24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4016:1818:4020:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. تتويج ودغيري بجائزة الملك فيصل للعربية والأدب (5.00)

  2. الخطوط الإندونيسية تبرمج حفلات موسيقية جوية (5.00)

  3. "مركز الذاكرة" يهدي حوارا ثقافيا إلى روحي "جريمة شمهروش" (5.00)

  4. الحكومة تضع شروط تطبيق "الضمان الاجتماعي" على عمال المنازل (5.00)

  5. "النصارى ناقْصْهُمْ الإسلام" .. ازدواجية المغاربة بين العقيدة والأعمال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | مستثمرون جدد يطرقون باب "سامير" ويقدمون عرضا لاقتناء المصفاة

مستثمرون جدد يطرقون باب "سامير" ويقدمون عرضا لاقتناء المصفاة

مستثمرون جدد يطرقون باب "سامير" ويقدمون عرضا لاقتناء المصفاة
هسبريس- عبد الإله شبل
الخميس 10 يناير 2019 - 21:00

دخلت مجموعة استثمارية دولية على خط ملف شركة "سامير لتكرير البترول" المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت سنة 2015، وعبرت عن رغبتها في التفاوض من أجل اقتناء "مصفاة المحمدية" وإعادة تشغيلها.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المجموعة الاستثمارية الجديدة تضم بنكا كنديا ودولة أنغولا، اللذين وضعا عبر أحد المكاتب بالمغرب ملفهما من أجل اقتناء الشركة، مقدمين عرضا جديدا يأملان أن يحظى بالموافقة.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن ممثلي المجموعة الاستثمارية قدموا، خلال الأيام الماضية، مختلف الوثائق المتعلقة بهذا الملف، إلى جانب عرض جديد لاقتناء "سامير"، يهمّ أيضا تجديد المصفاة إلى جانب ضمان أجور العمال ومراجعتها لتصير متماشية مع المعايير الدولية المعمول بها في القطاع.

وأكدت مصادرنا أيضا أن هذا العرض، الذي وضع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء نهاية الشهر الماضي، يتعهد من خلاله المستثمرون الجدد بالشروع في إحداث مصفاة جديدة بالجرف الأصفر مباشرة بعد بداية العمل في "سامير" المحمدية.

ويأمل المستثمرون الجدد في تجاوز العقبات على المستوى القضائي، خاصة بعد اتخاذ قرار تصفية شركة "سامير"، وكذا الديون الكبيرة التي تثقل كاهل المصفاة، خاصة بعد الأحكام الأخيرة التي من شأنها أن تجعل الراغبين في دخول مفاوضات الشراء يتراجعون عن ذلك.

جدير بالذكر أن القضاء كان قد أصدر حُكماً سنة 2016 بالتصفية القضائية لشركة سامير، التي تمت خوصصتها في التسعينات من القرن الماضي، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف 2015 بسبب تراكم ديونها التي بلغت 42 مليار درهم، نصفها لمؤسسات عمومية.

وقبل أسابيع، أصدرت المحكمة التجارية في الدار البيضاء قراراً جديداً يقضي بتمديد التصفية القضائية إلى مسؤولي المصفاة الكبار، وعلى رأسهم السعودي محمد الحسين العامودي، الرئيس المدير العام للشركة، وجمال محمد باعمر، المدير العام.

