وزير الفلاحة يتفقد مشاريع مسقيّة في جهة الشرق

هسبريس من الرباط

قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بزيارة تفقدية إلى مشاريع فلاحية بالمنطقة الشرقية للمملكة المغربية، للوقوف على مدى تقدم عدد من مشاريع التنمية الفلاحية التي تم إطلاقها سابقاً في إطار مخطط "المغرب الأخضر".

وفي إقليم الناظور زار المسؤول الحكومي مشروع تحديث نظام الري لسهل الكارت، ويقع بالجماعة القروية تزطوطين، حيث سيمكن من اقتصاد 28 مليون متر مكعب سنويًا والرفع من الإنتاجية من 20% إلى 50%. ويغطي هذا المشروع، الذي يعد جزءا من البرنامج الوطني لاقتصاد ماء الري (PNEEI) مساحة 13500 هكتار، وتبلغ تكلفته الإجمالية 461 مليون درهم.

وتفقد وزير الفلاحية بالمنطقة ذاتها ضيعة لإنتاج عنب المائدة، تمتد على مساحة قدرها 37 هكتارا، وتتضمن مسبحين لتجميع الماء بسعة إجمالية قدرها 155000 متر مكعب. وتوفر هذه الضيعة حوالي 7000 يوم عمل في السنة.

على مستوى إقليم الدريوش اطلع الوزير أخنوش على برنامج تنمية سلسلة الزيتون بجهة الشرق، والتي تتوفر حاليا على 118000 هكتار من أشجار الزيتون بإنتاج مهم يبلغ 190000 طن، بالإضافة إلى 357 وحدة لعصر الزيتون بطاقة 45500 طن في السنة.

ويضم برنامج تنمية سلسلة الزيتون بجهة الشرقي 33 مشروعًا على مساحة قدرها 43860 هكتارًا لفائدة 19100 فلاح، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ670 مليون درهم.

وأشارت معطيات صادرة عن وزارة الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن عدد المشاريع التي تم إطلاقها بإقليم الدريوش هو 9 مشاريع على مساحة قدرها 19840 هكتار، لصالح 8120 مستفيدا، بالإضافة إلى 25 تنظيما مهنيا، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ291 مليون درهم؛ وذلك "لتحسين إنتاجية الزيتون (2 طن / هكتار) وإنتاج 40000 طن من الزيتون و5500 طن من زيت الزيتون؛ كما سيساهم في تحسين دخل الفلاحين وتوفير 344000 يوم عمل إضافي".

وشملت هذه الزيارة أيضاً مشروع استبدال الحبوب بغرس الزيتون، والذي يغطي مساحة 2600 هكتار لفائدة 1166 فلاحا، بتكلفة 38 مليون درهم. ويتضمن هذا المشروع بالإضافة إلى زراعة الزيتون إنشاء 8 وحدات لاستخلاص زيت الزيتون، وسيمكن من تحسين الإنتاجية إلى 2 طن في هكتار، وتوفير 45000 يوم عمل إضافي.

بعد الدريوش، أشرف أخنوش ببني سيدال لوطا (إقليم الناظور) على معاينة تقدم إنجاز برنامج تطوير شجر الزيتون على مستوى الإقليم. ويغطي البرنامج مساحة قدرها 5720 هكتار لفائدة 2040 مستفيدا و7 منظمات مهنية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ80 مليون درهم.

وأورد المصدر أنه "حتى الآن تمت زراعة 5530 هكتارا من أشجار الزيتون في هذه المنطقة (83٪ تم تسليمها للمستفيدين). وسيمكن هذا البرنامج، بالإضافة إلى تحسين الإنتاجية من خلق 99000 يوم عمل إضافي وتحسين دخل الفلاحين من 1100 إلى 12200 درهم لكل هكتار سنويا".

كما اطلع أخنوش، يضيف المصدر ذاته، على التقدم المحرز في مشروع استبدال الحبوب بغرس الزيتون على مساحة إجمالية تقدر بـ2.000 (مزروعة بالكامل) لصالح 766 فلاحا. وسيساهم هذا المشروع، الذي يهدف إلى تطوير سلسلة الزيتون في المنطقة، في تحسين الإنتاجية إلى 2 طن في الهكتار، وتحسين دخل الفلاحين من 1100 إلى 13500 درهم هكتار في السنة، بالإضافة إلى توفير 29000 يوم عمل.

وقبل اختتام هذه الزيارات، قام أخنوش بزيارة وحدة استخلاص زيت الزيتون الحديثة التي تندرج ضمن مشروع التحويل. وتغطي هذه الوحدة، التي كلفت 11.5 ملايين درهم، مساحة قدرها 3722 هكتاراً، بطاقة تبلغ 2400 طن سنوياً، وتستفيد منها 4 تعاونيات من الإقليم.