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الرئيسية | مال وأعمال | أداء "لافينييت 2019" .. إجراءات غير مسبوقة تدخل حيز التطبيق

أداء "لافينييت 2019" .. إجراءات غير مسبوقة تدخل حيز التطبيق

أداء "لافينييت 2019" .. إجراءات غير مسبوقة تدخل حيز التطبيق
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 05 يناير 2019 - 13:00

تعرف الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، المعروفة بـ"لافينييت"، بعض التغييرات التي أقرتها حكومة سعد الدين العثماني ضمن قانون مالية سنة 2019، بداية من يناير الجاري، وهي الضريبة المتوقع أن تحقق إيرادات للدولة تناهز 2.4 مليار درهم.

وبحسب توضيحات نشرتها المديرية العامة للضرائب، فإن قانون المالية للسنة الجارية أقر ثلاثة إجراءات جديدة تتعلق بالضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، وهي إعفاء لفائدة السيارات المستعلمة في النقل المزدوج، والأداء على دفعتين بالنسبة لنوع محدد من السيارات، ومقتضيات جديدة بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي.

وبحسب المعطيات التي أوردتها المديرية العامة للضرائب، فإن السيارات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها بوجه قانوني التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3000 كيلوغرام تعفى بموجب قانون المالية من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.

أما فيما يخص السيارات التي يتجاوز مجموع وزنها 9000 كيلوغراماً، فقد أجاز القانون لأصحابها أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين، حيث يجب أن تؤدى الأولى قبل انتهاء شهر فبراير، أما الثانية قبل نهاية شهر غشت من كل سنة.

وفيما يتعلق بالسيارات التي يتم الشروع في استعمالها خلال النصف الأول من السنة، فيتوجب أن تؤدي جزءاً من الضريبة بالنسبة للفترة المتبقية من السنة على دفعتين، الأولى خلال الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية، والثانية في نهاية شهر غشت من السنة نفسها على أبعد تقدير.

في المقابل، أشارت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن السيارات التي تم الشروع في استعمالها خلال النصف الثاني من السنة يجب أن تؤدى الضريبة دفعة واحدة خلال 30 يوماً الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية.

وبخصوص تعريفة ضريبة "لافينييت" للسيارات رباعية الدفع، تقول مقتضيات مدونة الضرائب إن المركبات التي يفوق مجموع وزنها 3000 كيلوغرام المستعملة لأغراض مهنية ستخضع للتعريفة المقررة بحسب مجموع الوزن، لكن السيارات رباعية الدفع غير المستعملة لأغراض مهنية فتخضع للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات وفق القوة الجبائية كيفما كان وزنها.

