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الرئيسية | مال وأعمال | "المالية" تجر كبار تجار الدار البيضاء إلى دائرة "دافعي الضرائب"

"المالية" تجر كبار تجار الدار البيضاء إلى دائرة "دافعي الضرائب"

"المالية" تجر كبار تجار الدار البيضاء إلى دائرة "دافعي الضرائب"
هسبريس - محمد لديب
الاثنين 14 يناير 2019 - 22:50

شرعت إدارة الضرائب في افتحاص معاملات كبار تجار الجملة بكل من مركز درب عمر التجاري وكراج علال والقريعة بمدينة الدار البيضاء، الذين يزودون معظم صغار التجار ومحلات البقالة وتجار قطع الغيار بمختلف المدن المغربية بحاجياتهم من البضائع الاستهلاكية، الغذائية والصناعية.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس من أوساط مسؤولة، فإن رقم معاملات هؤلاء التجار يقدر بملايير الدراهم، وهو ما اتضح من خلال معاملاتهم المالية.

وأكدت المصادر نفسها أن هؤلاء التجار يؤدون ضرائب بمستويات منخفضة لا تعكس حقيقة معاملاتهم التي أصبحت تتضح أكثر بفعل اعتماد نظام لتتبع التحويلات البنكية الخاصة بحساباتهم المصرفية، والتحويلات المالية التي تهم عمليات استيرادهم للبضائع الصينية على وجه الخصوص.

وبالرغم من اعتماد مجموعة من هؤلاء التجار ورجال الأعمال على استيراد بضائع صينية بطرق ملتوية عن طريق ميناء نواذيبو الموريتاني، عبر الكركارات، فإن التقارير التي أنجزتها المصالح المختصة في وزارة المالية توصلت إلى حصر معاملات هؤلاء التجار بشكل شبه دقيق.

وسيتم تحديد هذه التقديرات من أجل حمل هؤلاء التجار على أداء مبالغ ضريبية تتلاءم مع التشريعات القانونية للمملكة، وبالتالي توسيع الوعاء الضريبي ليشمل هذه الفئة التي ظلت لسنوات تؤدي مبالغ ضريبية هزيلة.

وكانت المديرية العامة للضرائب قد نشرت، مؤخرا، المدونة العامة للضرائب برسم 2019، المحينة لطبعة 2018 من خلال إدخال التعديلات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019. وتتكون من ثلاثة أجزاء.

وذكرت المديرية العامة للضرائب أن الكتاب الأول من هذا القانون يتضمن قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات الخاصة بكل من الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل.

بينما يتعلق الكتاب الثاني بالإجراءات الضريبية، ويتضمن القواعد الرقابية والدعاوى المتعلقة بالضرائب سالفة الذكر.

أما الكتاب الثالث، يضيف المصدر ذاته، فيشمل واجبات وضرائب أخرى، ويتعلق الأمر بواجبات التمبر، والضريبة السنوية على السيارات، ومساهمات التضامن الاجتماعي المترتبة على الأرباح، ومساهمات التضامن الاجتماعي المترتبة على الدخول، والضريبة على عقود التأمين.

وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن وضع المدونة العامة للضرائب شكل استمرارا للإصلاحات التي تقوم بها السلطات العمومية، والتي تهدف إلى تحسين البيئة القانونية والمالية والاقتصادية للاستثمار من خلال تحديث النظم التشريعية والقضائية والمالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مواطن الاثنين 14 يناير 2019 - 23:00
الموظف الصغير والأجيىر يؤدي الضرائب من كل حدب وصوب. والتجار الكبار الذين يربحون الملايير (لا نحد احد الله زد وبارك) لا يؤدون ولا سنتا. يجب أن يؤدي الجميع بالتساوي. هنا لا أتحدت فقط عن هؤلاء. ولكن الشركات الكبرى المحسوبة على الكبار وحتى البلاط التي لا تؤدي إلا الفتات. نضوا نضوا لكولشي الى كنتوا رجال.
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5
2 - rodéo الاثنين 14 يناير 2019 - 23:05
الموظف هو الشخص الوحيد في المغرب الذي يؤدي الضرائب بشكل شفاف لأن وزارة المالية تقتطع له ذلك من الأجرة مباشرة ! أما التجار و الحرفيون و أصحاب المهن الحرة أطباء مهندسين محامين ... إلخ فهم يخضعون لتقديرات أقل ما يقال عنها أنها تدعوا للسخرية السوداء
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5
3 - محمد الاثنين 14 يناير 2019 - 23:05
كل هذا و تبقى قيم الضرائب بالمغرب هي الأعلى مقارنة مع عدة دول مما لا يشجع على أداىها.. يجب خفض الضرائب و تسهيل جبايتها ثم تأتي المحاسبة.. انا أؤيد إدارة الضرائب على مجهوداتها لكن يجب ان تشمل كل كبار التجار و ليس فقط كبار التجار الذين يضايقون كبار التجار (..) كما ان هذا الفعل قد يُسهم بركود مالي ضخم بالعاصمة الاقتصادية .. و في الأخير المواطن هو من سيؤدي الثمن.. بطريقة أو بأخرى.
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4
4 - atis الاثنين 14 يناير 2019 - 23:14
المشكل هو ان التجار ما تيخلشوص الضرائب و الدولة تهدر المال العام ::سيارات فارهة ، امتيازات ، ... عقلنة التسيير غادي تساهم في الحد من التهرب الضريبي . ملي تنشوف موظف غادي بسيارة ديال الدولة بالسبت و الاحد او هاز ولادو تحس بالشمتة : فلوسي لي خلصت تضيع ...........
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4
5 - عبدالله الاثنين 14 يناير 2019 - 23:20
لقد درسنا في تاريخ المغرب القديم ان فرض المزيد من الضرائب و المكوس و الجبايات على الشعب لصالح المخزن كان ايذانا لسقوط الدول التي حكمت المغرب .
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5
6 - Hicham الاثنين 14 يناير 2019 - 23:21
عدد كبير من التجار لا يودون الضرائب..البعض لا يوديها لان ادارة الضرائب تتواطأ معهم وخاصة موضيفيها الفاسدون ...اما الشركات و الرأسماليون فس المغرب فطلبو من الاجراء و اصحاب ربعة دريال يخلصو عليهم
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7 - بنكي الاثنين 14 يناير 2019 - 23:21
هذا التعليق من لدن بنكي مطلع و متتبع متأني
1 خطوة 2018 تدل على غياب الدولة
2 منذ العهد الحجري والتجار,المهنيين,المقاولين,المهن الحرة يتملصون من أداء الضرائب و الدولة غائبة
3 هل يعقل أن يأدي تاجر الذهب 4000 درهم كضريبة على الدخل سنويا في حين إطار متوسط يؤدي 2300 شهريا
4 برامج الدولة للنهوض بالمقاولة هو على حساب الموظف و المستخدم ...لماذا الإعفاء في البداية..من اللول يموت المش..لماذا لا تعفى الطبقة المتوسطة التي تحرك الإقتصاد وتعاني الإستدان
5 انظروا حال المهن الحرة : الأطباء, الموثقين, المهندسين, المحامين, المحاسبين....
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8 - رشيد البركة الاثنين 14 يناير 2019 - 23:22
الدولة أو الحكومة المغربية عازمة كل العزم على سحق القدرة الشرائية للمواطن البسيط
زيادة الضرائب يعني زيادة في الأسعار وهذا ما لا يفهمه بعض السدج من عامة الشعب.
