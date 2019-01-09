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الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تسارع الزمن لتطويق غضب تجار المنتجات غير المفوترة

الحكومة تسارع الزمن لتطويق غضب تجار المنتجات غير المفوترة

الحكومة تسارع الزمن لتطويق غضب تجار المنتجات غير المفوترة
هسبريس – محمد لديب
الأربعاء 09 يناير 2019 - 22:40

دخل المسؤولون الحكوميون في سباق ضد الساعة لمحاولة تطويق غضب التجار المغاربة الرافضين لإجراءات فرض نظام الفوترة على معاملاتهم التجارية.

وفيما يواصل ممثلون عن وزارة الداخلية مشاوراتهم مع ممثلي التنظيمات المهنية لتطويق المسألة، يستعد مسؤولون من وزارة التجارة والصناعة لعقد لقاء موسع مع التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلية للتجار، إلى جانب منتمين للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب.

ويحاول المسؤولون الحكوميون طمأنة التجار المغاربة بالرغم من استمرار حملة مداهمة المحلات التجارية من طرف عناصر إدارتي الجمارك والضرائب، وفق تأكيدات المهنيين، بحثا عن البضائع التي لا يتوفر أصحابها على فواتير.

وقال مهنيون إن جل أرباب محلات البقالة والمحلات التجارية يتعاملون بوصولات يقتنون بواسطتها بضائعهم من المراكز التجارية الكبرى كدرب عمر وكراج علال، وهو ما يرفض مسؤولو الجمارك والضرائب التعامل به في الوقت الحالي.

وانتقد محمد الذهبي، المنسق العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، البيان الصادر عن الحكومة حول احتجاج التجار ضد نظام الفوترة.

وقال الذهبي في تصريح لهسبريس: "90 في المائة من المقاولات المغربية عبارة عن مقاولات صغيرة جدا، وما يناهز 60 في المائة منها غير مهيكل، وبالرغم من هذه المعطيات تأتي الحكومة لفرض شروط تعجيزية تنذر بشل الحركة التجارية بالمغرب".

وأضاف المتحدث: "كان الأجدر بالحكومة الشروع في هيكلة القطاع المقاولاتي، ومنحه تحفيزات حقيقية قبل مباشرة مثل هذا الإصلاح الذي لا يخدم التجار، ولا يخدم حتى المستهلك".

وكانت المديرية العامة للضرائب قد أكدت أن القراءات والتفسيرات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة التي يتداولها المهنيون، "تعكس فهما خاطئا لمضمون المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية".

وأضافت المديرية، في بيان توضيحي لها، أن العديد من التأويلات والتفسيرات حول نظام الضريبي المتعلق بالفوترة، "أثارت مخاوف غير مبررة لدى الأوساط المهنية"، وأن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة، "لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي".

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا "البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة، ولا يهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي".

وكشف أن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع، موردا أنه "نظرا لخصوصية كل نشاط تجاري، وضرورة أخذ طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به بعين الاعتبار، فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شأنها الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية، والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - oujdi الأربعاء 09 يناير 2019 - 22:49
والله عيب على هاد الحكومة المشؤومة مللي دخلت للحكم و حنا اللور اللور علمن فاتورة كتهضرو و ريونا بعدا فاتورات ديال الصيد البحري و الفوسفات وووو نتوما تحكو غير الشعب المقهور باش الصندوق يزيد يفيض الله يعطينا شي غبارة من هاد بلاد
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2 - مغربي الأربعاء 09 يناير 2019 - 22:52
هل صاحب النعناع و الشيبة ملزم بتقديم الفاتورة
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3 - Ben الأربعاء 09 يناير 2019 - 22:53
لتكون شاملة كل شرائح المجتمع من غنيهم الى فقيرهم
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4 - هشام علوشي الأربعاء 09 يناير 2019 - 22:56
عامة الشعب لا يعنيهم الأمر إطلاقا وأغلبهم يؤيد هذه الخطوة وكأن محلات البقالة وبيع الخردة ستحل المشاكل المالية للمغرب عكس الشركات الكبرى كشركة افريقيا واخواتها وشركات الصيد في اعالي البحار والفوسفاط والبطيخ والكرموس
في اعتقادهم انهم في مأمن ونسو ان هذه الفواتير ستخرج من جيوبهم فالزيادة في اسعار السلع سيكون خياليا فور تطبيق هذا المشروع الهزلي العشوائي
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5 - Peace الأربعاء 09 يناير 2019 - 22:57
"وقال مهنيون إن جل أرباب محلات البقالة والمحلات التجارية يتعاملون بوصولات يقتنون بواسطتها بضائعهم من المراكز التجارية الكبرى كدرب عمر وكراج علال، وهو ما يرفض مسؤولو الجمارك والضرائب التعامل به في الوقت الحالي."

