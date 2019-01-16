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كُتّاب وآراء
بحضور الصحراء .. البرلمان الأوروبي يقرّ الاتفاق الزراعي مع المغرب
صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء في جلسة عمومية بستراسبورغ، لصالح الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء، موجها بذلك صفعة غير مسبوقة إلى جبهة البوليساريو التي مارست ضغوطات قوية إلى آخر لحظة داخل أروقة المؤسسة الأوروبية.
وصوّت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بـ 444 صوتاً و167 ضد وامتناع 68. وأعطى النواب الأوروبيون الضوء الأخضر ليتم الشروع في تمديد التفضيلات التجارية لتشمل منتوجات الفلاحة القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتجاهل المصوتون دعوات الانفصاليين إلى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية تدعوه إلى الوقوف إلى جانبهم من أجل "التزام البرلمان الأوروبي بقرارات المحكمة الأوروبية التي دعت إلى استثناء المنتجات الفلاحية الصحراوية من الاتفاق الدولي".
ويرى مراقبون أن البرلمان الأوروبي، من خلال تصويته الإيجابي على الاتفاق، يرسخ الشراكة التاريخية بين المملكة المغربية وأوروبا بعيداً عن المزايدات السياسية التي يستغلها خصوم المغرب لضرب مصالحه في الصحراء، وانطلاقا أيضاً من قراءة معطيات واقعية تظهر استفادة ساكنة الصحراء من عوائد الاتفاقية الزراعية في المناطق الجنوبية.
وحذّرت البوليساريو البرلمان الأوروبي من التصويت على الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى وجود دول أوروبية نزلت بثقلها على مستوى الاتحاد الأوروبي لتمرير الاتفاق الفلاحي يشمل الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها.
واعتبرت الجبهة أن الوثيقة المصادقة عليها من لدن النواب الأوروبيين تم "إعدادها على عجل لضمان التصديق عليها في البرلمان الأوروبي بتشكيلتها الحالية بفضل تواطؤ دولتين عضوين رئيسيتين في الاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى الدعم القوي الذي قدمته كل من فرنسا وإسبانيا إلى المملكة.
وعارض برلمانيون من كتلة الخضر التحالف الحر الأوروبي ضمن البرلمان الأوروبي اتفاق الزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وطالبوا بضرورة أن تبدي محكمة العدل الأوروبية رأيا قبل أي تصويت على هذا النص الجديد.
وندّد المنتمون إلى الكتلة البرلمانية نفسها، في بيان صدر أمس الثلاثاء، بالاتفاق التجاري الفلاحي بداعي أنه "يتعارض مع القانون الأوروبي والقانون الدولي وعدم موافقة البوليساريو عليه"، وفق تعبيرهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
وستبقى قضية الصحراء المغربية عصى يلوح بها الغرب وقتما يشاء, اما اتفاق الصيد فالتوقيع مرده لما فيه من مصالح اقتصادية كبيرة لهم.
ويبقى السؤال بكم باع أخنوش أطنان الثروات البحرية المغربية؟
وقتاش غادين تفيقو يا المافيا الحاقدة على المغرب ، راه تا تحكرو على راسكم والمغرب عاطيكم الوقت الكامل باش يهديكم الله ولكن مع الأسف حقدكم غير تا يزيد ماذا هاذا ؟ راه الصحراء في مغربها او كولشي بخير مالكم على حالكم، حالتكم حالة لا فلوسكم في خير لا شعبكم في خير ولا عقلكم في خير ولا رءاستكم في خير، البلاد ضرباتها تالافة بعقدة ديال المغرب، الله اي شافيكم او يشافي بورقعة ديالكم ، في راسكم بان الدار لي كبر فيها في المغرب هدمها المخزن بحضور اخت رءيسكم مسكين يا نكارين الخير.
الى بغيتو نصدرو ليكم شي حاجة من الصحراء حتى انتما ديرو شي طلب .
اما أولاد فرنسا مع بوزبال هادي أربعين سنة ا هما ينبحوا مازال معياوش
والان رجع الحق لأهله فلا مزايدات عن حقنا
انتهى الكلام
الحق يعلو ولايعلى عليه يا اغبى مسؤولين بلدكم ذاهب للهاوية وبدا البترول الذي سرقمتموه من التوارغ ينضب ولازلتم على غيكم غادي في الخسران يا حمادي
قلنا لهم مليون الف مرة ان الصحراء مغربية وستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها،.
باختصار شديد: المغرب ربح صحراءه و النظام الجزاءري ربح انفصالي البوليزاريو.
هنيءا للجميع..