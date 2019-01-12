الغرف الفلاحية تناقش "المغرب الأخضر" في الرباط

هسبريس من الرباط

التقى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالعاصمة الرباط، رؤساء الغرف الفلاحية بالمملكة، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية، وذلك لبحث سبل تقييم مخطط "المغرب الأخضر" في الشق المتعلق بتنمية السلاسل والمشاريع العرضية وأبعادها الجهوية.

وقال بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توصلت به هسبريس، إن هذا اللقاء يأتي بعد الاجتماع الأول بمراكش والاجتماع الثاني بالصخيرات، وكذا الاجتماعات التي عقدت على مستوى الغرف الفلاحية في مختلف جهات المملكة.

وركز الاجتماع مع ممثلي الغرف الفلاحية، حسب المصدر ذاته، على مناقشة وتبادل وجهات النظر حول الآفاق الجديدة للقطاع الفلاحي المغربي.

وأكد أخنوش على الدور الكبير الذي لعبه، والمطلوب أن يلعبه مستقبلا، ممثلو الغرف الفلاحية في تطوير هذا القطاع، داعيا إياهم إلى المساهمة الكاملة، من خلال مقترحاتهم وتصوراتهم، في تحديد مستقبل الفلاحة المغربية.

وتطرق المجتمعون أيضا إلى قضايا راهنة من قبيل إشكالية تسويق الحوامض، إذ قدم مختلف ممثلي الغرف الفلاحية مجالات التطوير القادرة على السير قدما نحو هذا التسويق، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.