يقولون على التاجر أن يأدي الضرائب كأن التاجر أصلا معفي من تأديتها أو يتهرب من التصريح بها، وهي في الأصل فكرة مقترحة من قبل البنك الدولي لتوسيع الوعاء الضريبي بسبب عجز الموازنة وشح صناديق الدولة من الأموال العامة، والسبب في ذلك هو أن أموال الشعب تصرف على مهرجانات سينمائية وغنائية تافهة، ومرتبات للموضفين الأشباح وبرلماني الأمة النوام ومرتبات لوزراء خيالية لا يعرف المواطن المغربي حتى وجوههم.
نسأل الله أن تكون الخاتمة أفضل لأن البلاد تسير في منحذر خطير وبلا شك الإضرابات ستزداد والبطالة ستكثر
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9 - Mowatin الاثنين 14 يناير 2019 - 23:25
مرحبا بالواجبات ولكن في نفس الوقت يجب موازنتها بالحقوق وحماية المال العام من التبدير
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10 - خالد الاثنين 14 يناير 2019 - 23:28
أقوال ابن خلدون ( إذا كثرت الجبايات شارفت الدولة على الإنهيار )
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11 - منصف الاثنين 14 يناير 2019 - 23:28
اموال الضراءب التي يؤديها المواطن تعد بالملايير فاين هده الاموال ؟مع اننا لاحظنا اقتطاع تعسفي في حق راتب الموظفين لملأ الصندوق كما يزعمون.!!!!!؟ حسب حسابي الرياضي المتواضع ادا جمعنا مال الضراءب التي يؤديها المواطن شهريا وسنويا من ضراءب المنازل المحلات وساءل النقل فاتورة اماء الضوء . المخالفات الطريق السيار ضراءب التعشير على السلع السيارات القادمة من اوروبا ....المال المؤدى لدولة عن التطبيب والضراب الكثيرة التي نسيتها والتي لا اعرفها كمواطن بسيط.....هده الضراء كافية لكسر الصندوق وليس ملأه بل كافية لتقديم راتب شهري للعاطلين عن العمل والمعوزين ....فاين هده الاموال ؟ اليس الجواب هدا السؤال يدفعنا الى قول وجود لصوص يأكلون المال العام؟!!! دون محاسبة .....؟؟!!
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12 - الدكالي الاثنين 14 يناير 2019 - 23:33
على الدوله ان تجيبنا اولا عن ملايير الدراهم التي نهبت من المخطط الاستعجالي لاصلاح التعليم و عن 140 مليار درهم التي اختفت من صندوق التقاعد و عن ملايير صفقه التلقيح التي استعملت لشراء شقق في باريس ، و عن ملايير خالد عليوه و عن 100 الف سياره للموظفين و عن و عن وعن ....، عندما يحصل المواطن المغربي على الاجابه فإنه سوف يدفع الضرائب و حتى الزكاه عن طيب خاطر !!!!
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13 - عزوز الزروالي - غفساي الاثنين 14 يناير 2019 - 23:34
الحديث عن الضرائب في هذا البلد العزيز حديث ذو شجون ، فهل يؤدي علية القوم الواجب الضريبي كباقي أفراد الشعب البسطاء ؟ لا اعتقد كغيري من المواطنين . الواجبات عندنا لا يؤديها إلا فقراء هذا الوطن وطبقته المتوسطة فحسب أما كبار المضاربين وأخطبوط المال والأعمال الذين يستنزفون خيرات البلد دون وجه حق فلا يعرفون إلا لغة النهب والإستغلال والإغتناء بأسرع الطرق وبكل وسائل الاحتيال والنصب وسرقة المال العام " على عينيك يا بن عدي " ...لك الله يا وطني..
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14 - yaaaaaaaaadris الاثنين 14 يناير 2019 - 23:38
لكن ، من حق المُلزمين أن يعرفوا أين تُصرف هذه الأموال الخرافية ؟ خاصة و أن جميع الخدمات التي تعتبر حقا في الدول التي تحترم نفسها ، يؤدي المواطن مقابلا عنها
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15 - Azizi الاثنين 14 يناير 2019 - 23:48
اشنع جريمه ترتكب في الغرب هي جريمه التهرب الضريبي والبيدوفيليا.مرتكبوها تطبق عليهم اقسى العقوبات.اما المغرب.فالعكس صحيح.
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16 - عمر الاثنين 14 يناير 2019 - 23:49
يجب أن يقدم المقربون من دوائر القرار القدوة في آداء الضرائب. كما أنه يجب على المالية أن تبلغ كل دافع للضرائب عن مجالات صرف الضرائب التي أخذت منه و الأنظمة الإعلامية قادرة على ضبط ذلك. فمن حق دافع الضرائب أن يسترد أمواله التي بددت أو سرقت من الأموال العامة. هذه ضرائب و مساهمات و ليست جبايات قسرية
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