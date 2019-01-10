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الرئيسية | مال وأعمال | مديرية الضرائب: "نظام الفوترة" لا يعني التجار

مديرية الضرائب: "نظام الفوترة" لا يعني التجار

مديرية الضرائب: "نظام الفوترة" لا يعني التجار
هسبريس – يوسف لخضر
الخميس 10 يناير 2019 - 09:18

عقب الاحتجاجات التي قادها تجار الجملة بـكراج علال ودرب عمر والقريعة في مدينة الدار البيضاء، بسبب نظام الفوترة، خرجت المديرية العامة للضرائب بتوضيح تؤكد فيه أن هذا النظام لا يعني التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي.

وأضافت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في بيان توضيحي، أن "القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهماً خاطئاً لمضمونها".

وكان التجار نظموا وقفات احتجاجية في الدار البيضاء، الأسبوع الماضي، وأغلقوا محلاتهم، تنديدا بما اعتبروه "تدابير ضريبية خاصة بنظام الفوترة، بسببها تعرضت سلعهم التي لا تتوفر على فاتورة رقمية للحجز بعد تشديد المراقبة عليها من طرف إدارة الجمارك".

وأكد البلاغ التوضيحي لمديرية الضرائب أن "الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي"، كما شددت على أن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة.

وحسب المديرية العامة للضرائب فإن النص التنظيمي التطبيقي لهذا النظام "سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع، نظرًا لخصوصية كل نشاط تجاري وضرورة أخذ بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به".

ومن المرتقب، حسب البلاغ، أن يتم عقد لقاءات مع الجمعيات المهنية ومختلف التمثيليات المهنية لتنوريها حول هذا الموضوع، وتقديم كافة التوضيحات قصد رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة.

وزارة التجارة والصناعة هي الأخرى تفاعلت مع هذه الضجة، وأعلنت أن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، سيعقد اجتماعاً يوم الأربعاء 16 يناير 2019 مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار، بحضور المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، إن هذا الاجتماع "يعلن بدء الحوار بين الأطراف المعنية، بعد الدعوة التي وجهها الوزير للتجار لتقديم مطالبهم بشكل منظم عبر غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية للتجار".

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أثار هو الآخر هذا الموضوع أمس خلال حلوله بمجلس النواب ضمن الجلسة الشهرية، حيث قال: "الفوترة لا تعنيهم في شيء، لأن لديهم المحاسبة الجزافية"، مشيراً إلى أن "قانون مالية 2019 ليس فيه تغيير في قضية التعامل مع التجار، والمعني بالفوترة هم التجار الذين يشتغلون بالنظام المحاسباتي، وليس أصحاب المحلات الصغيرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - إسماعيل ح الخميس 10 يناير 2019 - 09:42
و لماذا لا تعنيهم؟
من المفروض أن تطبق الفوترة على الجميع.
ما هذه العقلية.
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-4
2 - رشيد البركة الخميس 10 يناير 2019 - 09:45
كلام تافه لمص غضب التجار
مايهم هو تغيير قانون المالية الجديد بشكل سريع لكي لا تتفاقم الأمور وتزداد صعوبة وأكثر تعقيد من السابق
ناقوس الخطر يدق بسرعة كبيرة وحزب العدالة والتنمية يسير بالبلاد للهاوية والدولة إن كانت تحتاج للأموال فعليها محاسبة كبار لصوص المغرب الذين سرقوا ونهبوا وتهربوا من أداء الضرائب بسبب حصانته ونفوذهم القوي، أما صاحب الحانوت فله الله عز وجل
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5
3 - yaaaaaaaaadris الخميس 10 يناير 2019 - 09:46
من حق الدولة أن تُشرِّع أي قانون لإستخلاص الضرائب ، و جزر المتهربين ، لكن من حق المواطن أن يعرف أين تُصرف هذه الأموال الخرافية التي تجنيها الدولة من عرق و تعب المُلزمين ، خاصة و أنه يؤدي على كل الخدمات التي تعتبر حقا في دولة تحترم نفسها كالتمدرس و التطبيب
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2
4 - l'expert retraite bénévole الخميس 10 يناير 2019 - 09:55
و سبق أن نبهنا رئيس الحكومة إلى طرورة تمكين مديرية الضرائب من ميزانية خاصة بتوضيح المساطر للمواطنين الذين يجهلون إلى حد الٱن بأنهم ملزمون بالإقرار بجميع مداخلهم قبل فاتح مارس من كل سنة من أجل إخضاعها للضريبة على الدخل.

إيوى سيروا سولوا واش عمر شي شخص ذاتي مثل لاعب كرة أو موظف غني أو برلماني أو عاهرة أو غيرهم مشاوا لدار الضريبة باش إعمروا التصريح الي كينص عليه القانون.

فمن الطبيعي أن ينتفض التجار و بعض أصحاب المهن الحرة ضد القوانين الجبائية التي لا يمارسها الجميع.
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4
5 - محمد الخميس 10 يناير 2019 - 10:00
السلام عليكم من هم تجار المحاسبة

وماذا يعني الجزافي وشكرا
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1
6 - إلى محمد الخميس 10 يناير 2019 - 10:20
التجار الخاضعون للمحاسبة هم الذين يتعدى رقم معاملاتهم (مجموع مبيعاتهم) 50 مليون سنتيم سنويا أو التجار الذين يعملون في إطار شركة (SARL).. هؤلاء ملزمون بالقيام بالمحاسبة comptabilité و استخلاص الضريبة على القيمة المضافة و التصريح بكل العمليات التجارية.. أما التجار الصغار فهم يؤدون ضريبة الدخل بشكل جزافي (فورفي) و مبلغ هذه الضريبة تحدده المصالح الضريبة بناء على نوع التجارة و السومة الكرائية للمنطقة التي يتواجد فيها التاجر.
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0
7 - صاحب الدراجة الخميس 10 يناير 2019 - 10:24
تجار خوافة ؤ كينطبق عليهم المثل . مول الفز كيقفز. الدرك ف الطريق كي سولك على B.L Bon Liveraison ديال السلعة. إل كانت السلعة فيها ممنوعات شكون غيحمي سائق الشاحنة. خاصنا الوعي واش جا عندكم شي واحد من دار الضريبة طالبكم بفاتورة. ف درب عمر كاينين نصابة كيخلعوا تجار . شحال من واحد حصل .كيجي بصفة موظف مزور من cnss ؤ impot ؤ كيستغل العقول الضعيفة.
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