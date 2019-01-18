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الرئيسية | مال وأعمال | تقرير يُوصي الفلاحة المغربية بالتكنولوجيا والابتكار

تقرير يُوصي الفلاحة المغربية بالتكنولوجيا والابتكار

تقرير يُوصي الفلاحة المغربية بالتكنولوجيا والابتكار
هسبريس – يوسف لخضر
الجمعة 18 يناير 2019 - 18:50

أوصى البنك الإفريقي للتنمية، في تقرير أصدره حول توقعات سنة 2019، بجعل الفلاحة في المغرب أكثر ذكاء، وتركز على الأنشطة منخفضة الكربون، وتستخدم التكنولوجيا والابتكار.

وأشار التقرير إلى أن لهذا الأمر أهمية كبرى لما للفلاحة من إسهام كبير في مكافحة الفقر في الوسط القروي، واعتبر أن التوجه إلى الذكاء أمر ضروري بسبب الإكراهات المرتبطة بمسألة المياه.

وشدد تقرير الآفاق الاقتصادية للقارة الإفريقية لسنة 2019 للبنك ذاته على ضرورة تحسين بيئة الأعمال بالمغرب لخلق فرص حقيقية لتعزيز القطاع الخاص، حتى لو تطلب الأمر قيام السلطات بإحداث مناطق اقتصادية خاصة في مختلف أنحاء البلاد.

وقال البنك الإفريقي للتنمية إن الانفتاح على إفريقيا جنوب الصحراء يوفر هو الآخر فرصاً جديدة للمقاولات المغربية؛ وهذا الأمر يتجلى من خلال الحضور القوي للمقاولات المغربية، خصوصاً في دول مجموعة "سيدياو" لغرب إفريقيا التي يطمح المغرب إلى الانضمام إليها.

وكما سبق للبنك الدولي والمندوبية السامية للتخطيط أن توقعا تباطؤاً في النمو سنة 2019، سارت توقعات البنك الإفريقي للتنمية على النهج نفسه بإشارته إلى أن نسبة النمو ستقف في 2.9 في المائة خلال 2019، قبل أن ترتفع إلى 4 في المائة ابتداءً من سنة 2020.

وأشار التقرير إلى أن نسبة النمو في المغرب ستبقى متباطئة على المدى المتوسط وذلك راجع بالأساس إلى التراجع الطفيف للقيمة المضافة للقطاع الأولي، أي القطاع الفلاحي.

في المقابل، اعتبر التقرير أن الاقتصاد المغربي يتسم بالمرونة، مشيراً إلى أن العجز في الميزانية يقدر بـ 3.9 في المائة سنة 2018 مقابل 3.7 في المائة سنة 2017، ومن المتوقع أن يعرف انخفاضاً تدريجياً بفعل تنفيذ الحكومة لإصلاحات ضريبية وترشيد النفقات العمومية والزيادة في المداخيل.

وفي ما يخص العجز في الحساب الجاري، أورد تقرير البنك أنه بلغ 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018، وهو ما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بعام 2017؛ وذلك بسبب الزيادة في واردات النفط والسلع الاستهلاكية التي عوضتها جزئياً مداخيل السياحة وتحويلات مغاربة الخارج.

ووقف التقرير على ما يعرفه الاقتصاد المغربي من تنويع، خصوصاً في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات، بفضل مخطط التسريع الصناعي، لكنه أورد أنه يتوجب أن تشمل جهود التنويع قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات وتشجيع نقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يؤكد خبراء البنك الإفريقي للتنمية على أهمية ملاءمة سياسات تنمية الرأس المال البشري مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة في المملكة.

