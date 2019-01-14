مبيعات "هواوي" تحقق ارتفاعا مذهلا في المغرب

هسبريس من الرباط

أنهت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك سنة 2018 على إيقاع نمو مبيعاتها بشكل مذهل في المغرب، إذ قفزت بنسبة 119 % مقارنة مع 2017.

ويرجع هذا الأداء غير المسبوق، وفق الشركة، إلى إطلاق العديد من المجموعات المختلفة من الهواتف الذكية، كل منها مخصص لهدف محدد؛ وكانت أحدثها سلسلة Y، التي تتميز بشاشة العرض الكامل من هواوي، والتي مازالت اليوم الأكثر نجاحًا وإقبالا في السوق المغربية.

ويأتي هذا النجاح الكبير كامتداد طبيعي للمكاسب البارزة التي حققتها هواوي عالميا، علما أن شحنات هواتفها الذكية تخطت 200 مليون وحدة لعام 2018، وذلك بفضل الدعم الشديد من المستهلكين والشركاء حول العالم؛ فضلا عن القوة والأداء الفائق الذي تتمتع به هذه الأجهزة، بما في ذلك P20 وسلسلة هواتف هواوي ميت 20.

وصعدت هواوي إلى المرتبة الثانية على المستوى الدولي كثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم في الربعين الثاني والثالث من عام 2018، مع حصة سوق عالمية بلغت 14.6 %.

ومن أجل ضمان المزيد من دعم منتجات العلامة وجعلها أكثر جاذبية وسهولة الولوج إلى المستهلكين المغاربة، كان على هواوي إعادة اختراع هواتفها بالكامل.

ولملامسة جوهر التحديات التي أثبتت تألق هواوي، لا بد من استحضار بعض من هواتفها الذكية المرموقة، وفي هذا السياق يمكن الاستشهاد مثلا بتفوق سلسلة هواتف هواوي P20 التي رفعت معيار التصوير للهواتف الذكية، نظرا لقدراتها الهائلة، مبرهنة أن الهواتف النحيفة والعصرية تستطيع أن تقدم تجارب تصوير احترافية ممتازة أيضا. علاوة على ذلك، نالت سلسلة هواتف هواوي P20، بفضل تصميمها الجميل، إعجاب الكثير من المستخدمات؛ فمنذ إطلاق هذه السلسلة في مارس من عام 2018، تجاوزت الشحنات العالمية 16 مليون وحدة – أكثر من نصفها امتلكه جنس الإناث.

أما سلسلة هواتف هواوي ميت 20 فجاءت بأحدث المعايير التقنية التي أسستها هذه السلسلة، وتم تجهيزها بآخر وأقوى معالج صنعته هواوي، وهوKirin 980. ويتميز هذا المعالج بقدرة معالجة متقدمة بتقنية 7 نانومتر وتصميم هندسي قوي جدا A76-based+G76.

وتمكَن هذه العناصر سلسلة هواتف هواوي ميت 20 من تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقديم تجربة سهلة مع مزيد من السلاسة، ما يجعل هذه السلسلة الأفضل والأذكى. وشحنت هواوي ما يزيد على 5 ملايين وحدة خلال شهرين فقط منذ إطلاق سلسلة هواتف هواوي ميت 20.

وكما أدرك ذلك عشاقها، فإن سلسلة هواتف نوفا من هواوي تتمتع بشعبية هائلة، خصوصا بين المستخدمين الشباب، وذلك بفضل المظهر الأنيق والعناصر البصرية المليئة بأحدث التقنيات. وحاز هاتف نوفا 3 على لقب أكثر الهواتف رواجا لالتقاط صور السيلفي عام 2018 بفضل ألوانه الجريئة ونظامه الممتاز والجريء للصور الذاتية. ومع اقتراب عام 2018 من نهايته، باعت هواوي ما يزيد عن 65 مليون وحدة من هذا الهاتف، ما يجعله أفضل هواتف هواوي في فئة الهواتف متوسطة المدى.

خلال السنوات الثماني الماضية، واصلت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين تركيزها على مفهوم منتجات مرتكزة حول المستهلك، واستغلت وسائل الابتكار كي تخلق قيما مثالية لزبائنها.

