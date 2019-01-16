24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4216:2318:4620:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. القضاء بمراكش يعزل رئيس جماعة "أولاد حسون" (5.00)

  2. إدارة مُركب مراكش تجرد الخسائر المادية للشغب (5.00)

  3. مخزني يعتدي على صحافي (5.00)

  4. "قناطرُ فرنسية" قديمة بِأحُولي تكشفُ "غش البنية التحتية المغربية" (5.00)

  5. الجزائر توصي جنوب إفريقيا بدعم "الجبهة" قبل دخول مجلس الأمن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | بحضور الصحراء .. البرلمان الأوروبي يقرّ الاتفاق الزراعي مع المغرب

بحضور الصحراء .. البرلمان الأوروبي يقرّ الاتفاق الزراعي مع المغرب

بحضور الصحراء .. البرلمان الأوروبي يقرّ الاتفاق الزراعي مع المغرب
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:00

صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء في جلسة عمومية بستراسبورغ، لصالح الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء، موجها بذلك صفعة غير مسبوقة إلى جبهة البوليساريو التي مارست ضغوطات قوية إلى آخر لحظة داخل أروقة المؤسسة الأوروبية.

وصوّت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بـ 444 صوتاً و167 ضد وامتناع 68. وأعطى النواب الأوروبيون الضوء الأخضر ليتم الشروع في تمديد التفضيلات التجارية لتشمل منتوجات الفلاحة القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتجاهل المصوتون دعوات الانفصاليين إلى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية تدعوه إلى الوقوف إلى جانبهم من أجل "التزام البرلمان الأوروبي بقرارات المحكمة الأوروبية التي دعت إلى استثناء المنتجات الفلاحية الصحراوية من الاتفاق الدولي".

ويرى مراقبون أن البرلمان الأوروبي، من خلال تصويته الإيجابي على الاتفاق، يرسخ الشراكة التاريخية بين المملكة المغربية وأوروبا بعيداً عن المزايدات السياسية التي يستغلها خصوم المغرب لضرب مصالحه في الصحراء، وانطلاقا أيضاً من قراءة معطيات واقعية تظهر استفادة ساكنة الصحراء من عوائد الاتفاقية الزراعية في المناطق الجنوبية.

وحذّرت البوليساريو البرلمان الأوروبي من التصويت على الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى وجود دول أوروبية نزلت بثقلها على مستوى الاتحاد الأوروبي لتمرير الاتفاق الفلاحي يشمل الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها.

واعتبرت الجبهة أن الوثيقة المصادقة عليها من لدن النواب الأوروبيين تم "إعدادها على عجل لضمان التصديق عليها في البرلمان الأوروبي بتشكيلتها الحالية بفضل تواطؤ دولتين عضوين رئيسيتين في الاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى الدعم القوي الذي قدمته كل من فرنسا وإسبانيا إلى المملكة.

وعارض برلمانيون من كتلة الخضر التحالف الحر الأوروبي ضمن البرلمان الأوروبي اتفاق الزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وطالبوا بضرورة أن تبدي محكمة العدل الأوروبية رأيا قبل أي تصويت على هذا النص الجديد.

