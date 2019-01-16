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الرئيسية | مال وأعمال | المالكي: اتفاق الفلاحة يعكس سيادة المملكة بالصحراء

المالكي: اتفاق الفلاحة يعكس سيادة المملكة بالصحراء

المالكي: اتفاق الفلاحة يعكس سيادة المملكة بالصحراء
هسبريس من الرباط
الأربعاء 16 يناير 2019 - 22:10

قال لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي "تأكيد جديد لعلاقات الشراكة التي تجمع الجانبين في مجال إستراتيجي".

وأضاف رئيس مجلس النواب أن "هذا الاتفاق، الذي هو ثمرة لتعاون مستمر، يشمل منتجات الفلاحة القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، بالتفضيلات التعريفية نفسها التي يشملها اتفاق الشراكة، وهو ما يكرس شرعية وسيادة المغرب على كافة ترابه الوطني، ويأتي في خضم التطورات الإيجابية التي واكبت مشاورات الطرفين حول الأسس القانونية للاتفاقيات التجارية بينهما".

وأردف المالكي، وفق بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن "دعم النواب الأوروبيين للاتفاق له أبعاد عميقة، ويبعث رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي تعكس متانة واستمرارية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تستند إلى الوضع المتقدم، في أفق بلورة سياسة جديدة للجوار، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المرتبطة بالقرن الواحد والعشرين، وتتوج بإبرام اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر بين الطرفين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - السعدي منير الأربعاء 16 يناير 2019 - 23:05
انجاز عظيم للمغرب بفضل كفاءاته
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6
2 - مريم الأربعاء 16 يناير 2019 - 23:06
الفلاحة تشكل اكبر قطاع ضمن القطاعات الاخرى التي يتشكل منها الاقتصاد المغربي لهدا على المسؤولين على القطاع اعطاء كل التعليمات و اتخاذ كل التدابير اللازمة لنهوض بهدا القطاع . السيد الوزير المحترم يسهر بنفسه لمراقبة و تدبير القطاع الفلاحي ليكون كل الامور مبرمجة و تطبق بشكل جيد و سريع
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2
3 - سهاام الأربعاء 16 يناير 2019 - 23:07
هذا بفضل حنكة الوزارة الوصية التي تسهر للرقي بهذا القطاع وطنيا ودوليا
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4 - حيكم الأربعاء 16 يناير 2019 - 23:11
الفلاحة المغربية تسير من نجاح الى اخر
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4
5 - Hicham الأربعاء 16 يناير 2019 - 23:13
أولا إذا رجع وعاد المجتمع الدولي للخرائط التاريخية الموثوق بها لديهم في أرشيفهم الخاص بالدول الرسمية،إبان ما قبل الحرب العالمية الأولى، لظهرت لهم حقيقة الأمر.
ثانيا اتحدى اي إنسان في العالم يظهر لي خريطة رسمية موثقة و بتاريخ سنة 1880 أو 1900 في شمال إفريقيا بها اسم دولة أخرى غير المملكة المغربية الشريفة و دولة الجزائر.!!!؟؟؟.
إذن كفا من مزايدات النظام الجزائري والجنوب الأفريقي، وذلك خوف من المنافسة التجارية في البترول وظهور الفرق في البنية التحتية والتفوق المغربي حين سوف يستطيع الشعب المغربي ومعه الأفارقة اللاجئين من النعيم الأفريقي كما هو في دول الخليج .
افتحوا باب الاستثمار في الصحراء المغربية و مرحبا .

والله ولي التوفيق.
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6 - محمد امين الأربعاء 16 يناير 2019 - 23:19
بفضل الاهداف التي حققها المخطط الاخضر للفلاحة بالمغرب جعل دول الاتحاد الاوروبي تضع ثقتها في الاستراتيجية التي تنهجها وزارة الفلاحة ببلادنا للنهوض بهذا القطاع و تطويره
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3
7 - nasser karim الأربعاء 16 يناير 2019 - 23:21
هذه نتائج المجهودات الجبارة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري من أجل تحسين مردودية الانتاج في القطاعات الموكلة إليه.
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8 - ريان الخميس 17 يناير 2019 - 00:00
رغم اختلاف اللغات بين عربية و امازيغية لكننا مغاربة و شعارنا " الله الوطن الملك " و نعيش تحت راية واحدة و متشبتون بوحدتنا الترابية ، وهنا تكمن قوة بلادنا الحبيبي
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9 - ولد حميدو الخميس 17 يناير 2019 - 00:04
المنتوجات الفلاحية في الصحراء تصدر لأوروبا
برافو المغرب على الدول أن تستفيد من تجربته في جعل أراض قاحلة تعطي الغلة تبارك الله
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