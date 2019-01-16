تغييرات تطال شبكة "طيران الإمارات" في 2019

هسبريس من الرباط

أعلنت طيران الإمارات تعديلات على برامجها التشغيلية لعام 2019، بهدف الحد من تأثير إغلاق المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي خلال شهري أبريل ومايو، وكذلك للتكيف مع اتجاهات الطلب العالمي على السفر.

وقالت الشركة، في بيان توصلت به هسبريس، إنها تعتزم تشغيل رحلة يومية ثانية من دون توقف بين دبي والدار البيضاء، اعتباراً من فاتح يونيو 2019.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وفق ما ورد في البيان: "نفتخر في طيران الإمارات بكوننا ناقلة جوية تركز على تلبية متطلبات العملاء وتعمل وفق نموذج تجاري ناجح. فنحن نستثمر في أسطول حديث من الطائرات ذات الكفاءة العالية حتى نتمكن من توفير وسائل الراحة الرائدة في الصناعة لعملائنا، كما أننا نتمتع بمرونة تمكننا من تشغيل طائراتنا إلى وجهات تلبي احتياجات عملائنا بصورة أفضل".

وأضاف تيم كلارك: "تتماشى التغييرات التي أدخلناها على برامج رحلاتنا عام 2019 مع هذا النهج، مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات السوق العالمية والقيود التشغيلية، بما في ذلك أعمال صيانة المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي. وسوف نواصل على مدار العام مراقبة الأسواق العالمية عن كثب، محتفظين بمرونتنا لاستخدام أسطول طائراتنا على أفضل وجه".

وسيؤثر إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي لأعمال الصيانة بين 16 أبريل و30 مايو 2019 على عدد كبير من رحلات طيران الإمارات المنتظمة.

ونظراً للقيود المتعلقة بتشغيل الرحلات الجوية باستخدام مدرج واحد في مركزها الرئيس فسوف تضطر طيران الإمارات إلى إلغاء العديد من رحلاتها أو إعادة جدولتها أو تغيير طراز الطائرات على بعض الخطوط، وذلك للحد من التأثيرات على العملاء، ما سيؤدي إلى عدم استخدام 48 طائرة، مع تخفيض 25 في المائة من إجمالي عدد الرحلات التي تشغلها الناقلة خلال فترة الـ45 يوماً.

وبموجب ذلك، ستشغل طيران الإمارات رحلات إضافية إلى العديد من محطاتها في إفريقيا اعتباراً من يونيو 2019، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على خدماتها الذي تشهده هذه الأسواق، ما سيوفر للعملاء مزيداً من الخيارات وسهولة السفر إلى مختلف وجهات الناقلة عبر مقرها الرئيس في دبي.

وبخصوص المغرب، ستُشغل الناقلة رحلةً يوميةً ثانيةً إلى الدار البيضاء اعتباراً من فاتح يونيو 2019 بطائرات البوينغ 777-300ER، وهو ما سيعزز الخدمة اليومية الحالية التي تتم بطائرة إيرباص A380.

وهذه الرحلة الإضافية اليومية الجديدة، التي ستزيد من سعة استيعاب عدد الركاب المسافرين عبر الناقلة ومن سعة الشحن أسبوعياً في اتجاه المغرب، تأتي استجابة للطلبات المتنامية لعملاء طيران الإمارات نحو الوجهات الرئيسية للناقلة انطلاقاً من المغرب، والتي تشمل الإمارات العربية المتحدة، الصين، اليابان، المملكة العربية السعودية وهونغ كونغ.

وقد ساهمت القدرة الاستيعابية المعتبرة لخدمات طيران الإمارات في ارتفاع حجم واردات وصادرات المغرب، إذ تم خلال السنوات الثلاث الماضية نقل ما يزيد عن 27000 طن من البضائع. وتشمل الصادرات المغربية الرئيسية المواد الغذائية القابلة للتلف (الفواكه والخضروات الموسمية)، والملابس؛ فيما تشتمل الواردات على الأدوية والهواتف النقالة.

وستنطلق الرحلة الجديدة EK753 من دبي كل يوم على الساعة 3:30 صباحا وستصل إلى الدار البيضاء على الساعة 8:50 صباحاً. وستنطلق رحلة العودة EK754 من الدار البيضاء على الساعة 07:00 مساء لتصل إلى دبي على الساعة 05:30 من صباح اليوم التالي.

وبالنسبة للمدن الإفريقية الأخرى التي ستخدمها طيران الإمارات برحلات إضافية فهي أبوجا (نيجيريا): سيتم اعتباراً من 1 يونيو 2019 تشغيل ثلاث رحلات إضافية أسبوعياً بطائرات البوينغ 777-300ER إلى أبوجا، ما سيجعل رحلات الناقلة تتم يومياً إلى هذه المدينة.

كما ستشغل طيران الإمارات أربع رحلات إضافية إلى العاصمة الغانية بطائرات البوينغ 777-300ER، ما سيصل بخدمتها الإجمالية إلى أكرا، اعتباراً من 2 يونيو 2019، إلى 11 رحلة أسبوعياً.

هذا بالإضافة إلى كوناكري (غينيا) وداكار (السنغال)، إذ سيتم اعتباراً من 1 يونيو 2019 تشغيل رحلة إضافية واحدة أسبوعياً بطائرة بوينغ 777-300ER إلى عاصمتي غينيا والسنغال.