وتفوقت الشركة على عدة أصعدة تتسم بالتنافسية والشعبية وبالتقنيات الرائدة، كقطاع التصوير الاحترافي، وبطاريات طويلة الأمد، ووسائل اتصال فعالة والذكاء الاصطناعي، ونالت بذلك تفضيل المستهلكين حول العالم.

لا تقدم سلسلة Y الجديدة من هواوي للمستهلكين الشباب التكنولوجيا المبتكرة فحسب، بل توفر لهم أيضًا منصة ممتازة تساعدهم على التعبير عن شخصيتهم ومطابقة أسلوب حياتهم بشكل مثالي. بفضل هذا التنوع في منتجاتها، تمكنت هواوي لأجهزة المستهلك المغرب، هذا العام مرة أخرى، من بيع المزيد من الهواتف الذكية من سلسلة"Y" ، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 54% مقارنة مع العام 2017. ولكن المصنع الصيني يراهن على سلسلة أخرى في السوق المغربية ذات نطاقٍ متوسط.

في الواقع، تعتزم هواوي أن تكون، أولاً، رائدة السوق المغربية على المدى المتوسط، وعلى هذا الأساس تم طرح سلسلة نوفا بالمغرب، التي حققت نجاحا منقطع النظير منذ إطلاق تسويقها. وتميزت هذه السلسلة المبتكرة بكاميرات مدعمة بالذكاء الاصطناعي. وكان النجاح في الموعد بما أن المبيعات لهذه السلسلة استطاعت تجاوز كل التوقعات، مؤكدة اهتمام المغاربة بهواتف هواوي الذكية التي تقدم لهم أفضل ما في السوق بأسعار في المتناول. ومن ثم فهو نمو هائل بأكثر من 582٪ مقارنة بسنة 2017.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال ريتشارد يو، المدير العام لمجموعة هواوي أجهزة المستهلك: "المستهلكون يواصلون التعبير عن رغبتهم في الحصول على أجهزة أكثر كمالا، وأكثر متعة، وقادرة أيضًا على دعم نمط حياتهم الرقمي. وإدراكًا منها بشكل معمق لانتظارات المستهلك، لا تقلب هواوي موازين السوق فحسب، بل تظهر بشكل خاص لجمهورها أنها تصغي إليه باستمرار".

وتهدف هواوي أيضًا إلى إطلاق المزيد من "الهواتف الرائدة" بحلول نهاية عام 2019. مع منتجات من طرازاتها المتميزة، تتوجه هواوي إلى كل المجتمعات المولعة والشغوفة بالتكنولوجيا المتقدمة في المغرب، التي تتطلع بشوق إلى طرح سلسلة P30، وذلك عقب النجاح المذهل لـ "ميت 20 برو" في أسواق شبه الجزيرة العربية وأوروبا.

مع نمو لا يقل عن 119%، نجحت هواوي، في المغرب برسم سنة 2018، في بيع أكثر من ضعف عدد الهواتف الذكية التي تم تسويقها سنة 2017. ولازالت إمكانية تطوير العلامة التجارية مثيرة للإعجاب إذا أخذنا في الاعتبار أهمية الاستثمارات في البحث والتطوير التي تقوم بها هواوي كل عام.

يجب القول إن ما لا يقل عن 10% من إجمالي مبيعات هواوي السنوية يتم استثماره كل عام في مجال البحث والتطوير، مع العلم أن هذا المبلغ ارتفع عام 2017 إلى أكثر من 92.5 مليارات دولار أمريكي. ويبرز هذا المعطى بجلاء أهمية هذا الاستثمار، الذي يهدف إلى مفاجأة المستهلك بشكل مستمر من خلال تكنولوجيا مبتكرة وأكثر تقدمًا بأفضل الأسعار.

وتستخدم هواتف هواوي الذكية في الوقت الراهن أكثر من 500 مليون مستخدم موزعين على أكثر من 170 بلد حول العالم. وحسب تقرير أصدره IPSOS، المعهد الرائد عالميا لبحوث الأطراف الثالثة في القطاع، يرتبط اسم هواوي مع فكرة التطور والتقدم المستمر، إضافة إلى قدرة الابتكار وثقة المستخدمين حول العالم.