24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
07:0008:3013:4116:1918:4220:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. اكتشاف جثة خمسيني وسط غطاء غابوي في سطات (5.00)

  2. سوريا: صواريخ إسرائيلية تستهدف مطار دمشق (5.00)

  3. كافكا وصراصير مكة.. (5.00)

  4. الإدريسي: الأمازيغية عَلم أجنبي عِرْقِي يؤسس للطائفية والصراع (5.00)

  5. مستثمرة مغربية تناشد الملك تيسير مشروع إيكولوجي في الخميسات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الغرف الفلاحية تناقش "المغرب الأخضر" في الرباط

الغرف الفلاحية تناقش "المغرب الأخضر" في الرباط

الغرف الفلاحية تناقش "المغرب الأخضر" في الرباط
هسبريس من الرباط
السبت 12 يناير 2019 - 10:10

التقى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالعاصمة الرباط، رؤساء الغرف الفلاحية بالمملكة، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية، وذلك لبحث سبل تقييم مخطط "المغرب الأخضر" في الشق المتعلق بتنمية السلاسل والمشاريع العرضية وأبعادها الجهوية.

وقال بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توصلت به هسبريس، إن هذا اللقاء يأتي بعد الاجتماع الأول بمراكش والاجتماع الثاني بالصخيرات، وكذا الاجتماعات التي عقدت على مستوى الغرف الفلاحية في مختلف جهات المملكة.

وركز الاجتماع مع ممثلي الغرف الفلاحية، حسب المصدر ذاته، على مناقشة وتبادل وجهات النظر حول الآفاق الجديدة للقطاع الفلاحي المغربي.

وأكد أخنوش على الدور الكبير الذي لعبه، والمطلوب أن يلعبه مستقبلا، ممثلو الغرف الفلاحية في تطوير هذا القطاع، داعيا إياهم إلى المساهمة الكاملة، من خلال مقترحاتهم وتصوراتهم، في تحديد مستقبل الفلاحة المغربية.

وتطرق المجتمعون أيضا إلى قضايا راهنة من قبيل إشكالية تسويق الحوامض، إذ قدم مختلف ممثلي الغرف الفلاحية مجالات التطوير القادرة على السير قدما نحو هذا التسويق، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.