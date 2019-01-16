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الرئيسية | مال وأعمال | المملكة تتفوق على بلدان رائدة في محصول الزيتون

المملكة تتفوق على بلدان رائدة في محصول الزيتون

المملكة تتفوق على بلدان رائدة في محصول الزيتون
هسبريس ـ أمال كنين
الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:10

توقعات مهمة تلك التي حملها مركز "ميركاسي" للصناعات الغذائية بشأن إنتاج الزيتون بالمغرب، متفوقا على إنتاجية عدد من البلدان؛ من بينها إسبانيا والبرتغال وحتى تونس.

وحسب ما نقله المركز الإسباني؛ تشير التوقعات إلى أن تصل إنتاجية الزيتون بالمملكة خلال السنة الجارية إلى مليوني طن، بجودة ممتازة؛ وهو ما أدى إلى انخفاض في أسعار زيت الزيتون، مقارنة مع السنة الماضية.

ونقل المركز تصريحا لنور الدين الوزاني، مدير شركة "أكرو بول أوليفي"، قال فيه إن العام الحالي بإنتاج كبير في بساتين الزيتون التي تعتمد على مياه الأمطار، والتي بلغ متوسطها 6-8 أطنان هكتار في بعض المناطق.

وأضاف الوزاني: "تم تسجيل عام استثنائي في الإنتاج، مع رقم قياسي جديد يمثل زيادة بنسبة 42 في المائة مقارنة بمتوسط الخمس سنوات الماضية"، موضحا أن لتر زيت الزيتون سيباع خلال السنة الجارية بثمن يتراوح ما بين 24 و39 درهما مقارنة بـ 46 درهما التي وصلها السنة الماضية، متوقعا استمرار الحصاد والطحن حتى بعد شهر فبراير المقبل.

توقعات الحصاد المغربي للزيتون فاقت توقعات عدد من البلدان، إذ يتوقع إنتاج 1.6 مليون طن بالجارة إسبانيا، حيث سوف يتم إنتاج 78 في المائة من المحصول بإقليم الأندلس، متبوعة بإيطاليا حيث يتوقع أن يتم إنتاج 250 ألف طن، ثم اليونان بإنتاجية تصل 220 ألف طن، فتونس التي يتوقع أن ينتج بها 140 ألف طن، في حين تم تسجيل تراجع الإنتاج بنسبة 30 في المائة بالبرتغال التي يتوقع أن لا يتجاوز الإنتاج بها 100 ألف طن.

من جانبه، أكد رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية الوطنية للزيتون، التوقعات نفسها التي تهم المغرب مشيرا إلى أن الإنتاجية ستبلغ مليوني طن، محققة ارتفاعا بنسبة 28 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وزيادة تصل إلى 40 في المائة بالمقارنة مع السنوات الفارطة.

وقال بنعلي، ضمن تصريح لهسبريس، إن ثمن اللتر الواحد من زيت الزيتون قد تراجع من 50 درهما للتر الواحد خلال العام الماضي إلى 30 درهما السنة الحالية، معلنا أن هذا الانخفاض قد لا يهم بعض المدن الكبرى معزيا السبب إلى تدخل الوسطاء الذين يقومون بتهويل الأثمان.

