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الرئيسية | مال وأعمال | تحرير الدرهم المغربي .. العُملة الوطنية في أول مرحلة نحو التعويم

تحرير الدرهم المغربي .. العُملة الوطنية في أول مرحلة نحو التعويم

تحرير الدرهم المغربي .. العُملة الوطنية في أول مرحلة نحو التعويم
هسبريس – يوسف لخضر
الأربعاء 16 يناير 2019 - 08:00

في آخر رصد قام به بنك المغرب، تبين أن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,42 في المائة مقابل اليورو، وبنسبة 0,11 في المائة مقابل الدولار، خلال شهر دجنبر من السنة الماضية، لكن الملاحظ طيلة سنة كاملة أن هذا السعر لم يعرف تطوراً لافتاً أو غير متوقع.

ويتزامن هذا الأسبوع مع مرور عام على دخول المغرب مرحلة جديدة فيما يخص عملته الوطنية؛ إذ أعلن في 14 يناير 2018 عن التحول من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف مرن، وهذا يعني السماح للدرهم بأن يتحرك في نطاق تقلب نسبته 5 في المائة، أي 2,5 في المائة في كل اتجاه، مقابل 0,3 في المائة سابقاً.

وتقوم السلطات النقدية في المملكة بتحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة من اليورو والدولار، بنسبة 60 في المائة و40 في المائة، حسب التعاملات الخارجية، والنسبة الكبرى لليورو لما تشكل المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي من أهمية.

وأثيرت الكثير من التخوفات من إمكانية انخفاض قيمة العملة قبل اعتماد التحرير التدريجي لسعر صرفها بداية السنة الماضية، كما كانت التوقعات تشير إلى إمكانية تأثير ذلك على التضخم كما حدث في بلدان أخرى مثل مصر، لكن شيئا من ذلك لم يحدث في المملكة.

ومستويات تحرير سعر الصرف ثلاثة، وهي الثابت والمرن والعائم، ويتطلب الوصول إلى نظام عائم بشكل كامل مدة طويلة قد تتجاوز 15 سنة، ويساهم في هذا الإصلاح كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب ومكتب الصرف، ويسهل هذا الأمر اندماج الاقتصاد في السوق الدولية.

وفي نظر ادريس الفينا، أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، فإن السنة الأولى من مرحلة نظام سعر الصرف المرن كانت بيضاء، فـ "سيكولوجياً، استوعب الناس هذا النظام الجديد بدون تفعيله بشكل كامل، وذلك بالنظر لعجز الميزان التجاري وعجز الحساب الجاري، ورغم ذلك بقي الدرهم ثابتاً أمام الدولار واليورو".

وأوضح الفينا، في حديث لهسبريس، أن الدرهم بقي شبه ثابت رغم تسجيل ارتفاع في سعر البترول، وهذا يعني، في نظره، أن "المغرب ما يزال في إطار تمرين بيداغوجي ونفساني من أجل تهييئ مختلف الفاعلين المعنيين، خصوصاً الأبناك، لكي يصبحوا فاعلين في هذا النظام عوض البنك المركزي، وهذا الأمر يتطلب سنوات".

وأبرز الأستاذ الجامعي أن التدرج في تفعيل نظام سعر الصرف المرن له أهمية كبرى، لأن الأمر يتعلق بانتقال بنيوي كبير يمر بالدرهم من نظام ثابت إلى نظام مرن، وقد مكن هذا التدرج من تجنب صدمات خارجية من قبيل انخفاض كبير لرصيد العملة الصعبة أو ارتفاع غير متوقع لأسعار المواد الأولية.

من جهته، يرى المهدي فقير، خبير اقتصادي، أن الدرهم بقي مستقراً طيلة هذه الفترة، وأشار إلى أن موجودات النقد الأجنبي لم تعرف أي ضغوط وبقيت في مستويات مقبولة في حدود 25 مليار دولار، وهو ما يوفر، إلى جانب ظروف أخرى، ضمانات جيدة لنظام الصرف.

وأوضح فقير، في حديث لهسبريس، أن سعر صرف الدرهم لم يتحرك بشكل كامل في النطاق الجديد، وهو ما اعتبره أمراً مشجعاً يؤشر على أن المرحلة مناسبة للتقدم في هذا الإصلاح الخاص بالتحرير الكامل.

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن "المغرب لم يدخل ضمن التحرير القسري لعملته الوطنية كما وقع لبلدان أخرى، بل تم ذلك بشكل اختياري وباستعداد تام من طرف السلطات المعنية"، لكنه أكد أن البنى الاقتصادية يجب أن تواكب هذا التطور الذي حققه الدرهم.

ولا تستعجل السلطات المغربية المرور إلى نطاق أوسع لتحرير سعر صرف الدرهم، فعدد من الدول أمضت خمس سنوات في المرحلة الأولى للمرونة، ويسهر على التتبع المستمر لهذا الورش كل من بنك المغرب ومكتب الصرف ووزارة المالية.

