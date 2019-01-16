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كُتّاب وآراء
المالكي: اتفاق الفلاحة يعكس سيادة المملكة بالصحراء
قال لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي "تأكيد جديد لعلاقات الشراكة التي تجمع الجانبين في مجال إستراتيجي".
وأضاف رئيس مجلس النواب أن "هذا الاتفاق، الذي هو ثمرة لتعاون مستمر، يشمل منتجات الفلاحة القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، بالتفضيلات التعريفية نفسها التي يشملها اتفاق الشراكة، وهو ما يكرس شرعية وسيادة المغرب على كافة ترابه الوطني، ويأتي في خضم التطورات الإيجابية التي واكبت مشاورات الطرفين حول الأسس القانونية للاتفاقيات التجارية بينهما".
وأردف المالكي، وفق بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن "دعم النواب الأوروبيين للاتفاق له أبعاد عميقة، ويبعث رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي تعكس متانة واستمرارية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تستند إلى الوضع المتقدم، في أفق بلورة سياسة جديدة للجوار، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المرتبطة بالقرن الواحد والعشرين، وتتوج بإبرام اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر بين الطرفين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
ثانيا اتحدى اي إنسان في العالم يظهر لي خريطة رسمية موثقة و بتاريخ سنة 1880 أو 1900 في شمال إفريقيا بها اسم دولة أخرى غير المملكة المغربية الشريفة و دولة الجزائر.!!!؟؟؟.
إذن كفا من مزايدات النظام الجزائري والجنوب الأفريقي، وذلك خوف من المنافسة التجارية في البترول وظهور الفرق في البنية التحتية والتفوق المغربي حين سوف يستطيع الشعب المغربي ومعه الأفارقة اللاجئين من النعيم الأفريقي كما هو في دول الخليج .
افتحوا باب الاستثمار في الصحراء المغربية و مرحبا .
والله ولي التوفيق.
برافو المغرب على الدول أن تستفيد من تجربته في جعل أراض قاحلة تعطي الغلة تبارك الله