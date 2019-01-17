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الرئيسية | مال وأعمال | "لارام" تلغي 4 رحلات جوية بين البيضاء وتونس

"لارام" تلغي 4 رحلات جوية بين البيضاء وتونس

"لارام" تلغي 4 رحلات جوية بين البيضاء وتونس
هسبريس من الرباط
الخميس 17 يناير 2019 - 16:05

على إثر الاضطرابات التي تعرفها حركة النقل الجوي بمطار تونس قرطاج والناتجة عن الإضراب العام في تونس، أجبرت الخطوط الملكية المغربية على إلغاء الرحلات الأربع المبرمجة يوم الخميس 17 يناير والرابطة بين الدار البيضاء وتونس (في الاتجاهين) ويتعلق الأمر بالرحلات التالي: AT573, AT572, AT571, AT570..

وشددت الخطوط الملكية المغربية، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، على أنه بالرغم من كون سبب الإلغاء ناتج عن قوة قاهرة، فقد وضعت رهن إشارة الزبناء المعنيين مجموعة من الإجراءات الاستثنائية للتخفيف من تأثير هذا الإلغاء على سفرهم.

وللمزيد من المعلومات حول هذه الإجراءات، دعت الشركة زبناءها إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو الاتصال بمصالح الشركة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الخميس 17 يناير 2019 - 16:12
جميع مطارات العالم تعرف كثرة الازدحام
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-2
2 - رشيد الخميس 17 يناير 2019 - 16:34
تحية للشعب التونسي الشقيق و العزيز.. كنت معجبا بالنموذج التونسي قبل الثورة، لقد التقيت مرة أشخاصا في فندق بأگادير صدفة و تجاذبنا أطراف الحديث فأسروا لي أنهم يعملون في أحد أجهزة الدولة و مهمتهم "التقاط" المستثمرين الأجانب القادمين إلى المغرب و توجيههم للاستثمار بتونس التي كانت تقدم تسهيلات كبيرة في هذا المجال، ففوجئت بجرأتهم لكن بكل احترام لهم و لهذا العمل الذي يفعلونه لصالح دولتهم. تونس التي مساحتها تقريبا مثل مساحة جهة الدارالبيضاء كانت تستقبل ضعفي عدد السياح الذين كانوا يأتون إلى المغرب في التسعينات.. تونس استثمرت في العنصر البشري منذ الاستقلال بفضل بورقيبة و كن ذلك سبب نجاحها و انا متأكد ان تونس ستسترجع عافيتها بعض مخاض الثورة ..
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