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كُتّاب وآراء
أداء "لافينييت 2019" .. إجراءات غير مسبوقة تدخل حيز التطبيق
تعرف الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، المعروفة بـ"لافينييت"، بعض التغييرات التي أقرتها حكومة سعد الدين العثماني ضمن قانون مالية سنة 2019، بداية من يناير الجاري، وهي الضريبة المتوقع أن تحقق إيرادات للدولة تناهز 2.4 مليار درهم.
وبحسب توضيحات نشرتها المديرية العامة للضرائب، فإن قانون المالية للسنة الجارية أقر ثلاثة إجراءات جديدة تتعلق بالضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، وهي إعفاء لفائدة السيارات المستعلمة في النقل المزدوج، والأداء على دفعتين بالنسبة لنوع محدد من السيارات، ومقتضيات جديدة بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي.
وبحسب المعطيات التي أوردتها المديرية العامة للضرائب، فإن السيارات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها بوجه قانوني التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3000 كيلوغرام تعفى بموجب قانون المالية من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.
أما فيما يخص السيارات التي يتجاوز مجموع وزنها 9000 كيلوغراماً، فقد أجاز القانون لأصحابها أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين، حيث يجب أن تؤدى الأولى قبل انتهاء شهر فبراير، أما الثانية قبل نهاية شهر غشت من كل سنة.
وفيما يتعلق بالسيارات التي يتم الشروع في استعمالها خلال النصف الأول من السنة، فيتوجب أن تؤدي جزءاً من الضريبة بالنسبة للفترة المتبقية من السنة على دفعتين، الأولى خلال الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية، والثانية في نهاية شهر غشت من السنة نفسها على أبعد تقدير.
في المقابل، أشارت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن السيارات التي تم الشروع في استعمالها خلال النصف الثاني من السنة يجب أن تؤدى الضريبة دفعة واحدة خلال 30 يوماً الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية.
وبخصوص تعريفة ضريبة "لافينييت" للسيارات رباعية الدفع، تقول مقتضيات مدونة الضرائب إن المركبات التي يفوق مجموع وزنها 3000 كيلوغرام المستعملة لأغراض مهنية ستخضع للتعريفة المقررة بحسب مجموع الوزن، لكن السيارات رباعية الدفع غير المستعملة لأغراض مهنية فتخضع للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات وفق القوة الجبائية كيفما كان وزنها.
يشار إلى أن أداء ضريبة "لافينييت" أصبح منذ سنة 2016 أكثر مرونة، حيث يمكن أداؤها لدى الأبناك وتطبيقاتها الهاتفية، ومؤسسات وشبكات خدمات الأداء، ويجب على كل صاحب سيارة أن يؤديها قبل انصرام شهر يناير، ولم تخضع تعريفتها هذه السنة لأي تغييرات، فهي محددة ما بين 350 درهما و8000 درهم حسب القوة الجبائية بالنسبة لسيارات البنزين، وما بين 700 درهم و20 ألف درهم بالنسبة للغازوال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
فرنسا ماماكم لا توجد فيها ضريبة على السيارة ..
تطبقون قوانين ماماكم فرنسا على الشعب المغربي فقط إذا لاحظتم سرقة جيوب المواطنين وإذا فيه شيء سلبي على الشعب ...
هل وضعية الطرقات المزرية تستوجب دفع الضريبة ام على الدولة دفع الضرائب للمواطن لمساعدته على اصلاح سيارته اللتي تتضرر يوميا من سوء الطرقات
من (روتيلات و مورتيسورات و بار سوكوس وووو الخ)
عجيب وغريب حكومة البيجيدي !
ليس له الكفاءة لخلق الثروة لها الكفاءة اما خلق ضرائب جديدة على جميع القطاعات الإنتاجية او بيع ممتلكات الدولة .
ان 2021 لقريب !
والله الذي لا رب سواه كل من تقلد منصبا في هذا البلد سيندم على اليوم الذي ولد فيه عندما يقف بين يدي الله يوم الحسرة والندامة
كبف ينجو من خصومه بالملايين يوم القيامة
إلى الله المشتكى
الجميع زربان و حتا واحد فيهم ماوصل و لا تحرك من بلاصتو بسبب العناد و الجحاد و العكوس و كذلك لانهم لا يعرفون كيف يسوقون و يحترمون و يتساهلون و يتفاهمون! نفس الشيء في الإدارات، لهذا الرشوة دارت الكرون حيث الأغلبية تريد ان تصل الاولى!
اقسم بالله ان ولو المعاقين الذهنيين في الدول السكندنافية لن ولم يسببوا في الازدحام و العراقيل و المشاكل و البلوكاج و البشون مثل هذا. مع ان جميع من يسوق من المغاربة و له سيارة ليس فقيرا او محتاجا او أميا. لهذا المهاجرون الافارقة اذكياء يطلبون الصدقة لأصحاب السيارات، الذين يعطون فقط لانهم داخل السيارة و يشعرون انهم....
السيارة احسن من الانسان المغربي!
هاد الفلوس هي للي كيشروا بها خدام الدولة Ranger Rover و راتب الوزراء والبرلمانيين وخدام الدولة والطيران والفنادق. .
قالو لك 6 مليار سنتم تكلفة مراحيض عمومية بالدارالبيضاء ههههه
بعد التحقيق لا تجد التكلفة فايتة 50 مليون والباقي Ranger Rover والأراضي والعقارات على إسم الأقارب والأولاد ....
اما عدا هذا فهو نهب لجيوب الفقراء. من لهم سيارة 20000 درهم يؤدي ضريبة اكثر ممن لهم سيارة بقيمة 200000 درهم
كذلك لا يعقل سيارات قديمة من نوع مرسدس او فولسفاجن لها اكثر من عشرون سنة تدفع 1500 درهم و ثمن السيارة لا يتجاوز اصلا 8 ملايين
بينما نجد سيارات قيمتها 30 مليون جديدة من جولف و نيسان و هيونداي رونو .. ضريبتها 700 درهم
يجب تقليص الضريبة للسيارات القديمة خصوصا للسيارات فوق 8 خيل
و كذلك اصلاح الطرقات بالمدن و مجانية الوقوف في الاماكن العامة ان كانت هذه ضريبة شرعية حقا لأنها لحد الساعة ليست سوى سرقة جيب المواطن
كي لي 30 عام وهو خدام خرج تقاعد ولا تيشد 2000 درهم في شهر كاري 1100درهم ماء كهرباء 300 حتى 400 درهم اشي دير في نظركم