24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
07:0008:3013:4016:1918:4120:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. تتويج ودغيري بجائزة الملك فيصل للعربية والأدب (5.00)

  2. إلى رئيس الحكومة...لكم منّا كل الامتعاض والحنق (5.00)

  3. الخطوط الإندونيسية تبرمج حفلات موسيقية جوية (5.00)

  4. "مركز الذاكرة" يهدي حوارا ثقافيا إلى روحي "جريمة شمهروش" (5.00)

  5. علماء اليابان يحسنون الاتصالات من نقيق الضفادع (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "رونو" و"الفوسفاط" يخففان عجز الميزان التجاري

"رونو" و"الفوسفاط" يخففان عجز الميزان التجاري

"رونو" و"الفوسفاط" يخففان عجز الميزان التجاري
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 11 يناير 2019 - 09:40

لم يمنع ارتفاع الصادرات الصناعية والفلاحية من تفاقم العجز التجاري للمغرب خلال العام الماضي؛ إذ رصد مكتب الصرف زيادة في عجز ميزان الأداءات نتيجة ارتفاع صاروخي في الواردات المغربية من المنتجات المصنعة والمحروقات المكررة.

خبراء مكتب الصرف رصدوا زيادة بنسبة 7.7 في المائة في الواردات المغربية، التي انتقلت من 437 مليار درهم في الشهور الإحدى عشر الأولى من سنة 2017 إلى 471 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

الصادرات المغربية عرفت بدورها انتعاشا بنسبة 7.1 في المائة مع نهاية شهر نونبر الماضي، بعد أن استقرت في حدود 367 مليار درهم مقابل 342.7 مليار درهم في المدة نفسها من سنة 2017.

وواصلت شركة "رونو المغرب" دعم الصادرات المغربية بمستويات قياسية؛ إذ استقرت في مستوى 32 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 9.8 في المائة مقارنة مع سنة 2017.

صادرات الفوسفاط بدورها ارتفعت بنسبة 13 في المائة بعدما بلغت 45 مليار درهم، في حين ارتفعت صادرات الصناعات الصيدلية بنسبة 6.3 في المائة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الماضي.

وواصلت واردات المغرب من الغازوال والفيول ارتفاعها بشكل يؤثر سلبا على الميزان التجاري؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية لهذه الواردات خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الجاري ما يقارب 37 مليار درهم.

ورفع المغرب وارداته من الكبريت الخام بنسبة قياسية فاقت 59 في المائة؛ إذ بلغت قيمة ما استوردته الوحدات الصناعية المغربية من هذا المنتوج نحو 7.1 مليار درهم في الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الماضي، مقابل 4.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الذي قبله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.