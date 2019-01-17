24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:42
|16:24
|18:47
|20:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقيف شخصين هاجما "قبة السوق" وسط مكناس
- شركة توضح بخصوص تشققات طريق طنجة البالية
- التبرع بالدم بجهة الشرق
- "رعاية" تُقرب الخدمات الصحية من جبال اشتوكة
- رصيف الصحافة: مدن مغربية تنجو من عمليات الدهس الإرهابية
"الذكاء الاقتصادي" يجمع فاعلين وخبراء أفارقة في ورشة عمل بالرباط (5.00)
وجبات المطاعم الشعبية .. "سموم قاتلة" وثقافة استهلاكية غائبة (5.00)
- وزارة الأوقاف توقف خطيب مسجد بالرباط لتحريم "احتفال بوناني" - (143)
- المغرب يُشيد بنسف الاتحاد الأوروبي لمخططات الجزائر والبوليساريو - (91)
- أخنوش: الاتفاق الفلاحي إستراتيجي يُدر النفع على سكان الصحراء - (86)
- دراسة جينية مثيرة تكشف أصل الإنسان المعاصر ولغة "ما قبل الكارثة" - (66)
- أخنوش والاتفاق الفلاحي - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"لارام" تلغي 4 رحلات جوية بين البيضاء وتونس
على إثر الاضطرابات التي تعرفها حركة النقل الجوي بمطار تونس قرطاج والناتجة عن الإضراب العام في تونس، أجبرت الخطوط الملكية المغربية على إلغاء الرحلات الأربع المبرمجة يوم الخميس 17 يناير والرابطة بين الدار البيضاء وتونس (في الاتجاهين) ويتعلق الأمر بالرحلات التالي: AT573, AT572, AT571, AT570..
وشددت الخطوط الملكية المغربية، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، على أنه بالرغم من كون سبب الإلغاء ناتج عن قوة قاهرة، فقد وضعت رهن إشارة الزبناء المعنيين مجموعة من الإجراءات الاستثنائية للتخفيف من تأثير هذا الإلغاء على سفرهم.
وللمزيد من المعلومات حول هذه الإجراءات، دعت الشركة زبناءها إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو الاتصال بمصالح الشركة.