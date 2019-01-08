24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:16
|18:39
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بوريطة: سلطنة عمان شريك موثوق بالنسبة للمغرب
- فيصل الشعبي يخلف أمه على رأس "يينا هولدينغ"
- اسليمي ومناورات البوليساريو
- طلبة جامعة نرويجية يحيوون ذكرى قتل السائحتين الأجنبيتين بإمليل
- المغرب يحدد رسوماً نهائية ضد الدفاتر التونسية
عسكريون يرفضون بقاء بونغو في المغرب بإعلان انقلابيّ في الغابون (5.00)
- البوليساريو تقتحم "المنطقة العازلة" وتطلق الذخيرة الحية في الصحراء - (118)
- البوليساريو تتحدى الأمم المتحدة وتدشن "إدارات" في مناطق عازلة - (97)
- دعوات إحياء "رأس السنة الأمازيغية" تدقّ أبواب الرباط والبيضاء - (80)
- وزارة التعليم "تكافئ" المضربين بالاقتطاع وسط دعوات لـ"جبهة نضالية" - (75)
- العثماني يكشف تفاصيل دخول لفتيت على خط "البلوكاج" مع النقابات - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فيصل الشعبي يخلف أمه على رأس "يينا هولدينغ"
أعلنت مجموعة "يينا هولدينغ" الابن البكر لرجل الأعمال ميلود الشعبي رئيسا مديرا عاما للمجموعة، خلفا لوالدته ماما تاجموعتي.
والتحق فيصل الشعبي، خريج "INSA" بليون، بمجموعة يينا القابضة، في سنة 1981، وساهم منذ ذلك الحين في تطوير أنشطتها على الصعيد الدولي.
وستناط بفيصل مهمة تعزيز تطوير المجموعة من خلال تنفيذ الاستراتيجية التنموية، سواء بالمغرب أو على المستوى الدولي.
وقال الرئيس المدير العام: "أنا فخور بانتخابي على رأس يينا القابضة التي أسسها والدي المرحوم ميلود الشعبي، الذي كان وسيظل مثالا يلهمنا. سنواصل العمل الذي قام به من خلال المحافظة على القيم التي كانت وراء نجاحنا دائما: مجموعة مسؤولة متضامنة وعالية الأداء".
وأعرب المجلس بالإجماع عن شكره للرئيسة التنفيذية السابقة، ماما تاجموعتي الشعبي، على التقدم المحرز على صعيد الحكامة ورؤيتها التدبيرية الإيجابية والتزامها في إطار الحفاظ على قيم المجموعة، كما أشاد بالنتائج التي حققتها الشركة خلال فترة تسييرها لها.