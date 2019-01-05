أداء "لافينييت 2019" .. إجراءات غير مسبوقة تدخل حيز التطبيق

هسبريس - يوسف لخضر

تعرف الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، المعروفة بـ"لافينييت"، بعض التغييرات التي أقرتها حكومة سعد الدين العثماني ضمن قانون مالية سنة 2019، بداية من يناير الجاري، وهي الضريبة المتوقع أن تحقق إيرادات للدولة تناهز 2.4 مليار درهم.

وبحسب توضيحات نشرتها المديرية العامة للضرائب، فإن قانون المالية للسنة الجارية أقر ثلاثة إجراءات جديدة تتعلق بالضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، وهي إعفاء لفائدة السيارات المستعلمة في النقل المزدوج، والأداء على دفعتين بالنسبة لنوع محدد من السيارات، ومقتضيات جديدة بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي.

وبحسب المعطيات التي أوردتها المديرية العامة للضرائب، فإن السيارات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها بوجه قانوني التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3000 كيلوغرام تعفى بموجب قانون المالية من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.

أما فيما يخص السيارات التي يتجاوز مجموع وزنها 9000 كيلوغراماً، فقد أجاز القانون لأصحابها أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين، حيث يجب أن تؤدى الأولى قبل انتهاء شهر فبراير، أما الثانية قبل نهاية شهر غشت من كل سنة.

وفيما يتعلق بالسيارات التي يتم الشروع في استعمالها خلال النصف الأول من السنة، فيتوجب أن تؤدي جزءاً من الضريبة بالنسبة للفترة المتبقية من السنة على دفعتين، الأولى خلال الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية، والثانية في نهاية شهر غشت من السنة نفسها على أبعد تقدير.

في المقابل، أشارت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن السيارات التي تم الشروع في استعمالها خلال النصف الثاني من السنة يجب أن تؤدى الضريبة دفعة واحدة خلال 30 يوماً الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية.

وبخصوص تعريفة ضريبة "لافينييت" للسيارات رباعية الدفع، تقول مقتضيات مدونة الضرائب إن المركبات التي يفوق مجموع وزنها 3000 كيلوغرام المستعملة لأغراض مهنية ستخضع للتعريفة المقررة بحسب مجموع الوزن، لكن السيارات رباعية الدفع غير المستعملة لأغراض مهنية فتخضع للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات وفق القوة الجبائية كيفما كان وزنها.

يشار إلى أن أداء ضريبة "لافينييت" أصبح منذ سنة 2016 أكثر مرونة، حيث يمكن أداؤها لدى الأبناك وتطبيقاتها الهاتفية، ومؤسسات وشبكات خدمات الأداء، ويجب على كل صاحب سيارة أن يؤديها قبل انصرام شهر يناير، ولم تخضع تعريفتها هذه السنة لأي تغييرات، فهي محددة ما بين 350 درهما و8000 درهم حسب القوة الجبائية بالنسبة لسيارات البنزين، وما بين 700 درهم و20 ألف درهم بالنسبة للغازوال.