وندّد المنتمون إلى الكتلة البرلمانية نفسها، في بيان صدر أمس الثلاثاء، بالاتفاق التجاري الفلاحي بداعي أنه "يتعارض مع القانون الأوروبي والقانون الدولي وعدم موافقة البوليساريو عليه"، وفق تعبيرهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - ياسمين الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:07
يحق لنا ان نتفتخر بوزارة فلاحتنا.. الفلاحة المغربية اصبح يضرب بها المثل في المحافيل الدولية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - ali الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:09
قلتها بالامس و الحمد لله. الصفعة ستوجه الى الكابرانات و دولة apartheid جنوب افريقيا و ليس لبيادق المرادية .الله الوطن الملك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
3 - حكيم الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:09
هذه نتائج المجهودات الجبارة للسيد عزيز أخنوش على رأس وزارة الصيد البحري من أجل الحفاظ على الثروات السمكية و كذا تحسين مردودية الانتاج في قطاع الصيد البحري.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
4 - السيرور سعيد من شيشاوة الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:09
الحل يكمن في الرفع من عدد الرقاة الشرعيين من طنجة للكويرة للمخافظة على سلامة الاراضي الوطنية المنخفضة على هولندا بالقرب من المانيا، حيث تكير طائرات اللوفتانزا من فراكفورت و ميونخ نحو شيشاوة و مدن مغربية اخرى على الصعيدين الوطني و الملالي ...تحية لجمهور اتحاد تواركة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
5 - عبدو الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:09
الأمور مزيانة مع الاتحاد الاوروبي ولا عزاء للكيان للوهمي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
6 - عبدو المغربي الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:10
تجربة المغرب في مجال الزراعة و الفلاحة رائدة على المستوى الدولب و الافريقي .. بعدا عندنا واحد القطاع امكن لينا نفتاخرو بيه و كايحمر الوجه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
7 - khadija الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:10
القطاع الفلاحي يشهد تطورر ملحوظ بفضل عزيز اخنوش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
8 - ليااي الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:10
البوليزاريو يمشيو فين يكمدوها الاتفاق بيننا وبين اوروبا مغديش يغلبو عليه البوليزاريو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
9 - DRISS SOUDAN الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:11
AU DIABLE LES INGRATS LA FIN DU POLISARIO C'est la disparition des généraux de l'Algérie
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
10 - maroccan الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:14
Le polisario est une poupée entre les mains de l’Algerie. Tout le monde le sait.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
11 - محمد من خريبكة الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:15
بعد الصفعة التي تلقتها جنوب افريقيا في تنظيم كاس افريقيا ها البوليزاريو تتلقى صفعة اخرى. يا ليتهم يستفيدون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
12 - الصحراء المغربية الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:17
زيدو هاد الصفعة على الصفعات لي قبل على حناك الخراءر و البوزبال و نزيدو حتى جنوب افريقيا ... العز المغرب والمغاربة الرجاااااال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
13 - بنحدة.محمد الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:18
الحمد لله نحن أصحاب حق قبل من قبل وابى من ابى الصحراء مغربية رغم انف الخصوم والحق حق والبوليزاريو أول العارفين به لكنهم بلا حول ولا قوة في يد جينيرالات الجزاير ولن نفرط في حبة رمل من صحراءىنا العزيزة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
14 - Moncef الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:24
لا هو قرار في صالح البوليزاريو ولا في صالح الشعب المغربي وإنما فقط لصالح السيد أخنوش وأتباعه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
15 - المغرب الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:25
الحمد لله النجاحات تلوى الاخرى في المجالات الفلاحية و الزراعية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
16 - صحراوي الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:25
هذا أن دل على شيئ إنما يدل على عدم الاعتراف بالكيان الوهمي من طرف الاتحاد الأوروبي المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها وانتهى الكلام.الجزائر تنفق أموالها على كيان وهمي غير معترف به دوليا عوض الاهتمام بشعبها المقهور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
17 - المتتبع الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:27
الاروبيون عرفوا مصلحتهم اين هي والبوليساريو ما هي الا شردمة خارجة عن القانون ليس لها اي تمثيلية بل ممثلون المتاطق الجنوبية هم المنتخبون الذين يمثلون السكان لا غيرهم ساعة الانفصاليين قربت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
18 - majid الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:27
صفعۃ قويۃ للمرتزقۃ وحلفاءها الحق يبقی حق والباطل يبقی باطلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
19 - ملاحظ الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:28
وتبقى الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض و من عليها .. الجزائر و فنزويلا سيبقيان محبوبين إلى أن يجف الغاز و النفط على أراضيهم !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
20 - أطلسي الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:28
أش عند الميت مايدير كدام غسالو شوف جنوب افريقيا والجزائر يحلو لكم المشكل المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
21 - محمد بنحدية الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:28
المشكل ماشي ف 444 صوت .....المشكل ف 167 صوت ....هذا الرقم مخيف و يجب على الخارجية المغربية أن تشتغل أكثر و أكثر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
22 - معتوه الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:37
لا يجب ان نفرح كثيرا فالغرب المنافق يتبع مصالحه فقط لا غير وهذا لا يعد اعترافا منه بمغربية صحرائنا.

