24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1718:4019:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الأشرار وصناعة الصدمة الأخلاقية (5.00)

  2. انتقاد لعالم صيني بعد ولادة طفلين بتعديل جيني (5.00)

  3. نقابيو "سامير" يعلقون عواقب إغلاق المصفاة في رقبة العثماني (5.00)

  4. الأمم المتحدة ترصد تنامي عدد ضحايا "الاتجار بالبشر" بالمملكة (5.00)

  5. حزب العدالة والتنمية أوهن من بيت العنكبوت (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "تسقيف الأسعار" يجمع "مجلس المنافسة" بشركات توزيع المحروقات

"تسقيف الأسعار" يجمع "مجلس المنافسة" بشركات توزيع المحروقات

"تسقيف الأسعار" يجمع "مجلس المنافسة" بشركات توزيع المحروقات
هسبريس- مصطفى شاكري
الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:00

خطوات حثيثة يقوم بها مجلس المنافسة في سبيل بلورة تصور واضح حول موضوع المحروقات، بحيث يسارع الزمن من أجل الحسم في ارتفاع أسعار المحروقات بالمملكة منذ تحرير الأسعار.

فبعد جلسة الاستماع التي استقبل فيها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يعتزم المجلس لقاء بعض شركات توزيع المحروقات خلال الشهر الجاري، للتوافق حول صيغة مشتركة تنصف جميع الفاعلين الاقتصاديين.

ووجه مجلس المنافسة، الذي يترأسه إدريس الكراوي، استدعاءً رسميا إلى مجموعة من شركات التوزيع، من بينها الشركة المغربية لتوزيع المحروقات "أفريقيا"، لحضور اجتماع خلال نهاية الأسبوع الجاري.

كما استدعى الكراوي شركة توزيع الوقود "طوطال" للقاء يرتقب أن ينعقد في منتصف يناير، وفق ما كشفت عنه صحيفة "ليكونوميست" في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

وأوردت الجريدة المقربة من أوساط الأعمال بالمغرب أن إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، وجّه مراسلة رسمية إلى جوان لويس بونوفون، المدير العام لشركة "طوطال المغرب"، مرفقة باستمارة تتكون من تسع صفحات، تتضمن البيانات ذات الصلة بالمبيعات والاستيراد والأسعار، ثم المعلومات العامة والمالية والتخزين وهيكلة الأسعار.

وذكرت "L'Économiste" أن المجلس يتوخى من هذه اللقاءات التوصل إلى اتفاق مشترك بخصوص تسقيف أسعار المحروقات، مبرزة أنه يودّ الإحاطة بجميع الجوانب التقنية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتوزيع في ما يخص أسعار البنزين والغازوال.

وأكد علي الزيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، في تصريح أدلى به للصحيفة الفرنسية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، خبر استدعاء مجلس المنافسة لشركات توزيع المحروقات، قائلا: "لم أكن متفاجئا بهذه الخطوة؛ إذ سبق لمجلس المنافسة أن وعدنا بإرسال الاستمارة خلال اللقاء الأولي مع الفاعلين"، قبل أن يضيف: "توجد لقاءات أخرى مبرمجة مع بقية الشركات".

وتسعى سلسلة اللقاءات التي يقوم بها المجلس إلى معرفة تفسيرات شركات استيراد وتوزيع المحروقات لطريقة تحديد هوامش الربح، وكذلك آرائها في ما يتعلق بالزيادة في أرباحها بعد تحرير السوق، استجابة لمراسلة وزير الشؤون العامة والحكامة بخصوص التحديد المؤقت لهامش ربح شركات التوزيع ومهنيي المحروقات.

