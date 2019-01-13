24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2018:4320:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا (5.00)

  2. بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)

  3. الأمم المتحدة ملاذ البسطاء (5.00)

  4. احتفال مغربي بالعام الأمازيغي الجديد في بلجيكا (5.00)

  5. عبد الهادي بلخياط يسترجع الوعي وحالته الصحية تتحسن في الرشيدية (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | مركز أمريكي يرصد اختراق الأبناك المغربية لسوق الاستثمارات بإفريقيا

مركز أمريكي يرصد اختراق الأبناك المغربية لسوق الاستثمارات بإفريقيا

مركز أمريكي يرصد اختراق الأبناك المغربية لسوق الاستثمارات بإفريقيا
هسبريس - مصطفى شاكري
الأحد 13 يناير 2019 - 20:00

خلُص مقال تحليلي منشور في مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي "ستراتفور" إلى كون "المملكة نجحت في اختراق القارة السمراء بشكل كبير للغاية، بحيث استطاعت الوصول إلى الأسواق الكبرى للاستثمارات الإفريقية بفضل الخطة الجديدة التي تنهجها منذ العودة إلى الاتحاد الإفريقي، وذلك بترك الخلافات السياسية المرتبطة بقضية الصحراء جانبا مقابل التركيز على بسط النفوذ الاقتصادي.

وقال مركز "Stratfor" إن "مختلف البنوك والشركات المغربية استطاعت التوسع والاندماج بشكل أفضل داخل إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي قام بها المغرب سنة 2011، بعدما نجح في تجنب رياح الربيع الديمقراطي الذي هزّ دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف المقال المعنون بـ "لماذا تستثمر الأبناك المغربية ثروتها في القارة الإفريقية؟" أن "النمو السريع الذي شهدته بعض المجالات، مثل السياحة والتصنيع والطاقة والقطاع المالي، ساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد المغربي، لاسيما بعد تراجع نفوذ الأبناك الأوروبية في القارة السمراء منذ مدة طويلة، ما فسح المجال أمام المملكة من أجل بسط نفوذها الاقتصادي في العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء".

وأبرزت المقالة، التي تناولت بالدراسة والتحليل تطور النفوذ الاقتصادي للمغرب في إفريقيا، أن "الأبناك المغربية أسست فروعا لها وتملك العديد من الأسهم في أزيد من عشرين دولة إفريقية، بحيث توجد أغلب هذه الفروع في غرب إفريقيا تحديدا، بل المثير في الأمر أن المملكة نجحت في اختراق أكثر الدول المتحفظة ماليا مثل إثيوبيا وكينيا ورواندا".

"لقد أصبحت الشركات المغربية رائدة في الاستثمار البنكي بالقارة الإفريقية منذ ما يفوق سبع سنوات، بحيث تبحث بشكل دائم عن أسواق جديدة لزيادة أرباحها المالية، ومن ثمة تعزيز نفوذها أكثر فأكثر والتأثير في الساحة الدولية، آخر هذه الخطوات الاستراتيجية تتمثل في خط أنابيب الغاز الذي سيربط المملكة بنيجيريا"، تردف المقالة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن "الأبناك الأوروبية انسحبت من القارة الإفريقية بشكل نسبي نتيجة انهيار أسعار السلع في مجموعة من البلدان، وما ترتب عن ذلك من تأثير سلبي على اقتصاديات هذه الدول، ومن ثمة فأي ركود مالي قد تعرفه البلدان الإفريقية في المستقبل من شأنه أن يُكبد الأبناك المغربية خسائر مالية فادحة".