وستبقى قضية الصحراء المغربية عصى يلوح بها الغرب وقتما يشاء, اما اتفاق الصيد فالتوقيع مرده لما فيه من مصالح اقتصادية كبيرة لهم.

ويبقى السؤال بكم باع أخنوش أطنان الثروات البحرية المغربية؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - كريم الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:38
الحق يعلو ولا يعلى عليه رغم كيد اعداء المملكة الشريفة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
24 - مفتاح الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:38
هنيءا للمغرب ولدبلماسيته الهادءة والمتوازنة وليذهب البوليساريو الى الجحيم جحيم الجمهورية العظمى الصحراوية الديموقراطية العربية الجزايرية السوريالية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
25 - عبدالله الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:39
مساكن الجزاءر كون هاذ الفلوس لي يفرقو او يشترو بهم الدمم والرشاوي لي تا يعطيو فرقوهم على فقراء الجزاءر او دارو بيهم مشاريع ما يبقى حتى فقير في الجزاءر او حتى واحد ما يقطع البحر .
وقتاش غادين تفيقو يا المافيا الحاقدة على المغرب ، راه تا تحكرو على راسكم والمغرب عاطيكم الوقت الكامل باش يهديكم الله ولكن مع الأسف حقدكم غير تا يزيد ماذا هاذا ؟ راه الصحراء في مغربها او كولشي بخير مالكم على حالكم، حالتكم حالة لا فلوسكم في خير لا شعبكم في خير ولا عقلكم في خير ولا رءاستكم في خير، البلاد ضرباتها تالافة بعقدة ديال المغرب، الله اي شافيكم او يشافي بورقعة ديالكم ، في راسكم بان الدار لي كبر فيها في المغرب هدمها المخزن بحضور اخت رءيسكم مسكين يا نكارين الخير.
الى بغيتو نصدرو ليكم شي حاجة من الصحراء حتى انتما ديرو شي طلب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
26 - مغربي الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:44
في نظري موضوع الصحراء المغربية حسم هذه ازيد من أربعين سنة. الان يجب علينا النظر إلى المستقبل.
اما أولاد فرنسا مع بوزبال هادي أربعين سنة ا هما ينبحوا مازال معياوش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
27 - ilyas الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:48
كل المفاوضات لها حدود وضغوط ، المغرب له ورقة مربحة في هده الأحيان ألا وهي الهجرة السرية،اوروبا تعاني وخاصة إسبانيا من تدفق عدد غير مسبوق من المهاجرين،والمغرب هو دركي اوروبا،لدلك واجب التعامل معه بسلاسة.المؤسسات الأوروبية،ديمقراطية لكن ليست عبيطة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
28 - achraf الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:49
مادا سيقول النظام الجزاءري هده المرة.اوروبا تنتصر للقضية الوطنية انطلاقا من الحقاءق التاريخية التي لا تعرفها الا دولتان اوربيتان هما اسبانيا وفرنسا باعتبارهما القوتان المستعمرتان سابقا اما الجزاءر فرايها تافه لا تعيره هده الدول اي اهتمام..فالمصالح الاقتصادية هي التي تحرك الدول اما الاديولوجيات السطالينية فلم يعد لها وجود حتى في روسيا والمعسكر الشرقي..وستضل الجزاءر لوحدها تسبح في تيار الحرب الباردة الى ان ينتزع الشعب الجزاءري الشقيق حريته من الطغمة العسكرية الفاسدة ويبني صرحه الديقراطي انداك ستفتح الحدود ويبنى المغرب العربي بسةاعظ ابناءه ودماء شهداءه..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
29 - jam cheb الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:52
يجب على جبهت البوليزاريو طلب العفو والرجوع تحت علم المملكة ومباشرة سياستهم المعارضة تحت سقف واحد يعني داخل المغرب كما فعل المغرب في الإتحاد الإفريقي ومن له حق يأخده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - سعيد الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:53