يشار إلى أن أداء ضريبة "لافينييت" أصبح منذ سنة 2016 أكثر مرونة، حيث يمكن أداؤها لدى الأبناك وتطبيقاتها الهاتفية، ومؤسسات وشبكات خدمات الأداء، ويجب على كل صاحب سيارة أن يؤديها قبل انصرام شهر يناير، ولم تخضع تعريفتها هذه السنة لأي تغييرات، فهي محددة ما بين 350 درهما و8000 درهم حسب القوة الجبائية بالنسبة لسيارات البنزين، وما بين 700 درهم و20 ألف درهم بالنسبة للغازوال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - مغربي السبت 05 يناير 2019 - 13:14
هذه مجرد ضريبة توارثت منذ الإستعمار و لا يوجد لها أي مبرر فقط ادفع بالتي هي أحسن .
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107
2 - khaald السبت 05 يناير 2019 - 13:14
إلى أين تذهب هذه الثروة السنوية ؟ ؟ ؟ الضريبة في المغرب تفوق ضريبة أوروبا. ولماذا لما يتم تدوين السيارات المستعملة بالخارج يزيدنوها القوة الجباءية بالمغرب دائما زائد حصان.
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80
3 - مواطن يحب بلده السبت 05 يناير 2019 - 13:17
ادفع ضريبة السيارة و الضريبة على الدخل و ضريبة النظافة و ضريبة التلفاز و ضريبة الواد الحار و الضريبة عند كل شراء او اداء فواتير اذن في نظر القانون انا مواطن صالح لكن حينما يتعلق الامر بحقوقي لا زيادة في الراتب الزيادة في الضرائب الزيادة في الاسعار صحة و تعليم بئيسين ..... العام زيييبن
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197
4 - أكاديري من ألمانيا السبت 05 يناير 2019 - 13:21
في مثل هذه الأمور لا تتبعون ماماكم فرنسا لأن هذا يضركم أيتها الحكومة الفاشلة السارقة لجيوب المواطنين بإسم القانون ...
فرنسا ماماكم لا توجد فيها ضريبة على السيارة ..
تطبقون قوانين ماماكم فرنسا على الشعب المغربي فقط إذا لاحظتم سرقة جيوب المواطنين وإذا فيه شيء سلبي على الشعب ...
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57
5 - أحمد السبت 05 يناير 2019 - 13:28
هذا إجراء تعسفي في حق ساكنة الأقاليم الجنوبية التي تستعمل السيارات الدفع الرباعي التي يفوق وزنها مع حمولتها أكثر من ٣طن لطبيعة جغرافية المنطقة الصعبة بل هو ضرب سافر لمعاشيها وتنقلاتها ومساس من كرامتها من اين ناتي بضريبة قاسية تصل إلى ٢٠الف درهم ونحن لانعمل
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-31
6 - Miga السبت 05 يناير 2019 - 13:29
الضريبة على السيارات قاسية وان لم نقل ظالمة لاستنزافها جيوب المواطنين الذين يعانون الامرين في ظل هذه الموجة من الزيادات التي اقرتها هاته الحكومة المنبوذة.
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21
7 - مومة السبت 05 يناير 2019 - 13:29
الضرائب تفرض على السيارات والشاحنات
هل وضعية الطرقات المزرية تستوجب دفع الضريبة ام على الدولة دفع الضرائب للمواطن لمساعدته على اصلاح سيارته اللتي تتضرر يوميا من سوء الطرقات
من (روتيلات و مورتيسورات و بار سوكوس وووو الخ)
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39
8 - Hassan Sima السبت 05 يناير 2019 - 13:31
لا أفهـم ما مذى قانونية وثيقة ترفقهـا مع بعض الوثائق الضريبية بسحبهـا من آنترنيت ذون ختم من الجهـات المعنية زاءد 20 أو 30 درهـم عند آداءهـا في تلك الشبابيك المفروض ألا تگون تلك الزيادات وجب التنسيق بين مديرية الضراءب و المحلات المگلفة لمعالجة الأمر
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11
9 - Oujdi السبت 05 يناير 2019 - 13:32
الضرائب ، الضرائب حتى ضربوا الشعب مع الحيط !
عجيب وغريب حكومة البيجيدي !
ليس له الكفاءة لخلق الثروة لها الكفاءة اما خلق ضرائب جديدة على جميع القطاعات الإنتاجية او بيع ممتلكات الدولة .
ان 2021 لقريب !
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21
10 - riches plus riches السبت 05 يناير 2019 - 13:33