وأوصى رئيس الفيدرالية الوطنية للزيتون المستهلكين بضرورة التوجه إلى الباعة المعروفين عوض التوجه لاقتناء زيت غير معروف مصدره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - Latif الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:23
الحمدلله. ....هدا من فضل ربي
الله اودي....واش 30 درهم هي 60 درهم
العقب للمازوط
ربي كبير
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16
2 - ياسمين الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:27
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة عزيز أخنوش يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على ذلك في الكثير من المحافل
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3 - مغربي الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:27
هذا بفضل مخطط المغرب الاخضر الناجح
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3
4 - hanane hanane الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:28
القطاع الفلاحي تسيره كفاءات قادرة على تطويره والحمد لله ينعكس جودة عملهم على ارض الواقع
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-2
5 - لمغور الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:28
إنتاج قياسى لم يسبق تحقيقه من قبل كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير الفلاحة .
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6 - سلاوية الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:28
الكل يقر بنجاح مخطط المغرب الأخضر الذي ساهم بشكل كبير في تنمية وتطوير قطاع الفلاحة وزيادة الإنتاج الفلاحي لبلدنا وجعله يحتل الصدارة أفريقيا وله مكانة  دولية  بفضل السيد أخنوش
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7 - nasser karim الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:28
القطاع الفلاحي المحرك الأساسي للنهوض بأوضاع بلدنا الغالي وتسيره كفاءات لا يستهان بها وهذه الاخبار تفرح القلب وتؤكد أن القطاع في ايدي أمينة .
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8 - ياسمين فرجي الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:29
مخطط المغرب الأخضر أعطى ثماره، وخير دليل الارتفاع الملحوض والمسجل في إنتاج الزيتون
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-3
9 - farid baraka الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:29
الحمد لله المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي. بالتوفيق
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2
10 - علي الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:29
السيد وزير الفلاحة يولي أهمية خاصة لتحسين المنتجات الفلاحية المحلية من خلال مجموعة من الاجراءات و التدابير العملية المبنية على الدراسات و تقييم النتائج المنتظرة.
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11 - sofia الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:30
في الواقع الفلاحة هي من تحمل هذه البلاد، و لأهمية هذا المجال فإن كل شي يتغير والى الافضل فالافضل، وهذا شيء حميد ووزير الفلاحة أبان عن حنكته ،بالتوفيق فعلا رجل المهمات الصعبة، الله يقويك .
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12 - مريم الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:30
السيد وزير الفلاحة من أنجح الوزراء في تاريخ المغرب فهو أعطى الشيء الكثير لقطاع الفلاحة وأحسن تدبير القطاع بسياساته واستراتيجياته التي ظهرت نتائجها في أرض الواقع
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13 - امينة الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:30
المغرب اليوم يشهد تزايدا ملحوظا في الكميات الانتاج الزراعي المجهودات التي تقوم بها الوزارة من خلال مشروع مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى ثماره في العديد من مناطق المملكة.
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14 - حسناء الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:31
ديما قطاع الفلاحة حاضر و يتصدر عناوين الصحافة الالكترونية و الورقية ايضا
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15 - حكيم الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:31
كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا و جنوبا للوقوف على المشاريع و التواصل مع المواطنين.
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16 - يعقوب المنصور الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:31
تحقيق نتائج متميزة في مجال الانتاج لم يأتي من فراغ، بل هناك عمل ميداني دؤوب تشرف عليه وزارة الفلاحة في شخص السيد الوزير الذي يجوب المملكة طولا و عرضا للوقوف على تنفيذ و تتبع المشاريع المبرمجة.
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17 - tawfik الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:31
قطاع الفلاحي انتعش مع وزير الفلاحة النشيط والدليل ارتفاع حجم الصادرات ورضى الفلاحيين الصغار والكبار على وزير مثله وفقه الله وزير أفعال بعيدا عن بلابلا
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18 - سعد الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:31
مخطط ناجح بامتياز . حقق الأهداف المرجوة منه
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19 - متتبع الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:32
برااافو النمودج التنموي المغربي رهين بالاهمية التي بتم ايلاؤها للقطاع الفلاحي.
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20 - عثمان الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:32
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختىف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل المستمر و عن قرب التي تنهجها الوزارة
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21 - ghita الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:32
السيد الوزير  يسهر بنفسه على مراقبة و تدبير القطاع الفلاحي لتكون كل الامور مبرمجة و تطبق بشكل جيد و سريع.
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22 - سوسن الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:32
هذا هو المعنى الحقيقي والصريح لشعار: العمل والمعقول وأغاراس أغاراس , وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يتواصل مع ساكنة شتوكة ، مع المهنيين ، يقبل على مشاريع كبرى ويعطي إنطلاقة لأخرى. 
اغاراس أغاراس
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23 - رباط الانوار الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:32
من حقنا اليوم أن نفتخر بوزارتنا في الفلاحة نظير النتائج المحققة ميدانيا في مختلف مناطق المملكة، و كل المعارض المنظمة على مدار السنة لا يمكنها إلا أن تساهم و تعزز من نسب التعريف بمختلف المنتجات الفلاحية المدعومة في إطار مشاريع مخطط المغرب الأخضر.
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24 - مولاي الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:33
الفلاحة المغربية بحاجة الى افكار جريئة مثل هذه التي نحن بصددها الأن. شكرا للسيد الوزير على هذه الجرأة و هذه الشجاعة.
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25 - محمود الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:33
وزارة الفلاحة تقوم بمجهوات جبارة للنهوض بالقطاع