بالنسبة للمحاسبة لجمع الضرائب, فليس من الضروري ان تكون عصرية فورا, يمكن فرض ذلك بالتدريج, يعني قبول اي وثائق, مثلا وصولات تثبت شراء و بيع الشيء و استعمال دفاتر محاسباتية بسيطة, لان البقال يشتري و يبيع فقط و ليس له حسبات معقدة, يجب فقط ان تكون له ادلة على التبادل لتجاري و المصاريف.
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6 - i m الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:02
الفوضى وفرض الامر الواقع وافتقاد هيبة الدولة .اضف لامسؤولية الهيئات المدنية وقلة الوعي الاجتماغي والسياسي اسفرت عما نعيشه اليوم.
المشكل الاكبر والخطير مع افتقاد الحل حاليا بما تكتسيه هته الظروف هو اقتراب النفجار في وجه الجميع ولن يسلم منه احد.
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7 - عادل مغربي معتدل الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:10
والله الى عيب وعار اغلب الضرائب في المغرب غير مشروعة نهائيا تركها المستعمر منها tva والمحافضة العقارية
اغلب المغاربة ليس لهم تغطية صحية ليس لهم تقاعد لايحصلون على مساعدات من الدولة ورغم دالك راضون بما قسم الله لايطلبون الا ان تعطيهم الدولة شبر التساع
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8 - لحسن افعدسن الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:10
على مديرية الضرائب ان تراقب ما يؤديه المواطنون من الضرائب على السكن و الذي تتسلمه قباضاتها دون أن يدخل إلى الخزينة العامة إلا بعد معانات الذهاب و الاياب وانا شخصيا اديت المستحقات الضريبية عن سكناي منذ دجنبر 2017 عن السنوات 2015'-2016 -2017 و لازالت لم تتوصل بها الخزينة العامة .كأنني لم أقم بتسديدها. (على مديرية الضرائب التحقق من هذا).بدل الاتجاه إلى الضعفاء من البقالين و البراعة المتجولون ووو....
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9 - لينا الله الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:14
لك الله يا وطني .... حكومة مشؤومة منذ قدومها للسلطة ... لم نر معكم إلا الويل والتقهقر في المكتسبات ... قبحكم الله
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10 - رشيد البركة الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:15
مديرية الضرائب في المغرب تريد تفقير المواطن البسيط أكثر لأن المواطن هو الضحية من تطبيق هذا النظام الفرنسي في أرض المغرب.
ما يثير الاستغراب هو أين تذهب أموال الشعب من الضرائب والجمارك والثروات؟؟
طبعاً لدعم أحزاب فاشلة ومهرجانات غنائية وسنمائية تافهة لا يستفيد منها الشعب في شيء
كان الله في عون البقال المغلوب على أمره
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11 - Wislani الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:16
التهرب الضريبي يلبسونه المقاولات والشركات الكبرى غطاء المحاسب والحسابات ..والموظفون يؤدون الضراىب من المنبع ..والتجارة الفلاحة معفية ..فلماذا يتابع التاجر الصغير باداء ضريبة لكيس ملك لا يتعدى نصف درهم..
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12 - أو لا لا لا الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:19
حكومة اكل الخضر واليابس كالنار يلتهمون الضرائب والخدمات متدنية. والبنية التحتية متدنية. الصحة منهارة. التعليم يتجه للأفلاس. قطاع السكن الاكتضاضي نفخت فيه المليارات من الدولارات. ولازال عشوائية ...أضعف حكومة عايشتها في العصر الحديث
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13 - ريندو الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:19
سيأتي وقت تؤدي فيه الضريبة حتى إذا سلمت على صاحبك أو أقرأته السلام .....