ولم يكف نقابيو الشركة عن مناشدة المسؤولين الحكوميين من أجل التدخل لإنقاذ "سامير". وفي هذا الإطار، وجهوا قبل أيام رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، يلتمسون فيها تدخله العاجل لتذليل الصعوبات من أجل إعادة تشغيل المصفاة والحفاظ على مناصب الشغل بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - الصراحة على عين ميكا الخميس 10 يناير 2019 - 21:16
لا اضن أن هذه الصفقة ستثم ومصير المصفاة معروف مسبقا وهو للبيع في سوق المتلاشيات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
2 - H MEN الخميس 10 يناير 2019 - 21:24
مستثمرون مغاربة ودولة المغرب ما يقدروش يشريو "سامير" ويحافظو على الخدامة ?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
3 - عبد اللطيف الخميس 10 يناير 2019 - 21:31
لن يسمح أخنوش وغيره من المستفيدين من الاغلاق ببيعها أو اعادة تشغيلها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
4 - Gfk الخميس 10 يناير 2019 - 21:33
لاسامير ضحية وزير المالية الإشتراكي ولعلو الذي باع كل شركات الدولة المربحة مثل اتصالات المغرب و غيرها وبأبخص الأثمان وترك الشعب يتحمل عبء الشركات المفلسة مثل لارام و السكك الحديدية و دوزيم..ويتبجحون بكونهم اشتراكيون!!الحزب الإشتراكي الفرنسي نموذجهم المعبود هو أكبر مدافع عن الشركات الوطنية الفرنسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
5 - hamdi الخميس 10 يناير 2019 - 21:36
نتمنى الا يبطل التماسيح هده العملية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
6 - مواطن الخميس 10 يناير 2019 - 21:39
وفين الملياردير اخنوش وعثمان بنجلون؟ اصلا عملية تفويت سامير كلها مشبوهة. لان التفويت يكون في الشركات التي ترى الدولة انها تشكل عبئا عليها. وليس شركة حيوية يرتبط بها مصير الدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
7 - marocain pur الخميس 10 يناير 2019 - 21:42
en attendant que Mr Akhnouch accepte la concurrence ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
8 - Inconnu الخميس 10 يناير 2019 - 21:43
M.Rebah a recu les instructions pour refuser toute offre donc tout est ecrit avant.
Il dit que la justice est independante et que le dossier SAMIR est au x mains de la justice et il se contre dit juste apres pour dire que les installations sont vetustes. Qui lui a donné cette information?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
9 - ملاحظ الخميس 10 يناير 2019 - 21:45
أحسن مستثمر لشراء لاسامير هي الدولة المغربية.......انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
10 - مهتم الخميس 10 يناير 2019 - 21:47
قبل يوم صرح الوزير الرباح ان تكلفة تشغيل لاسامير عالية نظرا للحالة المتهاكة للوحدات للوحدات بدون انجاز اي خبرة في حين ان مستثمرين اجانب وضعت ثقتهم في وحدات الشركة بعد قيام خبرائهم بزيارة للمصفاة.
الا يعتبر تصريح الرباح بمثابة وضع عراقيل في طريق تفويت الشركة من اجل اقبارها و اقبار صناعة التكرير بالمغرب و فتح المجال امام لوبي المحروقات بالاغتناء من جيب المواطن المقهور و تشجيعه على التحكم في السوق في غياب تام للمنافسة الحقيقية بين منتوج محلي و اخر مستورد اظن ان الرباح اصبح بوقا في يد شركات التوزيع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
11 - منتقد الخميس 10 يناير 2019 - 21:49
اعادة تشغيل سامير هو كابوس يأرق بال الموزعيين وعلى راسهم أفريقيا ومالكها عزيز اخنوش الذي لن يدخر جهدا لعرقلة اعادة تشغيل سامير نضرا الأرباح الخيالية التي يجنونها مند عملية تحرير سوق المحروقات وطبعا بمباركة أجهزة الدولة الذين يستخلصون حصتهم من الكعكة الباردة دون حساب ولا عتاب فالوطن هم ممتلوه والوطنية للعمال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
12 - Mitsh الخميس 10 يناير 2019 - 21:54
ما جدوى تشغيل المصفاة مادامت البلاد تشتري المحروقات من الخارج وتسترزق من جيب المواطن البسيط بفرض الرسوم والضرائب على البنزين والكازوال الدولة لن تتخلى عن الدجاجة التي تبيض دهب ماهاذا إلى ذر الرماد في عيون العمال والمطالبين بالتعويضات والحقوق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.