"‬إنوي"‬‭ ‬تفتتح بالعاصمة‭ ‬أكبر‭ ‬مركز‭ ‬لتخزين البيانات

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

واصلت مجموعة "المدى" القابضة (الشركة الوطنية للاستثمار) إستراتيجية توسيع استثماراتها في مجال مراكز البيانات والحوسبة السحابية (كلاود)، عبر ذراعها "إنوي" للاتصالات والإنترنيت والبيانات، إذ أعلن كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة "المدى"، حسن الورياغلي، ونادية الفاسي الفهري، الرئيسة التنفيذية لشركة "إنوي"، أن افتتاح هذا المركز الجديد بتكنوبوليس الرباط يدخل في إطار تعزيز عروض "الكلاود" المغربي وتخزين البيانات للمقاولات.

وقالت نادية الفاسي الفهري، في حفل افتتاح هذا المركز، إنه يعمل وفق معايير TIERIII، وتم تصميمه من أجل مواكبة حاجيات المقاولات المغربية في المجال الرقمي، وتخزين وتطوير البيانات وتأمينها.

وأكدت المسؤولة نفسها أن المركز، الذي تم تشييده بمساحة بناء إجمالية تبلغ ألف متر مربع، تم بناؤه وفقا لأعلى المعايير العالمية، وهو يقدم مستويات غير مسبوقة من المرونة والموثوقية في المغرب، إذ يتيح للمقاولات الاستفادة من مستويات أعلى من الكفاءة وتقليل المخاطر.

ويمتاز مركز البيانات التابع لشركة "إنوي" بخدمة الرصد والمراقبة على مدار الساعة من قبل فريق أمن المعلومات لدى الشركة، لتوفير الحماية المثلى من هجمات القراصنة المعلوماتية.

وقالت نادية الفاسي الفهري إن‭ ‬هذا‭ ‬المركز تجسيد‭ ‬ملموس‭ ‬وواضح‭ ‬لانخراط ‭ "إنوي" ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للمغرب، مضيفة: "‬‭مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬التابعة‭ ‬لـ"إنوي"،‭ ‬وعددها‭ ‬الآن‭ ‬أربعة،‭ ‬توفر‭ ‬للمقاولات‭ ‬المغربية،‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأحجام،‭ ‬والتي‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القطاعات،‭ ‬خدمات‭ ‬الاحتضان‭ ‬والتطوير‭ ‬التي‭ ‬تحترم‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالربط‭ ‬والنجاعة‭ ‬والأمان‮".

وأقيم‭ ‬مركز‭ ‬البيانات‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬توسيعه‭ ‬بـ1000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬إضافية‭. ‬هذا‭ ‬يرفع‭ ‬المساحة‭ ‬الإجمالية‭ ‬لمراكز‭ ‬البيانات‭ ‬التابعة‭ ‬لـ"إنوي‮"‬‭ ‬بمجموع‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬4000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وهذه‭ ‬أكبر‭ ‬مساحة‭ ‬مخصصة‭ ‬لمراكز‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬المغرب‭.‬

ولربط‭ ‬هذه‭ ‬الوحدة‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬بالإنترنيت،‭ ‬خصصت ‬‮"‬إنوي‮"‬‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬الألياف‭ ‬البصرية‭ ‬المضاعفة،‭ ‬تمكن‭ ‬كل‭ ‬الزبناء‭ ‬من‭ ‬تصفح‭ ‬بياناتهم‭ ‬المخزنة‭ ‬في‭ ‬الموقع،‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬وسبعة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭.‬

ويسمح‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬الجديد‭ ‬إذن‭ ‬باقتراح‭ ‬عروض‭ ‬على‭ ‬المقاس‭ ‬للتخزين‭ ‬العمومي‭ ‬والاحتضان‭ ‬المادي،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬للطلب‭ ‬وبطريقة‭ ‬قابلة‭ ‬للتطور‭؛ وبالتالي‭ ‬فهو‭ ‬سيواكب‭ ‬المقاولات‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬تحولها‭ ‬الرقمي‭.

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كما‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬الجديد‭ ‬تجسيدا‭ ‬حقيقيا‭ ‬للمجهود‭ ‬الاستثماري‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬تبذله‭ ‬‮"‬إنوي"‬‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬تكنولوجية‭ ‬متطورة‭ ‬جدا‭ ‬بالمغرب.

‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬الجديد،‭ ‬تساهم‭ ‬‮"‬إنوي"‬‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬خزان‭ ‬سحابي‭ ‬سيادي،‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬احتضان‭ ‬100 في المائة من‭ ‬البيانات‭ ‬المعلوماتية‭ ‬بالمغرب،‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬معروف‭ ‬وآمن‭.‬