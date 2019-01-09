مجموعة إندوفر تتعزز بشراكة مع مستثمرين باليابان

هسبريس – محمد لديب

عززت مجموعة "أجي سي" اليابانية استثماراتها بالمغرب مع بداية سنة 2019، بعد افتتاحها وحدة صناعية جديدة لصناعة زجاج السيارات، بشراكة مع مجموعة "إندوفر" المغربية.

وقال حكيم عبد المومن، المدير العام لشركة "إندوفر"، إن هذه الوحدة الصناعية، التي انطلقت أنشطتها بداية شهر يناير الجاري، ستمكن من تصنيع زجاج السيارات بمعايير دولية.

وأوضح عبد المومن، في تصريح لهسبريس، أن الوحدة الجديدة ستؤمن إنتاجا يابانيا تحت علامة "AGC" بكميات ستتيح الاستجابة لحاجيات السوق المحلي بنسبة 30 في المائة، إلى جانب السوق الأوربي.

وأفاد المتحدث في التصريح نفسه: "سنعمل على رفع طاقتنا الإنتاجية بنسبة 30 في المائة سنويا خلال الأعوام القادمة، وستتم مواصلة ضخ مزيد من الاستثمارات في خطوط إنتاج متطورة لبلوغ هذا الهدف".

وأشار المدير العام لشركة "إندوفر" إلى أن المجموعتين اليابانية والمغربية تهدفان إلى الولوج إلى السوق الإفريقية، مؤكدا أن هناك خططا لافتتاح وحدة صناعية لزجاج السيارات في إحدى دول إفريقيا الغربية.

وسيتيح هذا المشروع، إلى جانب الوحدة الصناعية المشتركة التي تم تدشينها في القنيطرة خلال الفترة السابقة، تصنيع المجموعة المتكاملة لزجاج السيارات، بكميات كبيرة تهم الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية والخلفية للسيارات.

وبلغت القيمة الاستثمارية لمشروع تشييد مصنع زجاج السيارات بالقنيطرة مليارا و200 مليون درهم، وسيسمح بإنتاج مجموعة متكاملة لزجاج السيارات سنويا، كما من المرتقب أن يحدث 600 فرصة عمل.

وتعتبر الوحدة الصناعية، وفق تعبير العلمي، ثمرة مشروع مشترك بين شركة الرائد العالمي في تصنيع زجاج السيارات "أوطوموتيف"، وبين شركة "إندوفر" المغرب في إنتاج الزجاج المعالج بتقنية التبريد السريع الخاص بالزجاج الخلفي والنوافذ الجانبية للسيارات، علاوة على الزجاج المغلف الخاص بالواجهة الأمامية للسيارات.

ويندرج المشروع في إطار تفعيل المنظومة الصناعية الخاصة بشركة "رونو"، التي انطلقت في شهر أبريل 2016، والتي تتوخى تجميع نسيج من الموردين حول المصنع لتشكيل منظومة صناعية فعالة تشجع على تحسين سلاسل القيمة والمزيد من الاندماج لسلسلة قطاع السيارات.