la vignette pour une voiture 6 ch,essence,coûte 350 dh,payé 373 dh dans une banque,c'(est à dire de l'ordre de 5 0/0 ,le total des prix de ces vignettes est de l'ordre de 2,4 milliards de dh,les 5 0/0 gagnés par les banques s'élèvent à 120 millions cts,de quoi recruter au minimum 100 techniciens pour diminuer le chômage,et voilà les islamistes au gouvernement qui enrichissent les banques,le pjd est au service des riches
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13
11 - 666 مليون في يوم السبت 05 يناير 2019 - 13:43
2,4 مليار درهم في السنة تساوي 666 مليون سنتيم في يوم واحد . تساوي 77 درهم في ثانية
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8
12 - خالد السبت 05 يناير 2019 - 13:45
وقفوهم إنهم مسؤولون ٠٠٠
والله الذي لا رب سواه كل من تقلد منصبا في هذا البلد سيندم على اليوم الذي ولد فيه عندما يقف بين يدي الله يوم الحسرة والندامة
كبف ينجو من خصومه بالملايين يوم القيامة
إلى الله المشتكى
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16
13 - فرحات السبت 05 يناير 2019 - 13:45
أداء الضريبة على السيارة يجب أداءها بكل أريحية ولكن على الجماعات الحضرية أن تسيء مواقف مجانية للسيارات والدراجات النارية على مستوى كل الأحياء السكنية. لأن الضريبة على السيارات تضخ أزيد من مليار درهم سنويا لا يستفيد منها المواطن .بل هناك لوبيات تستولي على مواقف السيارات باثمنة رمزية
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9
14 - عزيز السبت 05 يناير 2019 - 13:47
علاش مانتمشاو على قدرنا كلنا المغاربة كنتعاندو على شراء السيارات وشحال من سيارة مركونة بلا خدمة وكاين اللي عندو 4 سيارات ، علاش مانفكر 100 مرة عاد نشري اللي خاصني ، نشوف السلبيات والاجابيات ، وراحت البال فالبساطة ماشي فشري شري ديما كنمشيو مع الاشهارات والربى كينخر فينا اللهم لطفك يارب ، ياربي نجنا من الربى .سبب المشاكل هما الأبناك، ولا تلقو بايديكم إلى التهلكة. .لنغير سلوكنا ،،، نتمشاو بالرجل بالدراجة العادية .الله المستعان...
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3
15 - الطيب السبت 05 يناير 2019 - 13:57
دفع ضريبة السيارة و الضريبة على الدخل و ضريبة النظافة و ضريبة التلفاز و ضريبة الواد الحار و الضريبة عند كل شراء او اداء فواتير اذن في نظر القانون انا مواطن صالح لكن حينما يتعلق الامر بحقوقي لا زيادة في الراتب الزيادة في الضرائب الزيادة في الاسعار صحة و تعليم بئيسين .....قولو العام زيييبن
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5
16 - مغربي السبت 05 يناير 2019 - 13:58
و ماذا عنا نحن المهاجرون فمثلا انا املك سيارة بالمغرب استعملها فقط شهر في السنة و كل سنة أدي 1500 درهم أليس هذا ضلم؟
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0
17 - Me again السبت 05 يناير 2019 - 14:00
الصورة معبرة!
الجميع زربان و حتا واحد فيهم ماوصل و لا تحرك من بلاصتو بسبب العناد و الجحاد و العكوس و كذلك لانهم لا يعرفون كيف يسوقون و يحترمون و يتساهلون و يتفاهمون! نفس الشيء في الإدارات، لهذا الرشوة دارت الكرون حيث الأغلبية تريد ان تصل الاولى!
اقسم بالله ان ولو المعاقين الذهنيين في الدول السكندنافية لن ولم يسببوا في الازدحام و العراقيل و المشاكل و البلوكاج و البشون مثل هذا. مع ان جميع من يسوق من المغاربة و له سيارة ليس فقيرا او محتاجا او أميا. لهذا المهاجرون الافارقة اذكياء يطلبون الصدقة لأصحاب السيارات، الذين يعطون فقط لانهم داخل السيارة و يشعرون انهم....
السيارة احسن من الانسان المغربي!
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-2
18 - momocher السبت 05 يناير 2019 - 14:08
لا يعقل ان تؤدي الضريبة على الطرقات وتؤدي على الطريق السيار وهذا هو سبب الإلغاء في بعض الدول أوروبا مثلا
