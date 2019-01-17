"لارام" تلغي 4 رحلات جوية بين البيضاء وتونس

هسبريس من الرباط

على إثر الاضطرابات التي تعرفها حركة النقل الجوي بمطار تونس قرطاج والناتجة عن الإضراب العام في تونس، أجبرت الخطوط الملكية المغربية على إلغاء الرحلات الأربع المبرمجة يوم الخميس 17 يناير والرابطة بين الدار البيضاء وتونس (في الاتجاهين) ويتعلق الأمر بالرحلات التالي: AT573, AT572, AT571, AT570..

وشددت الخطوط الملكية المغربية، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، على أنه بالرغم من كون سبب الإلغاء ناتج عن قوة قاهرة، فقد وضعت رهن إشارة الزبناء المعنيين مجموعة من الإجراءات الاستثنائية للتخفيف من تأثير هذا الإلغاء على سفرهم.

وللمزيد من المعلومات حول هذه الإجراءات، دعت الشركة زبناءها إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو الاتصال بمصالح الشركة.