وشدد التقرير على أن الإنفاق العمومي بكفاءة وفعالية يمكن أن يخلق الهوامش المالية اللازمة بالمغرب لتمويل السياسات الاجتماعية والتهيئة المجالية، وبالتالي جعل النمو الاقتصادي أكثر استدامة وشمولاً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - ميمون كاجي الجمعة 18 يناير 2019 - 19:08
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2 - nora الجمعة 18 يناير 2019 - 19:19
في الواقع الفلاحة هي من تحمل هذه البلاد، و لأهمية هذا المجال فإن كل شيئ يتغير، وهذا شيء حميد ووزير الفلاحة أبان عن حنكته ،بالتوفيق
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3 - aichaa الجمعة 18 يناير 2019 - 19:20
من حقنا كمغاربة ان نفتخر بكل ما انجزته وزارة الفلاحة كتجربة رائدة على المستوى الدولي و القاري.تحياتي
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4 - bouchra الجمعة 18 يناير 2019 - 19:21
الحمد لله المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي. بالتوفيق
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5 - محمد الشلح الجمعة 18 يناير 2019 - 19:22
القطاع الفلاحي على أحسن ما يرام
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6 - outman الجمعة 18 يناير 2019 - 19:22
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختلف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة السيد وزير الفلاحة في التواصل و المواكبة.
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7 - rachiiid الجمعة 18 يناير 2019 - 19:23
القطاع الفلاحي المحرك الأساسي للنهوض بأوضاع بلدنا الغالي وتسيره كفاءات لا يستهان بها وهذه الاخبار تفرح القلب وتؤكد أن القطاع في ايدي أمينة .
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8 - امين الجمعة 18 يناير 2019 - 19:23
ان الاستراتيجية التي تنهجها وزارة الفلاحة في تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب تجعلها محطة انظار كل الدول
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9 - komo الجمعة 18 يناير 2019 - 19:23
الفلاحة تشكل اكبر قطاع ضمن القطاعات الاخرى التي يتشكل منها الاقتصاد المغربي لهدا على المسؤولين على القطاع اعطاء كل التعليمات و اتخاذ كل التدابير اللازمة لنهوض بهدا القطاع . السيد الوزير المحترم يسهر بنفسه لمراقبة و تدبير القطاع الفلاحي ليكون كل الامور مبرمجة و تطبق بشكل جيد و سريع
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10 - brahiim الجمعة 18 يناير 2019 - 19:23
الحمد والشكر لله القطاع الفلاحي تسيره كفاءات قادرة على تطويره والحمد لله ينعكس جودة عملهم على ارض الواقع
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11 - هيثم الجمعة 18 يناير 2019 - 19:23
اخنوش هو الوزير الوحيد لي خدام ف هاد البلاد . انتهى الكلام !!
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12 - ملووووكي الجمعة 18 يناير 2019 - 19:24
المغرب سلطان الريادة الإفريقية وله من المقومات ما يجعله يتربع على عرش الريادة في الفلاحة وفي الاقتصاد
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13 - عكوري الجمعة 18 يناير 2019 - 19:24
فلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
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14 - هادل الجمعة 18 يناير 2019 - 19:24
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
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15 - سيمو الجمعة 18 يناير 2019 - 19:24
يعتبر القطاع الفلاحي بالمغرب اكثر القطاعات الاقتصادية نجاحا على الصعيد الافريقي
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16 - عبدو الجمعة 18 يناير 2019 - 19:25
الفلاحة مستفدين مزيان.. و اخنوش مفرطش فيهم. شحال من وزير عندنا بحالو؟! الا من رحم ربي.
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17 - azooz الجمعة 18 يناير 2019 - 19:25
المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية الفلاحة التي تشكل مصدر رزق ملايين المغاربة.
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18 - كوكبي الجمعة 18 يناير 2019 - 19:25
يحق لنا ان نتفتخر بوزارة فلاحتنا.. الفلاحة المغربية اصبح يضرب بها المثل في المحافيل الدولية
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19 - عبيد المالك الجمعة 18 يناير 2019 - 19:25
وزير الفلاحة طور قطاعه بشكل ملحوظ وهذا أمر قل نظيره بخصوص باقي القطاعات
