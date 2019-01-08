فيصل الشعبي يخلف أمه على رأس "يينا هولدينغ"

هسبريس – الدار البيضاء

أعلنت مجموعة "يينا هولدينغ" الابن البكر لرجل الأعمال ميلود الشعبي رئيسا مديرا عاما للمجموعة، خلفا لوالدته ماما تاجموعتي.

والتحق فيصل الشعبي، خريج "INSA" بليون، بمجموعة يينا القابضة، في سنة 1981، وساهم منذ ذلك الحين في تطوير أنشطتها على الصعيد الدولي.

وستناط بفيصل مهمة تعزيز تطوير المجموعة من خلال تنفيذ الاستراتيجية التنموية، سواء بالمغرب أو على المستوى الدولي.

وقال الرئيس المدير العام: "أنا فخور بانتخابي على رأس يينا القابضة التي أسسها والدي المرحوم ميلود الشعبي، الذي كان وسيظل مثالا يلهمنا. سنواصل العمل الذي قام به من خلال المحافظة على القيم التي كانت وراء نجاحنا دائما: مجموعة مسؤولة متضامنة وعالية الأداء".

وأعرب المجلس بالإجماع عن شكره للرئيسة التنفيذية السابقة، ماما تاجموعتي الشعبي، على التقدم المحرز على صعيد الحكامة ورؤيتها التدبيرية الإيجابية والتزامها في إطار الحفاظ على قيم المجموعة، كما أشاد بالنتائج التي حققتها الشركة خلال فترة تسييرها لها.