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2
19 - حسن السبت 05 يناير 2019 - 14:08
ثمنها ثمن مخالفة وليست ضريبة . الضريبه نساعد بها الدوله بثمن رمزي وخفيف على المواطنين
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-1
20 - rifland السبت 05 يناير 2019 - 14:11
صورة غنية عن التعليق لا تحتاج للشرح
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1
21 - أكاديري من ألمانيا السبت 05 يناير 2019 - 14:16
الى الاخ للي قال 660 مليون سنتم قي اليوم ...
هاد الفلوس هي للي كيشروا بها خدام الدولة Ranger Rover و راتب الوزراء والبرلمانيين وخدام الدولة والطيران والفنادق. .
قالو لك 6 مليار سنتم تكلفة مراحيض عمومية بالدارالبيضاء ههههه
بعد التحقيق لا تجد التكلفة فايتة 50 مليون والباقي Ranger Rover والأراضي والعقارات على إسم الأقارب والأولاد ....
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-1
22 - جام مغربي السبت 05 يناير 2019 - 14:16
يجب فرض الضريبة على القيمة المالية للسيارة.
اما عدا هذا فهو نهب لجيوب الفقراء. من لهم سيارة 20000 درهم يؤدي ضريبة اكثر ممن لهم سيارة بقيمة 200000 درهم
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1
23 - معايير الضريبة السبت 05 يناير 2019 - 14:18
ما معنى الضريبة ان كانت كل الطرق الوطنية و اامدينة محفرة بالكامل و تسبب خسائر ميكانيكية بسرعة في السيارة ، كذلك ما معنى الضريبة ان كانت تقريبا كل المواقف و الباركينجات مؤدى عنها و بأثمة اسنفزارية
كذلك لا يعقل سيارات قديمة من نوع مرسدس او فولسفاجن لها اكثر من عشرون سنة تدفع 1500 درهم و ثمن السيارة لا يتجاوز اصلا 8 ملايين
بينما نجد سيارات قيمتها 30 مليون جديدة من جولف و نيسان و هيونداي رونو .. ضريبتها 700 درهم
يجب تقليص الضريبة للسيارات القديمة خصوصا للسيارات فوق 8 خيل
و كذلك اصلاح الطرقات بالمدن و مجانية الوقوف في الاماكن العامة ان كانت هذه ضريبة شرعية حقا لأنها لحد الساعة ليست سوى سرقة جيب المواطن
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-1
24 - تمتعوا تمتعوا السبت 05 يناير 2019 - 14:19
666 مليون في يوم الواحد غير ديال ضربية لافينييت اش تديرو بها شرحوا لينا.
كي لي 30 عام وهو خدام خرج تقاعد ولا تيشد 2000 درهم في شهر كاري 1100درهم ماء كهرباء 300 حتى 400 درهم اشي دير في نظركم
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0
25 - مغربي السبت 05 يناير 2019 - 14:22
لدي سيارة متوقفة مند 3 سنوات في حالة عطب فكيف لي ان اؤدي ضريبة وهي في حالة عطب. ولتسهيل الامر بجب حدف قانون اذاء ثلاتة سنوات الاخيرة لكي يستطيع الكثيرون اداءها اما هكدا فالكثيرون وعندي اليقين لم يؤدوها لسنوات. لن يتقدموا لاداءها مرة اخ رى وقد قرات ان حوالي 220 الف سيارة لا تؤديها. والحل هو اعفاءهم من السنوات الماضية لبسهلوا عاى المواطن التقدم لاداءها وهو في صالح الوطن احسن من التهرب
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0
26 - ali السبت 05 يناير 2019 - 14:25
Et M othmani continue de nous casser la tete nous les fonctionnaires qu il n ya pas d argent voila la rue commence a crier de maniere irreversible
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0
27 - قنيطري 1 السبت 05 يناير 2019 - 14:34
في بداية تسيير pjd للحكومة، قرر الرفع من قيمة الضريبة على السيارات التي تساوي أو تفوق قوتها الجباءية 11حصان. كان المبرر آنذاك أن الدولة تدعم المحروقات ومن حقها استرجاع جزء من ذلك الدعم عن طريق الضريبة. بعد مدة قصيرة ألغو الدعم نهاءيا عن المحروقات ولكن احتفضو بالمستوى المرتفع لتلك الضريبة. ألا يعتبر هذا نهبا لجيوب المواطنين. في نفس الوقت تقوم الدولة بمنح سيارات فخمة مجانا لبعض محظوظيها ،في تعبير صارخ عن زدواجية المعايير
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