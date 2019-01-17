إنتاج البيض يوفر فرص الشغل لـ57 ألف مغربي

هسبريس ـ يوسف لخضر

يوفر قطاع إنتاج بيض الاستهلاك بالمغرب حوالي 57 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر للمغاربة، حيث سهرت هذه الفئة العاملة على عمليات إنتاج 6.6 مليارات وحدة خلال السنة الماضية في مختلف الضيعات المرخصة لها.

وحسب الأرقام التي أعلنت عنها الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، بمناسبة اليوم الوطني للبيض 15 يناير، فإن الإنتاج الوطني يُحقق الاكتفاء الذاتي؛ فيما يصدر الفائض منه إلى بعض الدول الإفريقية.

ويتوفر المغرب على ثلاثة محاضن تنتج سنوياً حوالي 15 مليون كتكوت من صنف البيض، و252 ضيعة مرخصة لإنتاج بيض الاستهلاك، و5 مراكز مرخصة لتلفيف البيض، و3 وحدات لتحويل البيض.

ويبلغ مجموع الاستثمارات في قطاع إنتاج بيض الاستهلاك بالمغرب حوالي 3,4 مليارات درهم سنوياً؛ وهو ما يمكن من تحقيق رقم معاملات يناهز 8,6 مليارات درهم، ويعمل المشتغلون في قطاع إنتاج البيض من خلال شبكة التسويق والتوزيع وباقي الأنشطة المصاحبة لهذا القطاع.

وعلى الرغم من هذا النجاح الذي يحققه قطاع البيض في المغرب، فإن معدل الاستهلاك السنوي من البيض لا يزال ضعيفاً مقارنة مع عدد من البلدان الأخرى؛ ولو أنه قد جرى تسجيل ارتفاع في معدل الاستهلاك من طرف المغاربة، حيث انتقل من 138 بيضة للفرد سنة 2010 إلى 185 بيضة للفرد خلال السنة الماضية.

وتوصي الجمعية الوطنية لمنتجي البيض المغاربة باستهلاك أكبر للبيض، لما يحتويه من المواد الضرورية لسد الحاجيات الغذائية وضمان صحة جيدة. كما تشير الجمعية إلى أن هذه المادة تمثل مصدرا للبروتينات والأملاح المعدنية وعناصر النزرة (Oligo-éléments)، إضافة إلى توفرها بجودة عالية وبثمن مناسب في السوق المغربية.

وتقدم الجمعية المهنية بشكل مستمر للمستهلكين المغاربة لائحة الفوائد الكبيرة للبيض على المستوى الغذائي، حيث تؤكد أن بيضتين توفران نفس القيمة الغذائية التي تقدمها وجبة مكونة من 100 غرام من اللحم؛ وذلك من أجل زيادة المعدل السنوي للاستهلاك.

وحسب منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة، يمكن استغلال فائدة البيض لمكافحة الجوع وسوء التغذية. كما تشير إلى أن بيضة واحدة كبيرة بوزن 50 غراماً توفر الاحتياجات اليومية من 27 في المائة من السيلينيوم، و25 في المائة من فيتامين ب12، و23 في المائة من الكولين، و15 في المائة من الريبوفلافين، و13 في المائة من البروتين، و11 في المائة من الفسفور، و9 في المائة من فيتامين د.

على المستوى العالمي، تنتج عشرة بلدان 70 في المائة من الإنتاج العالمي من البيض، تتقدمها الصين بإنتاج يقارب 40 في المائة، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الروسي واليابان وإندونيسيا والهند والبرازيل والمكسيك وأوكرانيا وإندونيسيا.