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20 - الواقي الجمعة 18 يناير 2019 - 19:25
الذي يريد العمل، تجده في الميدان أما اصحاب الكلام والبحث عن الأعداء لأنهم لايتقنون إلا اللغو فإنهم في خذه اللحظة يحرضون ويسبون ويشتمون. العمل هو مانحتاجه في هذا الوطن، أما الحلايقية رَاه عندنا جامع الفنا.. برافو السيد الوزير والله اجيب الشتاء على قد النفع .
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21 - توتا الجمعة 18 يناير 2019 - 19:26
شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
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22 - meryam الجمعة 18 يناير 2019 - 19:26
الفلاحة المغربية تعيش ازهى ايامها، بفضل حضور السيد عزيز اخنوش الميداني.
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23 - فطاع الجمعة 18 يناير 2019 - 19:26
الوزارة الوصية على قطاع الفلاحة تساهم بكل الامكانيات في انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، و هذا ما يحتاجه الفلاح، خاصة الصغير منه
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24 - احمد منصور الجمعة 18 يناير 2019 - 19:27
المغرب قوة إقليمية في طور النمو وهذا بفضل كفاءاته
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25 - hamza الجمعة 18 يناير 2019 - 19:27
 يعد القطاع الفلاحي أحد دعامات الاقتصاد المغربي
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26 - سعيييد الجمعة 18 يناير 2019 - 19:28
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهان على دلك في الكثير من المحافل
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27 - Hanane hanane الجمعة 18 يناير 2019 - 19:28
الحمد والشكر لله القطاع الفلاحي تسيره كفاءات قادرة على تطويره والحمد لله ينعكس جودة عملهم على ارض الواقع
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28 - نجييب الجمعة 18 يناير 2019 - 19:28
مخطط المغرب الأخضر أعطى ثماره، وخير دليل الارتفاع الملحوض والمسجل في إنتاج الزيتون
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29 - سليمان الجمعة 18 يناير 2019 - 19:28
السيد وزير الفلاحة يولي أهمية خاصة لتحسين المنتجات الفلاحية المحلية من خلال مجموعة من الاجراءات و التدابير العملية المبنية على الدراسات و تقييم النتائج المنتظرة.
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30 - amal lmir الجمعة 18 يناير 2019 - 19:29
القطاع الفلاحي المحرك الأساسي للنهوض بأوضاع بلدنا الغالي وتسيره كفاءات لا يستهان بها وهذه الاخبار تفرح القلب وتؤكد أن القطاع في ايدي أمينة .
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31 - روداني الجمعة 18 يناير 2019 - 19:29
تشكل الفلاحة في المغرب، أحد القطاعات الهامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
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32 - anwar jdidi الجمعة 18 يناير 2019 - 19:29
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد ومن حسن الحظ نتوفر على مخطط اخضر يستبشر به في جميع البلدان.
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33 - sofia الجمعة 18 يناير 2019 - 19:30
المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي. بالتوفيق
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34 - Hassan jawadi الجمعة 18 يناير 2019 - 19:31
في الواقع الفلاحة هي من تحمل هذه البلاد، و لأهمية هذا المجال فإن كل شيئ يتغير، وهذا شيء حميد ووزير الفلاحة أبان عن حنكته ،بالتوفيق فعلا رجل المهمات الصعبة، الله يقويك .
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35 - nasser karim الجمعة 18 يناير 2019 - 19:32
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
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36 - الباش مهندس الجمعة 18 يناير 2019 - 19:33
ان قطاع الفلاحة بالمغرب يشكل عنصرا أساسيا في استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره يلعب دورا محوريا وأساسيا في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين واستقرار الساكنة القروية .
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37 - tawfik الجمعة 18 يناير 2019 - 19:34
التنمية الفلاحية في أوج تجلياتها والحمد لله ؛ بناء مسالك قروية لفك العزلة متواصلة ؛ مشاريع هيدروفلاحية متزايدة ؛ تقوية التجهيزات ذات الجودة العالية متلاحقة ؛ تنزيل مخرجات الدعامة الثانية للمخطط الاخضر . الخير هذا
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