أعطيك الثروة على طبق من دهب و انتظر منك هل توافق على أخدها أم لا ههههه يجب دمقرطة المغرب و عدم تقديس الاشخاص هدا هو الحل. مغربي قح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
31 - sailouhi k t الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:54
هذه الاتفاقية صفعة قوية للبوليزاريو لأنها تطمح السيطرة على اقاليمنا الجنوبية، الصحراء المغربية ستظل مغربية وستبقى إلى الأبد تحت السيادة المغربية و
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
32 - مروان كجا الأربعاء 16 يناير 2019 - 14:59
المغرب حليف و شريك استراتيجي للدول الاوروبية في مجال الفلاحة .. بفضل ما حققه هذا القطاع من تجارب نموذجية و نجاحات اعطت اكلها في الوافع الملموس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
33 - أحمد تيزنيتي الأربعاء 16 يناير 2019 - 15:09
أظن أن الرسالة و التكليف الملكي للسيد وزير الفلاحة ﻹيجاد نموذج فلاحي تنموي جديد بدأء يعطي ثماره و ما قرار البرلمان الاوروبي اﻷخير إلى بداية إزدهار للقطاع في ظل دينامية وزير الفلاحة التي نأمل أن يحدو حدوها كافة القطاعات الحيوية الاخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - فرحات الأربعاء 16 يناير 2019 - 15:11
موتوا بغيضكم نحن اصحاب ارض اغتصبت منا
والان رجع الحق لأهله فلا مزايدات عن حقنا
انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
35 - مواطن الأربعاء 16 يناير 2019 - 15:13
أقولها وأعيدها دائما، أن المملكة المغربية تشكر كثيرا دولا صديقة وفية لكل التزاماتها الاخوية أذكر منها على الخصوص دولة فرنسا والمملكة الاسبانية. هاتان الدولتان التي بقيتا على عهدهما رغم تغيير الحكومات والايديولوجيات. فشكرا جزيلا لكما ومزيدا من التلاحم والتفاهم بين بلداننا انشاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
36 - مجرد رأي(1) الأربعاء 16 يناير 2019 - 15:14
لنفترض أن دولتين رئيسيتين، إسبانيا وفرنسا، نزلتا بثقلهما على هذا القرار، كما تدعون أيها المرتزقة الخونة، فذلك راجع إلى أنهما تعلمان أن الصحراء جزء لايتجزأ من المملكة المغربية. وتاريخ الصحراء مازال في رفوف أرشيڤ هاتان الدولتان. واليوم، هذا القرار نعتبره إعترافا ضمنيا بمغربية الصحراء. وبذلك أصبح "الورش" مفتوحا أمام الديبلوماسية المغربية لتجتهد وتحاول إقناع المترددين. وسحقا لمن باعوا ضميرهم ودينهم ووطنهم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
37 - استاذ من الصحراء المغربية الأربعاء 16 يناير 2019 - 15:14
444 صوت مقابل 167 اموال الشعب الجزائري تذهب دون طائل في تصرفات لامسؤولة من قبل اذناب الاستعمار الذين كانوا مرتادو مقاهي وجدة واصبحوا يحكمون بلدا الاستعمار الفرنسي من خطط حدوده انهزموا في الاول ومن بعد رفعوا القضية وكانهم يبحثون في سراب عن اوهام في مخيلاتهم ابتدعوها المساكين
الحق يعلو ولايعلى عليه يا اغبى مسؤولين بلدكم ذاهب للهاوية وبدا البترول الذي سرقمتموه من التوارغ ينضب ولازلتم على غيكم غادي في الخسران يا حمادي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
38 - حمزة الأربعاء 16 يناير 2019 - 15:15
الوحدة الترابية خط أحمر، فلانفرح ببيع منتوجات المغرب بثمن بخص، فأين نصيب المغابة من كل هاته الثروات،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - البعمراني الأربعاء 16 يناير 2019 - 15:23
صفعة اخرى من الصفعات الكثيرة التي ما فتءت تتلاقاها ما يسمى بانفصالي البوليزاريو من المنتظم الدولي ،، وهده المرة تلقت صفعة من اكبر هيئة سياسية في اروبا..
قلنا لهم مليون الف مرة ان الصحراء مغربية وستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها،.
باختصار شديد: المغرب ربح صحراءه و النظام الجزاءري ربح انفصالي البوليزاريو.
هنيءا للجميع..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 39 | عرض: 1 - 39

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.