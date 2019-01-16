المالكي: اتفاق الفلاحة يعكس سيادة المملكة بالصحراء

هسبريس من الرباط

قال لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي "تأكيد جديد لعلاقات الشراكة التي تجمع الجانبين في مجال إستراتيجي".

وأضاف رئيس مجلس النواب أن "هذا الاتفاق، الذي هو ثمرة لتعاون مستمر، يشمل منتجات الفلاحة القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، بالتفضيلات التعريفية نفسها التي يشملها اتفاق الشراكة، وهو ما يكرس شرعية وسيادة المغرب على كافة ترابه الوطني، ويأتي في خضم التطورات الإيجابية التي واكبت مشاورات الطرفين حول الأسس القانونية للاتفاقيات التجارية بينهما".

وأردف المالكي، وفق بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن "دعم النواب الأوروبيين للاتفاق له أبعاد عميقة، ويبعث رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي تعكس متانة واستمرارية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تستند إلى الوضع المتقدم، في أفق بلورة سياسة جديدة للجوار، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المرتبطة بالقرن الواحد والعشرين، وتتوج بإبرام اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر بين الطرفين".