شركات فلامنكية تجلب تقنيين مغاربة في "الحواسيب والمعلوميات"

هسبريس- مصطفى شاكري

يبدو أن المغرب بات سوقا نشيطة لجلب اليد العاملة إلى البلدان الأوربية، إذ أعلن المكتب الفدرالي الفلامنكي للتكوين المهني وإنعاش الشغل، رفقة عشرات الشركات الفلامنكية، عن عروض عمل مخصصة للخبراء في مجال الإعلاميات بالمملكة، نظرا للخبرة الكبيرة والمهنية العالية التي تتمتع بها الكفاءات المغربية في ميدان تكنولوجيا الحواسيب.

وعبّر العديد من رؤساء الشركات الفلامنكية، الموجودة بالجزء الشمالي من بلجيكا، عن الخصاص الفادح في سوق الشغل السنة الجارية، إذ سبق أن تعاقدت هذه الشركات مع ما يزيد عن تسعمائة تقني في المعلوميات، توفرت فيهم الشروط المناسبة، السنة الماضية، علما أن الوظائف الشاغرة وصلت إلى نحو 4000.

وتبحث الشركات الفلامنكية عن متخصصين في المعلوميات، إذ ترتقب تشغيل الدفعة الأولى في النصف الثاني من الموسم الجاري. وستقوم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) باختيار الطلبة المغاربة الذين تتوفر فيهم شروط التقدم للوظيفة؛ وذلك بعقدة عمل تمتد ما بين ستة أشهر وسنة واحدة في البداية فقط، مع إمكانية التوظيف بعقدة دائمة في حال توفرت في المرشح جميع الشروط التي تنادي بها الشركة.

وكشف المكتب الفدرالي الفلامنكي للتكوين المهني وإنعاش الشغل أن الشركات المتخصصة في المعلوميات وتكنولوجيا الحواسيب أعلنت عن عروض العمل الموجهة إلى اليد العاملة الموجودة خارج القارة الأوروبية لأول مرة في تاريخها، إذ تسعى إلى جلب ما يزيد عن ثلاثين مغربيا في أقل من سنة ونصف، في أفق توسيع المشروع الجديد في السنوات المقبلة، على اعتبار أن المغرب يشكل بلدا شريكا يحظى بعلاقات وثيقة مع بلجيكا.

وأوضح رئيس المكتب الفدرالي الفلامنكي للتكوين المهني وإنعاش الشغل، في تصريحات مختلفة لوسائل الإعلام البلجيكية، أن "الهدف من هذه الخطوة يتمثل في تلبية احتياجات سوق العمل الداخلية، إذ ستساهم هذه الوظائف الجديدة في تخفيف الضغط على الشركات التي تفتقر إلى الأطر الكافية في هذا المجال بالتحديد، فضلا عن إضفاء الشرعية على الهجرة الاقتصادية القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي".

ألكسندر دي كرو، وزير التعاون الإنمائي البلجيكي، قال في تصريح صحافي لجريدة "de standaard": "ينبغي على بلجيكا التفكير مستقبلا في البحث عن القوة العاملة الأجنبية التي تشتغل في العديد من المجالات".

وأبرز رئيس المكتب الفدرالي الفلامنكي للتكوين المهني وإنعاش الشغل أن "هجرة اليد العاملة لطالما شكلت حساسية للدولة من الناحية السياسية، بفعل التدفق الهائل للعمال المهاجرين في مجالي الصناعة ومناجم الفحم في ستينيات القرن الماضي، لكنهم واجهوا صعوبات في الاندماج داخل المجتمع، لأن سياسة الإدماج فشلت في الحقيقة آنذاك".

وختم المتحدث تصريحه بالقول: "قمنا بإقرار سياسة مواكبة جديدة، إذ يدرك أصحاب الشركات والمؤسسات أن العاملين يجب أن يخضعوا لمواكبة مستمرة بعد انقضاء ساعات العمل، الأمر الذي دفع المكتب المهني إلى تقديم يد العون للعمال المهاجرين في تعلم اللغة الهولندية، فضلا عن تلقي دروس مكثفة في الثقافة واللغة الفلامنكية والبلجيكية؛ كما سيتم مساعدتهم في العثور على مسكن لائق أثناء العمل، لكن عليهم أداء سومة الإيجار لأنهم يتلقون راتبا شهريا"، مشددا على أن المشروع يكلف 1.2 مليون أورو بدعم من المفوضية الأوروبية.