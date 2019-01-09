24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1718:4019:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الأشرار وصناعة الصدمة الأخلاقية (5.00)

  2. انتقاد لعالم صيني بعد ولادة طفلين بتعديل جيني (5.00)

  3. نقابيو "سامير" يعلقون عواقب إغلاق المصفاة في رقبة العثماني (5.00)

  4. الأمم المتحدة ترصد تنامي عدد ضحايا "الاتجار بالبشر" بالمملكة (5.00)

  5. التوفيق يُعدد شروط القضاء على حوانيت "الرقية الشرعية" بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | اختيار والي بنك المغرب أحسن بنكيّ مركزيّ بافريقيا

اختيار والي بنك المغرب أحسن بنكيّ مركزيّ بافريقيا

اختيار والي بنك المغرب أحسن بنكيّ مركزيّ بافريقيا
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 09 يناير 2019 - 15:10

اختارت المجلة اللندنية للاعمال المالية والدولية "ذو بنكر" والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أحسن بنكي مركزي بافريقيا لسنة 2019 .

وقالت المجلة، التي تنتمي الى مجموعة "فينانشل تايمز"، إنها اختارت والي بنك المغرب لنهجه سياسة نقدية ساهمت في الدفع بالنمو الاقتصادي بالمغرب.

وكتب المصدر نفسه: " القطاع البنكي بالبلاد تعزز في جزء كبير منه بفضل مبادرات البنك المركزي ومحافظه عبد اللطيف الجواهري".

وابرزت المجلة ايضا الانجازات التي حققها البنك المركزي المغربي، ومن بينها الانتقال الناجح الى نظام الصرف المرن، وانخفاض الديون المستحقة لاول مرة منذ 2010 ، واطلاق الاداء عبر الهاتف المحمول، والتحكم في التضخم في متوسط 1،5 في المائة خلال السنوات العشر الاخيرة.

وأوضحت المجلة ان الاقتصاد المغربي ظل قويا بالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهها، عقب "انعكاسات جفاف شديد على النمو الاقتصاد سنة 2016 ، والذي لم يتجاوز معدله 1،2 في المائة"، مضيفة ان تحسن الاحوال الجوية عزز الافاق العامة للبلاد سنة 2017 عندما ارتفع الناتج الداخلي الخام ب4،4 في المائة.

واعتبرت المجلة أن "الاقتصاد المغربي يستمر في تقديم الاسس المتينة على الرغم من ان البلد يواجه بعض مشاكل التنمية".

وتابعت المجلة ان ارقام بنك المغرب راهنت على نمو بمعدل 3،5 في المائة سنة 2018، قبل توقع انخفاضها بشكل طفيف الى 3،1 في المائة سنة 2019.

المصدر شدد على أن القطاع البنكي في المملكة تعزز، في جزء كبير منه، في هذه الظروف بفضل مبادرات بنك المغرب ومحافظه عبد اللطيف الجوهري.

وتكرم جائزة افضل بنكي مركزي للسنة محافظي البنوك الذين نجحوا في تحفيز النمو واستقرار اقتصاداتهم. ويجد تتويج عبد اللطيف الجواهري على الصعيد الافريقي تفسيره، أيضا، في الجهود المبذولة في مجال مراقبة وتعزيز متانة القطاع البنكي المحلي.

وخلصت "ذو بنكر" الى ان البنك المركزي يعمل على تحرير العملة المغربية التي ستكون مرتبطة بسلة عملات تضم 60 في المائة من الاورو و40 في المائة من الدولار الامريكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - rhiwi الأربعاء 09 يناير 2019 - 15:32
ils ont omis de signaler que la banque centrale ne peut rien faire, face aux taux d intérêts élevés, trop élevés même , par les banque marocaines.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - محمد جلال الأربعاء 09 يناير 2019 - 15:38
أحسن بنكي مركزي في العالم وليس بإفريقيا لأنه لا يتعب تفكيره في وجود الحلول للبطالة وغلاء المعيشة و تدهور الأوضاع الاقتصادية حتى لا يقامر بمنصبه،إذ لا يهمه إلا اسقرار ميزانية السيادة والحفاظ عليها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
3 - yaaaaaaaaadris الأربعاء 09 يناير 2019 - 15:50
ذكر مصدر شديد الإطلاع أن الشعب المغربي هو الشعب الوحيد في العالم الذي يتمتع بصبر نادر ، أمام تغول العفاريت و التماسيح و أمام بطش وحوش المال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - مغربي الأربعاء 09 يناير 2019 - 16:07
وقد سبق ان حصل على هذا اللقب بافريقيا والشرق الأوسط في السنة الماضية
هنيئا للمغرب بهذا التتويج الجديد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.