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14 - Abdou الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:21
قاليه ماكد ايزيد قاليه عكسوه اي قيدوه
قاليه اش خاصك العريان قال ليه خاتم امولاي
قاليه ماقدو فيل قال ليه زيدوه فيلة
البلاد في واد اوهما كيفكرو في واد
وقيلا افهمت شي واحد في ولادهم دخل آلات الفوترة الرقمية او خصو يفك السلعة بالزربة باش يمشي يرتاح على برا
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15 - الكيحل الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:22
الى حكومتي الموقرة، كفى من التضييق على المواطن المغلوب على أمره ،الذي كافح وناظل من أجل خلق فرصة ذاتية للخروج من مستنقع البطالة.كفى قبل أن ينقلب السحر على الساحر، ويخرج المواطن المقهور والصبور في إحتجاجات عارمة لا نهاية لا.
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16 - imad الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:22
و الله اذا سكتم على هذه المهزلة حتى ياكلوكم من الرأس إلى الرجلين... بقا لينا غير الدا حماد مول الحنوت مسكين ادير تهو محاسب و احل شركة باش ابيع الخبز و النعناع .... ططززززز .... تخربيق.... الحياة اتغلى عشر مرات ... كروش الحرام كلاو المواطن. اخ تفوووو
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17 - Amine الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:22
الحكومة تفرض قوتها فقط على التجار والشركات الصغرى اما المناجم والمقالع وتهريب الاموال ومافيات العقار فهم غير معنيين بطبيعة الحال
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18 - marocain الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:24
دعيناكم ال الله هو لي غادي ياخد فيكم الحق. وجدو روسكم الحساب لهيه ماشي هنا.يا حكومة الفساد
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19 - الهاشمي الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:25
حكومة كل يوم توقد فتنة في هذا الوطن الحبيب، ولن يهدأ لها بال حتى ترى المواطنين أمام البرلمان يدعون بإسقاط النظام.
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20 - هشام الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:26
ضريبة على ستراد ضريبة على شريكة ضريبة على بائع جمالة ضريبة على تاجير بتقسيط ضريبة على زبون مستاهلك مسكين هد صلع خمسة مراحيل من ضريبة ضريبة ساديس معفية هيا طواليط حشاكم كونو تحشمو بغين دخلو ناس ريبا بزز
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21 - hobal الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:27
يعني شعب مكلخ ناقص عقل يحبون الفوضى والسرقة والرشوة
يجب االانصياع الى القانون اذا فعلتم سنطلب ان ينصاع كبار ناهبي المال العام كذالك للقانون لا احد فوق القانون
هذا كان طلب الزفزافي ان شاء الله برائة
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22 - المخزن ثعلب الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:30
قالت ليك المديرية العامة للضرائب فهم التجار لاجراءاتها الجديدة فهم خاطئ. سبحان الله وانتوما معامن كتلعبوا. راها إجراءاتكم الكيدية مصيرها إلى الفشل. وهذا القانون الضريبي الجديد جاء ليكشف عن عورة التجار بصفة عامة. راكم كتقلبوا على أكبر وأخطر إضراب شامل في المملكة.
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23 - مقاول مقولب الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:33