جدير بالذكر أن وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد سلّم لرئاسة مجلس المنافسة مذكرةً تضم تحليلاً لوضعية المنافسة في سوق المحروقات، وانعكاسات أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى 11 مقترحاً لتنظيم القطاع وتحديد أسعار المحروقات وحماية مصالح المستهلكين والمهنيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - adnane الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:16
المجلس يحاول أن يلعب دوره رغم أن أعضائه يعرفون أنهم لا حول ولا قوة لهم أمام من يتحكم في الملف. pathétique
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - مهندس الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:21
نطالب بأسعار معقولة ... وإلا سنخرج للشارع .. كيف يعقل أن يصنف سعر بيع المحروقات في المغرب كأعلى سعر في منطقة مينا !! واش حنا بقر ولا ؟ ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
3 - حسن الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:24
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفف يجب على هذه الجهة الابتعاد عن التحدث باسم الشغيلة واسم المغاربة خصوصا بعدما تيبن انها اول مستفيد من لعبة شد الحبل بين الحكومة والطبقة الشغيلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
4 - مراد الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:36
يجب الا يتعدى ثمن الليتر الواحد من الكازوال ل 7.5 دراهم ...والا فمجلس المنافسة سينضم الى بقية المف...كما انه يجب على الحكومة المغربية بجميع درجاتها ان تعود للصواب وتنظر من حال الشعب الذي قست عليه بكثرة الزيادات في الاسعار دون الرفع من الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص والعام معا قبل ان يرسل الله ريحا صرصرا عاتية على الظالم والبريء...نسال الله السلامة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
5 - أيمن الرباطي الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:41
السلام عليكم
هادي نتيجة سوء تدبير الباجدة خرج علينا بنكيران و غادي يكمل علينا العتماني دعيناكم الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
6 - ذ.عبدالقاهر بناني الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:42
هي مقاربة غير صائبة تنحو إلى الوصول إلى أهداف ترضي لوبيات المحروقات ضدا عن المغزى الذي أنشأ من أجله مجلس المنافسة أو بالأحرى المنافسة بشكل عام. فقد كان حريا بالأستاذ الكراوي أن ينهج نفس النهج الذي يعتمده مجلس قضاة مراقبة الحسابات للسيد جطو أي المراقبة البعدية لجميع الفرقاء والمتدخلين الوطنيين في كل القطاعات. وعليه ماكان للسيد الكراوي وضع إستمارات اوإبداء أي رأي قبلي حول موضوع تحديد أسعار المحروقات. فالمواطن ينتظر مخرجات التفاوض بين الحكومة وشركات المحروقات من جهة والأحزاب السياسية والنقابات وشركات المحروقات من جهة أخرى. حتى إن خلص الفرقاء إلى مستوى معين أو لتسقيف الأرباح يأتي دور مجلس المنافسة لإبداء الرأي للقول بصحيح العبارة ما إن كان مستوى التسعيرة مقبول لديها وطنيا وإن إقتضى الحال مقارنةها مع بلدان الجوار ودوليا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - Mohamed El mosbahi الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:45
يظهر أن العمل هده المرة جدي نتمنى لكم التوفيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - ارباح خيالية....!!! الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:46
كيف سيعمل مجلس المنافسة
مع الارباح الخيالية التي حققتها
شركات المحروقات والتي هي
ارباح غير اخلاقية....!!!
حسب الرقم المثير للجدل : 1700 مليار
رقم كبيرا جدا....!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - السايسي الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:47
فذكر فان الذكرى تنفع المومنين) اليوم برميل النفط ما بين 45 ال 52 دولارا وهو ثمنه يوم رفع الدعم ايام بنكيران وكان ثمن لتر الكازوال 6 دراهم وسنتيمات مقابل 8 دراهم و60 سنتيما في المحطات فاي تسقيف يتحدثون عنه وكم كانت التراجعات علما ان كل زيادة دولارين يكون الارتفاع ب 40 الى 50 سنتيما اما عندما تراجع باكثر من 32 دولارا فالكل يرى ما يقع وهل من توضيح حتى يعلم الجميع من يتحكم في الزيادات الصاروخية والتراجع بسنتيمات وهل هناك من رادع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
10 - مواطن الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:49
بماذا تفيد تعاليقنا، من يلتفت إليها من المسؤولين فهي بمثابة تنفيس نتداولها فيما بيننا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
11 - محمد احمد108 الأربعاء 09 يناير 2019 - 21:50
عند دول الجوار حاليا ثمن لتر واحد من الكازوال هو 1.90 درهم و عندنا في المغرب هو 9.25 درهم للتر --- حلل و ناقش ---
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.