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26 - ام الغيث زينون الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:33
السيد وزير الفلاحة تحمل مسؤوليته في تدبير القطاع  في اكبر مستوياتها
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27 - عزيز بن عبد الله الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:34
السيد وزير الفلاحة رجل المرحلة اتبث جدارته مو خلال العمل و المعقول و ضل دوما في مستوى انتظارات المغاربة
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28 - سالم الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:34
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
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29 - يسرى الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:35
الفلاحة مستفدين مزيان.. و اخنوش مفرطش فيهم. شحال من وزير عندنا بحالو؟! الا من رحم ربي.
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30 - amal lmir الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:36
بفضل استراتيجية مخطط المغرب الاخضر، اصبح المغرب من بين الدول الرائدة في انتاج المواد الفلاحية.
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31 - طارق الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:36
يحق لنا ان نتفتخر بوزارة فلاحتنا.. الفلاحة المغربية اصبح يضرب بها المثل في المحافل الدولية.
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32 - دكالي الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:37
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
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33 - Hassan jawadi الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:37
هذا هو الاساس الكلام بالارقام ، كل التوفيق لرجل يسهر على تحقيق النجاح و التقدم و الازدهار لبلاده و اه لو كان على رأس جميع الوزارات امثال السيد عزيز اخنوش لاصبحنا بلادنا متقدما بامتياز
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34 - احد ولاد فرج الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:37
وزارة الفلاحة تبدل قصارى جهودها لمساعدة الفلاح المغربي و ضمان موسم جيد يمكن من تحقيق ناتج داخلي اجمالي محترم
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35 - kalo الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:38
ها الإنتاج مرتفع اوا رآه خاص وزارة الفلاحة تقوم بتسويقه للخارج باش يتنفع الفلاح و ميتضرش
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36 - ازرق الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:38
الوزير المحترم يباشر المشاريع التنموية الفلاحية و المشجعة على الاستثمار ان هذا العمل يدل على انخراط وزارته باحترافية لتتبع كل الاوراش الفلاحية المنجزة و التي في طور الانجاز
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37 - مغربي الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:39
الوزارة الوصية على قطاع الفلاحة تساهم بكل الامكانيات في انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، و هذا ما يحتاجه الفلاح، خاصة الصغير منه
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38 - ملاحظ الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:39
نحن في حاجة الى وزراء اكفاء امثال عزيز اخنوش.
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39 - lala chama الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:40
السيد وزير الفلاحة من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الشيء الكثير للفلاحة وطورها محليا ودوليا ، بالتوفيق
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40 - سالمة الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:40
كفاءة وزير الفلاحة الى جانب مخطط المغرب الاخضر الذي جاء به مكنه من النهوض بالفلاحة في المغرب
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41 - souaad الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:40
أخنوش رجل كفئ وعملي بين عن كفاءته في مجال الفلاحة حيث أصبح إشعاعها يمتد إلى دول العالم والمواطن العادي يمكنه أن يحس بذلك ومن الواجب أن نعترف له بذلك
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42 - hamiod الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:41
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش.. رجل عملي بامتياز
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43 - ilhamos الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:41
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.
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44 - lilaas الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:41
المغرب الاخضر و المشاريع الموازية في القطاع الفلاحي ساهمت بنسبة كبيرة في احتلال المغرب مراتب متقدمة من ناحية تصدير المنتوجات
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45 - souka الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:42
كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية
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46 - عبدالصمد ايت القاضي الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:42
السيد وزير الفلاحة رجل المرحلة اتبث جدارته من خلال العمل و المعقول و ضل دوما في مستوى انتظارات المغاربة
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47 - سماتي الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:42
مخطط المغرب الاخضر صراحة حقق النتائج المرجوة منه في دعم الفلاحين الصغار و خلق انشطة مدرة للدخل بالوسط القروي و مشاريع التشجير و غيرها و ذلك بفضل مجهودات الوزارة المبدول فيما يخص التواصل و التفاعل عن قرب
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48 - romaysa الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:42
الأعمى والأطرش هما الوحيدان اللذان يمكن أن ينكرا النمو الكبير للفلاحة في البلاد مند إحداث المغرب الأخضر.
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49 - بنت الشعب الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:42
اللهم بارك .....نطمع في انتاج قياسي وتطور اقتصادي في جميع المجلات لبلدنا الحبيب.
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50 - nahiid الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:43
يحق لنا ان نتفتخر بوزارة فلاحتنا.. الفلاحة المغربية اصبح يضرب بها المثل في المحافيل الدولية.
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51 - حسين الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:45
وزارة الفلاحة في مستوى التطلعات من جديد، بفضل حنكة السيد ٲخنوش، فمزيدا من التٲلق
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52 - ليو الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:45
هذه استراتيجية السيد وزير الفلاحة التسريع بوثيرة انجاز المشاريع و التحسيس و التواصل عن قرب مع الفئات المستهدفة نتمنى صراحة ان يكون باقي رجال الدولة مثل السيد اخنوش
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53 - متتبع الأربعاء 16 يناير 2019 - 13:46
الحمد لله على نعمه وتحياتي للوزارة الساهرة على القطاع ..واتمنى ان لا يتدخل المحتكرون لهذه المنتوجات لكي لا يتحكموا في اثمان السوق لكي يستفيد ويتمتع الفقير والغني من هذه النعمة نعمة وفرة الزيتون.
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