هته الحكومة المشلولة و المتسلطة على جيوب الشعب الفقير عوض البحت على ناهبي المال العام بالبلايين واستعادتها تستدرج المقاولين الصغار والتجار لشل هده القطاعات الضعيفة واتقالها ومحاصرتها بالضرائب ....الإصلاح الاقتصادي يجب ان يبدأ من الفوق دون استتناء ... أما الشركات الصغيرة والتجار فيجب على الدولة تشجيعهم وسحب الضراءب و إعفاءهم من فوائد البنوك ومحاربة الزبونية وووو لان هدا القطاع هو محرك ذاتي يعتمد على نفسه و مساعد لدولة في إمتصاص البطالة ووووووو
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24 - منصف الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:34
حكومة كسولة مكلخة بزاف ....... في جميع الاتجاهات والميادين ...... تأخد دون ان تعطي. تقرر دون ان تدرس. الله يسترنا من حكومة الجاهلين.
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25 - sociallllllllll الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:37
أي فوترة تتكلمون عنها وهل البقال الذي لديه 10000درهم ديال رأس المال سيتعامل بالفتورة يبع واحد كلينكس ب درهم واحد سيعطي فاتورة لا حولة ولا قوة الا بالله الفقير جوعتوه وخرجتو عليه حتى تشوفو جميع الفقراء حفرو كهف ليسكنو فيه مثل ذالك الأسرة لي شفنا في نواحي ميدلت عاد إرتاحو تبحثون في جيوب الفقراء لتنهبوهم ولا تعطونهم حقهم في ثروات بلدهم أعطوهم حقهم وفرضو حليهم هذه القوانبن هذه القوانين خلوها للناس لي يستهلوها ماشى لدولة الشفارة
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26 - mosi. الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:39
كان على الحكومة ان تلزم اصحاب المخابز بإحترام اوزان الخبز الذي لم تعد الخبزة الواحدة او ااباكبط يزن حنى 50 غرام فما بالك ب 200 غرام الموجودة في القانون...
بالاظافة الى جميع المنتجات التي لا تتوفر على مقدار الثمن مكتوب على غلافها كمنتجات السمك مثلا حيث انتقل ثمن السمك المصبر الاسقمري من 6.5 دراهم الى 8 دراهم و السمك السردين المثبر من 3.5 دراهم الى 5 دراهم...رغم صدور قانون الزامية وضع ثمن اابيع للعموم على اغلفة المنتجات الا ان الدولة تطبق المثل القائل لخواض من سعد الفكرون..
لم يبقى للدولة الا الفوترة..هذي هي اااش خصك ا لعريان....
حكومة وصل لديها عجز ابتكار حلولا للشعب درجة بهلوانية القوانين و القرارات...
على من كاضحكو..واش على ريوسكوم ولا على الملك...اما الشعب راه عارفكوم مكور على خوه.
الله يعفو علينا من هاد البلاد...
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27 - سعيد من فاس الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:42
نحن التجار لا خيار لنا سوى أن نكون سواسية يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة من الكبار إلى الصغار وليس العكس فهدا هو حب الوطن
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28 - AHmed الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:46
لو تم تطبيق نظام الفاتورة بهذا الشكل العشوائي فستكون ضربة قاضية للشعب.
الشركات سترفع معظم البضائع بنسبة عشرون في المائة و البقال سيفرض الزيادة على المواطن و بذالك ستكون بداية الشرارة لا قدر الله.
اذا كانت الدولة تبحث عن مداخيل الضرائب فلتبدأ بمديرية الضرائب التي تساهم في و تشارك في تهرب اغلب أغنياء المغرب من التهرب الضريبي
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29 - boui الأربعاء 09 يناير 2019 - 23:47
لا احد منا يريد المعقول اي الحقيقة .رايت ابان السنوات التي كنت اعمل ان صاحب دكان واغلبهم يعمل في متجره لبضع سنين فيصبح له منزل في ملكه او اكثر ومشاريع اخرى.اما العامل اوالموظف لن يملك منزلا الا بعد مرور 40 سنة ان بقي على قيد الحياة ويؤدي الضريبة التي يتهرب منها الجميع. اثقوا الله في هذا الوطن .الكل يريد ان يجتر بدون احترام الحقوق والواجبات.
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