - hassan الخميس 03 يناير 2019 - 21:49
كان من الأحرى محاربة الازبال في الشوارع والازقة والمياه العدمة التي تضخ في الشوارع والمناطق الخطراء والا زقة والغازات السامة التي تنبعث من المعامل .
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20 - حميدو الخميس 03 يناير 2019 - 21:53
شر البلية ما يضحك ، المغرب تغلب على جميع مشاكله ولم يبق الا الميكا المسكينة التي خدمتنا سنين طويلة ....اتساءل بماذا تضرنا الميكا!!!!والله ان ايجابياتها ومحاسنها لاتعد ولاتحصى خصوصا يوم عيد الاضحى....
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