صرف الدرهم يحقق انخفاضا أمام الدولار والأورو

هسبريس - و.م.ع

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,62 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,41 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة من 27 دجنبر 2018 إلى 2 يناير 2019.

وأوضح البنك، في مذكرة حول المؤشرات الأسبوعية للفترة المذكورة، أنه لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق الصرف.

وأضاف المصدر ذاته أنه، إلى غاية 28 دجنبر، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 230,2 مليار درهم ، بزيادة 0,9 في المائة من أسبوع لآخر ، في حين أظهر انخفاضا سنويا ب 4,4 في المائة على أساس سنوي.

أما فيما يتعلق بالتدخلات في سوق النقد، فقد ضخ بنك المغرب ما مجموعه 71,2 مليار درهم ، منها 67 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و 2,3 مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، و1,9 مليار درهم عبر تسبيقات لمدة 24 ساعة.

وخلال نفس الفترة، تضيف المذكرة، بلغ معدل الفائدة بين البنوك 2,31 في المائة، في حين بلغ حجم المبادلات 3,2 مليار درهم، مشيرة إلى أنه خلال طلب عروض بتاريخ 02 يناير (تاريخ الاستحقاق يوم 03 يناير) ، تم ضخ مبلغ 65 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص نشاط البورصة أشار البنك المركزي إلى أنه، خلال الفترة من 27 دجنبر 2018 إلى 2 يناير 2019 ، سجل مؤشر "مازي" زيادة بنسبة 0,5 في المائة.

ويعكس التطور الأسبوعي للمؤشر المرجعي، على وجه الخصوص، الزيادات في المؤشرات القطاعية بنسبة 9,8 في المائة بالنسبة لـ"العقار" و 5,1 في المائة لـ"المشروبات" و 0,8 في المائة بالنسبة "للبنوك".

من ناحية أخرى، انخفضت مؤشرات قطاعي التأمين، والنفط والغاز بنسبة 4,2 في المائة و 3,1 في المائة على التوالي.

وفي الوقت نفسه بلغ الحجم الإجمالي للمبادلات، وفق البنك المركزي، 5,1 مليار درهم بعد 10,3 مليار درهم في الأسبوع السابق، مشيرا إلى أنه في السوق المركزية للأسهم، ارتفع متوسط الحجم اليومي إلى 1,1 مليار درهم بعد 832,2 مليون درهم الأسبوع الماضي، في حين حقق سوق الكتل حجم 766,9 مليون درهم.