ومن بين العراقيل التي تعوق المغرب في بسط نفوذه داخل القارة الإفريقية، وفق المركز البحثي الأمريكي، ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب؛ "لأنها وصلت إلى نحو 27 في المائة، أي ثلاثة أضعاف المعدل الوطني"، معتبرا أن "سخط الشباب ناجم من كون هذه الاستثمارات لا تنعكس على نسبة توظيفهم وإدماجهم الاقتصادي بالمجتمع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - محمد المغربي الأحد 13 يناير 2019 - 20:18
الابناك المغربية هي تحت نفوذ الإبناك الفرنسية ....
الاقتصاد المغربي هو كله تحت سيطرة الاقتصاد الفرنسي والأبناك المغربية نفسها تحت سيطرة الأيتام الفرنسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - ايت يدين الأحد 13 يناير 2019 - 20:22
ومن بين العراقيل التي تعوق المغرب في بسط نفوذه داخل القارة الإفريقية، وفق المركز البحثي الأمريكي، ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب؛ "لأنها وصلت إلى نحو 27 في المائة، أي ثلاثة أضعاف المعدل الوطني"، معتبرا أن "سخط الشباب ناجم من كون هذه الاستثمارات لا تنعكس على نسبة توظيفهم وإدماجهم الاقتصادي بالمجتمع".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - وائل الأحد 13 يناير 2019 - 20:25
ولو استولوا على افريقيا كلها فلن ينفعنا كمواطنين ذلك في شيء لان مع الاسف هناك طبقة محدودة تستفيد من كل تلك الارادات والارباح والاغلبية الساحقة من الشعب المغلوب على امره تعيش في الفقر والبطالة والاقصاء والتهميش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
4 - مول سيكوك الأحد 13 يناير 2019 - 20:32
ويشير تقريرها إلى تراجع نفود الابناك الاوربية غير القارة السمرا، لا يا اخوان كانت هناك صفقات بين الابناك الفرنسية والمغربية. عملية تبادل الأدوار فقط لأن الأفارقة لم يعودوا يطمئوا لكل ما هو فرنسي. ونتساءل مادا ربح الشعب المغربي من توسع الابناك المغربية التي هي بالمناسبة مؤسسات خاصة ولا تمتلك فيها الدولة اي شيء. اللهم جحافل الأفارقة طولا وعرضا واستحوادهم علا فرص شغل المغاربة. ومزاحمتهم في ارزاقهم .حتا بائع الديتاي والكسال أصبح أفريقيا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - متابع الأحد 13 يناير 2019 - 20:33
لكنه تسائل أيضا عن السر وراء المُخاطرة في الإقراض المُبالغ فيه وعن التبعات الوخيمة على الاقتصاد المغربي لأي انهيار اقتصادي أو أزمة سياسية قد تواجه البلادان المعنية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - غوبر فريد الأحد 13 يناير 2019 - 20:41
اخذ فقط من التقرير "ويل للمصلين " لكن التقرير ذكر ان الاستثمارات في افريقيا تضر بالحالة الاجتماعية في البلد واقر بتزايد الفقر والبطالة في المجتمع ونبه الى العواقب الوخيمة التي قد يتسببها هذا الوضع . كما ان التقرير نبه الى المخاطر الكبيرة للاستثمار في بلدان غير آمنة سياسيا واجتماعياً .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - noureancien الأحد 13 يناير 2019 - 20:42
المغرب اخترق جيوب الفقراء وزادهم فقرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - علي آيت واحي الأحد 13 يناير 2019 - 20:49
السؤال المطروح هو ماذا سيجني من هذه الأسواق و من هذا الغزو المغربي للأسواق الإفريقية ؟؟ لا شيء ستبقى الأوضاع على ما هي عليه إلى حين اندحار ( زمرة الفساد ) خارج البلد و تنظيف البلد من الأذران و الأوساخ المتراكمة في جميع القطاعات و بناء البلد على أسس ديمقراطية تحكمها المؤسسات الحقيقية..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - wood الأحد 13 يناير 2019 - 20:49
جاء في المقال : (الأبناك الأوروبية انسحبت من القارة الإفريقية بشكل نسبي نتيجة انهيار أسعار السلع في مجموعة من البلدان،)من هنا نعرف أن دخول المغرب إلى هذه الدول الأفريقية له خلفيات سياسية ، فلا يعقل أن يترك مستثمر مجاله الآخر ، فالمخزن جمع كل مال المغاربة و رحلها إلى دول افريقيا ليقدم قروض منخفضة الفائدة و بشروط ميسرة بمعنى عالية المخاطر و كل هذا من أجل قضية الصحراء التي تشكل خطورة عليه ، فكل ما يفعل المخزن هو بعثرة الاموال و يغطي على هذا الأمر بإستثمارات بنكية مع أن كل موارد القارة القارة الافريقية هي تحت سيطرة الشركات الأجنبية ، فماذا ربح المخزن من هذه الاستثمارات البنكية ؟ حتما لاشيء و ليس هناك أي أثر إيجابي عليها في المغرب بل العكس رافق هذه الإستثمارات تأزم الوضعية الإقتصادية في المغرب و قلت السيولة و أفلست الشركات . فالمخزن يلعب إحدى أخر أوراقه في قضية الصحراء لعله يطيل أكثر في عمر هذا النزاع !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - مواطن غيور الأحد 13 يناير 2019 - 20:50
شيء إيجابي ان نتحكم في الاقتصاد المغربي . إلى أن المغرب مازالت لم تفكر ان اقتصادها مرتبط بهده الدول النامية التي تتقلب فيها السلطة بين عشية وضحاها. يجب التفكير في تقوية نفودها العسكري وتطوير اليته . وهدا دور الحكومة والبنوك. كي لا يصطدموا بكوارت سياسية مستقبلية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.