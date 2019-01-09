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كُتّاب وآراء
الحكومة تسارع الزمن لتطويق غضب تجار المنتجات غير المفوترة
دخل المسؤولون الحكوميون في سباق ضد الساعة لمحاولة تطويق غضب التجار المغاربة الرافضين لإجراءات فرض نظام الفوترة على معاملاتهم التجارية.
وفيما يواصل ممثلون عن وزارة الداخلية مشاوراتهم مع ممثلي التنظيمات المهنية لتطويق المسألة، يستعد مسؤولون من وزارة التجارة والصناعة لعقد لقاء موسع مع التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلية للتجار، إلى جانب منتمين للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب.
ويحاول المسؤولون الحكوميون طمأنة التجار المغاربة بالرغم من استمرار حملة مداهمة المحلات التجارية من طرف عناصر إدارتي الجمارك والضرائب، وفق تأكيدات المهنيين، بحثا عن البضائع التي لا يتوفر أصحابها على فواتير.
وقال مهنيون إن جل أرباب محلات البقالة والمحلات التجارية يتعاملون بوصولات يقتنون بواسطتها بضائعهم من المراكز التجارية الكبرى كدرب عمر وكراج علال، وهو ما يرفض مسؤولو الجمارك والضرائب التعامل به في الوقت الحالي.
وانتقد محمد الذهبي، المنسق العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، البيان الصادر عن الحكومة حول احتجاج التجار ضد نظام الفوترة.
وقال الذهبي في تصريح لهسبريس: "90 في المائة من المقاولات المغربية عبارة عن مقاولات صغيرة جدا، وما يناهز 60 في المائة منها غير مهيكل، وبالرغم من هذه المعطيات تأتي الحكومة لفرض شروط تعجيزية تنذر بشل الحركة التجارية بالمغرب".
وأضاف المتحدث: "كان الأجدر بالحكومة الشروع في هيكلة القطاع المقاولاتي، ومنحه تحفيزات حقيقية قبل مباشرة مثل هذا الإصلاح الذي لا يخدم التجار، ولا يخدم حتى المستهلك".
وكانت المديرية العامة للضرائب قد أكدت أن القراءات والتفسيرات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة التي يتداولها المهنيون، "تعكس فهما خاطئا لمضمون المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية".
وأضافت المديرية، في بيان توضيحي لها، أن العديد من التأويلات والتفسيرات حول نظام الضريبي المتعلق بالفوترة، "أثارت مخاوف غير مبررة لدى الأوساط المهنية"، وأن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة، "لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي".
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا "البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة، ولا يهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي".
وكشف أن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع، موردا أنه "نظرا لخصوصية كل نشاط تجاري، وضرورة أخذ طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به بعين الاعتبار، فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شأنها الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية، والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
في اعتقادهم انهم في مأمن ونسو ان هذه الفواتير ستخرج من جيوبهم فالزيادة في اسعار السلع سيكون خياليا فور تطبيق هذا المشروع الهزلي العشوائي
بالنسبة للمحاسبة لجمع الضرائب, فليس من الضروري ان تكون عصرية فورا, يمكن فرض ذلك بالتدريج, يعني قبول اي وثائق, مثلا وصولات تثبت شراء و بيع الشيء و استعمال دفاتر محاسباتية بسيطة, لان البقال يشتري و يبيع فقط و ليس له حسبات معقدة, يجب فقط ان تكون له ادلة على التبادل لتجاري و المصاريف.
المشكل الاكبر والخطير مع افتقاد الحل حاليا بما تكتسيه هته الظروف هو اقتراب النفجار في وجه الجميع ولن يسلم منه احد.
اغلب المغاربة ليس لهم تغطية صحية ليس لهم تقاعد لايحصلون على مساعدات من الدولة ورغم دالك راضون بما قسم الله لايطلبون الا ان تعطيهم الدولة شبر التساع
ما يثير الاستغراب هو أين تذهب أموال الشعب من الضرائب والجمارك والثروات؟؟
طبعاً لدعم أحزاب فاشلة ومهرجانات غنائية وسنمائية تافهة لا يستفيد منها الشعب في شيء
كان الله في عون البقال المغلوب على أمره
قاليه اش خاصك العريان قال ليه خاتم امولاي
قاليه ماقدو فيل قال ليه زيدوه فيلة
البلاد في واد اوهما كيفكرو في واد
وقيلا افهمت شي واحد في ولادهم دخل آلات الفوترة الرقمية او خصو يفك السلعة بالزربة باش يمشي يرتاح على برا
يجب االانصياع الى القانون اذا فعلتم سنطلب ان ينصاع كبار ناهبي المال العام كذالك للقانون لا احد فوق القانون
هذا كان طلب الزفزافي ان شاء الله برائة
بالاظافة الى جميع المنتجات التي لا تتوفر على مقدار الثمن مكتوب على غلافها كمنتجات السمك مثلا حيث انتقل ثمن السمك المصبر الاسقمري من 6.5 دراهم الى 8 دراهم و السمك السردين المثبر من 3.5 دراهم الى 5 دراهم...رغم صدور قانون الزامية وضع ثمن اابيع للعموم على اغلفة المنتجات الا ان الدولة تطبق المثل القائل لخواض من سعد الفكرون..
لم يبقى للدولة الا الفوترة..هذي هي اااش خصك ا لعريان....
حكومة وصل لديها عجز ابتكار حلولا للشعب درجة بهلوانية القوانين و القرارات...
على من كاضحكو..واش على ريوسكوم ولا على الملك...اما الشعب راه عارفكوم مكور على خوه.
الله يعفو علينا من هاد البلاد...
الشركات سترفع معظم البضائع بنسبة عشرون في المائة و البقال سيفرض الزيادة على المواطن و بذالك ستكون بداية الشرارة لا قدر الله.
اذا كانت الدولة تبحث عن مداخيل الضرائب فلتبدأ بمديرية الضرائب التي تساهم في و تشارك في تهرب اغلب أغنياء المغرب من التهرب الضريبي