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كُتّاب وآراء
المديرية العامة للضرائب تصدر مدونة بصيغة محينة
نشرت المديرية العامة للضرائب، المدونة العامة للضرائب برسم 2019، المحينة لطبعة 2018، وذلك من خلال إدخال التعديلات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019.
ووفقا لديباجة المدونة فإن هذه الأخيرة تتكون من ثلاثة أجزاء، حيث تعرض طبعة 2019 في كتابها الثالث للأحكام المتعلقة بالضريبة على عقود التأمين.
وذكرت المديرية العامة للضرائب أن الكتاب الأول من هذا القانون، يتضمن قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات الخاصة بكل من الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، بينما يتعلق الكتاب الثاني بالإجراءات الضريبية ويتضمن القواعد الرقابية والدعاوى المتعلقة بالضرائب سالفة الذكر.
أما الكتاب الثالث، يضيف المصدر ذاته، فيشمل واجبات وضرائب أخرى، ويتعلق الأمر بواجبات التمبر، والضريبة السنوية على السيارات، ومساهمات التضامن الاجتماعي المترتبة على الأرباح، ومساهمات التضامن الاجتماعي المترتبة على الدخول والضريبة على عقود التأمين.
كما أوضحت المديرية العامة للضرائب، أن وضع المدونة العامة للضرائب سنة 2007 ، شكل استمرارا للإصلاحات التي تقوم بها السلطات العمومية، والتي تهدف إلى تحسين البيئة القانونية والمالية والاقتصادية للاستثمار من خلال تحديث النظم التشريعية والقضائية والمالية.