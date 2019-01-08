24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:16
|18:39
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بوريطة: سلطنة عمان شريك موثوق بالنسبة للمغرب
- فيصل الشعبي يخلف أمه على رأس "يينا هولدينغ"
- اسليمي ومناورات البوليساريو
- طلبة جامعة نرويجية يحيوون ذكرى قتل السائحتين الأجنبيتين بإمليل
- الهايج والحريات الفردية
جطو يوصي بانسحاب "صندوق التدبير" من السياحة والخشب والسكن (5.00)
بعد إنهاء "أزمة بنشماش" .. حزب الأصالة والمعاصرة يحضّر الانتخابات (5.00)
- البوليساريو تتحدى الأمم المتحدة وتدشن "إدارات" في مناطق عازلة - (102)
- العثماني يكشف تفاصيل دخول لفتيت على خط "البلوكاج" مع النقابات - (81)
- "مثلي مراكش" يسرد أمام القاضي ملابسات "التصوير والتشهير والتحقير" - (80)
- وزارة التعليم "تكافئ" المضربين بالاقتطاع وسط دعوات لـ"جبهة نضالية" - (78)
- قلبُ أستاذ لطاولة على تلميذة يثير جدلا فيسبوكيا - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المقاول الذاتي يغري المتعايشين مع الإعاقات لولوج عالم المال والأعمال
كشفت تقارير رسمية عن تنامي أعداد المغاربة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يلجؤون إلى نظام "المقاول الذاتي" للولوج إلى عالم المبادرة الحرة والأعمال.
وأفادت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية بأن هذا النظام جلب اهتمام شباب مغاربة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و34 سنة، أصبحوا يشكلون 51 في المائة من مجموع المقاولين الذاتيين الذين يبلغ عددهم 85 ألف شخص في المغرب، من ضمنهم أشخاص متعايشون مع الإعاقات.
وتمثل الإناث ثلث المقاولين الذاتيين، و40 في المائة ينشطون في مجالات التجارة، و32 في المائة يشتغلون في مجال الخدمات؛ وفق المعطيات الرسمية.
واستطاع المقاولون الذاتيون جلب اهتمام المصارف المغربية، بعدما استجابت مجموعة من البنوك لمطالب الباطرونا عبر تخصيص برامج لاقتناء سيارات العمل من طرف هذه الفئة من المقاولين، إلى جانب الحصول على تسهيلات في تمويل السيولة، بمجرد الإدلاء ببطاقة المقاول الذاتي، وهو ما لم يكن ممكنا قبل سنوات.
وتتوجه المصارف باهتمامها خاصة نحو الحرفيين والمقاولين الذاتيين الذين تتم مواكبتهم من أجل تعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية المحلية، وتشجيع روح المبادرة الحرة والعمل الذاتي.
جدير بالذكر أن نظام المقاول الذاتي هو إطار قانوني يمكن من إنشاء مقاولة فردية، وهو منظم بالقانون رقم 114.13، وخاص بالأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية أو تقديم خدمات، ويجب ألا يتجاوز رقم أعماله السنوي المحصل عليه 50 مليون سنتيم بالنسبة للأنشطة الصناعية، التجارية والحرفية، و20 مليون سنتيم بالنسبة لأنشطة تقديم خدمات.
وبموجب قانون مالية 2019، الذي دخل حيز التنفيذ بداية يناير الجاري، تم تخفيض سعر الضريبة على الدخل المطبقة على رقم الأعمال السنوي المحصل عليه من طرف المقاول الذاتي، لتصبح الأسعار الإبرائية: 0.5 في المائة عوض 1 في المائة بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و1 في المائة عوض 2 في المائة بالنسبة لمقدمي الخدمات.