ورغم أن المغرب لا يربطه برنامج قروض مع صندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسسة الدولية تتابع السوق المغربي عن كثب، وقد سبق لها أن أوصت بضرورة المرور إلى المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم في أقرب وقت ممكن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عبد السلام الأربعاء 16 يناير 2019 - 08:18
السلام عليكم
من الجزائر يقول لكم حذاري ثم حذاري من التعويم عملتكم ستكون كارثة على البسطاء يعني ( الفقير سيزيد فقرا و الغني سيزيد غنا ) اتمنى من السلطة ان يتقوا الله في الشعب //// بلدي فعل ذلك في بداية زمن شادلى و النتيجة كارثية ولكن حسبيا الله و نعم الوكيل فيهم
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2 - مغربي من سعودية الأربعاء 16 يناير 2019 - 08:22
صندوق النقد الدولي سيغرق المغرب و للاسف ليس لنا منفذ اغاثة منهم في ضل هاد السلطة المخزنية الملكية اللتي لا يهمها الا استمرار العرش اما الشعب فلا يهمهم ... اما الحكومة فهي فقط اليد اللذي يصفع بها القصر الشعب

لا تلوما لا بن كيران و لا عثماني ... هم فقط بياديق ... يعني اداة ... المسؤول هو السلطة العليا في البلاد
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3 - زكرياء.ن الأربعاء 16 يناير 2019 - 08:27
نحن في حاجة إلى تقييم مرحلي لنتائج تعويم الدرهم للوقوف على آثاره الاقتصادية إن سلبا أو إيجابا، ورصد التوقعات المستقبلية
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4 - ملاحظ الأربعاء 16 يناير 2019 - 08:29
الدرهم بقي مستقرا لأن نسبة التحرير هي %5 يعني مزال متحكمين فيه اما كون عوموه بنسبة %100 ديك الساعة تبان قيمتو الحقيقية
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5 - من حنوب افريقيا الأربعاء 16 يناير 2019 - 08:35
عندي واحد التساؤل
دابا الى جبت $$$ من الخارج و دخلتهم للمغرب عندي الحق 6 اشهر لي نقدر نخرجهم فيها
الى فاتت 6 اشهر و بغيت نخرجهم كيتسما تهريب او تبيض الأموال و هاذو فلوس ضربت عليهم تمارة و تغربت على قبلهم
خلاصة
ديك البلاد و الله حتا غادي تمص ليك الدم ديالكم كيفما درتي
و نتا المغربي راه كيفما درتي غادي تبقا مجرد ( معرفتش باش نشبه راسنا ) كيستغلونا
معوفتش و الله معرفت ما نقول
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6 - Chouaib Mouhaabat الأربعاء 16 يناير 2019 - 08:59
يالاه فينكم أصحاب المحكومة دبا أشنو غاتقولوا على هاذ النازلة كايسحاب ليكم ديما الدرهم إلى أنخفض أمام الأورو راه غايرتافع أمام الدولار والعكس إلى أرتافع أمام الأورو راه غاينخافض أمام الدولار إيوا هاهوا دبا شهرين دبا أوهوا كاينخافض أمامهم بجوج عمر حسابكم ماخرج لشي عاقبة تبشر بالخير أيتها المحكومة تجاه المواطنين المغاربة ديما غاديين بنا غير الهاوية أوشكون واكل العصا من غير المواطن الضعيف والمقهور إلى ماتراجعتوا فهاد النازلة غاتخليونا نعانيوا كيما كايعانوا بعض الدول كمصر وتركيا حاليا إلا أن تركيا لا نقدر عليها لا نحن ولا بعض الدول الأوروبية حتا المواطنين ليكانوا كايخبوا شوية فالرصيد ديالهم في بعض البنوك المغربية سحبوا فلوسهم أوعرفوا بأنهم غايجي واحد النهار عاجلا أم آجلا إيطيحوا فمشكل بحال هذا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم كون غير قدمتوا أستقالتكم أوعطيتونا غير التساع حنا مسامحين ليكم فلي نهبتوا أوسرقتوا من ممتلكات الدولة يالاه ديروا النفس أوحطوا الدرابوا ديالكم الما والشطابة.....
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7 - amine الأربعاء 16 يناير 2019 - 09:06
جل المعلومات المذكورة نعرفها من خلال سلسلة #أجي تفهم ، نشكر أحسن يوتوبر في المغرب
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8 - مروان الأربعاء 16 يناير 2019 - 09:18
أنصح من يمتلك عملات ( يورو ، دولار ، عملات خليجية ) لا يحولها الى درهم وكذلك من لديه دراهم مغربية يحولها الى عملات صعبه من بعد التعويم سيرتفع الصرف على الأقل مع نهاية هذه السنه ومعها ربما ترتفع الأسعار .
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