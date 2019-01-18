الجناح المغربي يجذب الأنظار في معرض "الأسبوع الأخضر" ببرلين

هسبريس من الرباط

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، إن معرض "الأسبوع الأخضر" الدولي للأغذية والزراعة والبستنة ببرلين "يعرف حضورا متميزا للمنتوجات المغربية المحلية، التي تتسم بجودة عالية وبالتنوع، من خلال مشاركة أكثر من 20 تعاونية، إلى جانب المجموعات ذات النفع الاقتصادي من جميع جهات المغرب، من أجل ضمان تمثيلية ترابية واسعة".

جاء ذلك خلال تصريح صحافي له أثناء زيارته الجناح المغربي، رفقة وزيرة الفلاحة والتغذية الألمانية يوليا كلوكنر.

وأضاف أخنوش أن "معرض "الأسبوع الأخضر" يتسم بكونه مفتوحا للتسويق بشكل مباشر، إذ إن جميع العارضين يتمكنون من بيع منتوجاتهم وربط الاتصال بالشركاء من أجل استيراد المنتوجات، فضلا عن كونه موعدا هاما للتعريف بالتطور الذي تشهده الفلاحة المغربية وسعيها إلى ولوج السوق الأوروبية".

ولفت الوزير الانتباه إلى أن المنتوجات الفلاحية المغربية حاضرة في فرنسا وعدد كبير من الدول، لكن المغرب مطالب ببذل جهود أكبر فيما يتعلق بالسوق الألمانية، التي تتسم بكونها وجهة مهمة:

وأشار أخنوش إلى أن الفلاحين المغاربة يقومون بكل ما في وسعهم لتعزيز حضورهم في هذه السوق الهامة، وأن المغرب، في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنمية المنتوجات المجالية، من خلال مشاركته في هذا المعرض الدولي الأكبر من نوعه في العالم، "يسعى إلى تعزيز مكتسباته في مجال تصدير المنتوجات الفلاحية الغذائية، وإلى استطلاع آفاق جديدة لهذا القطاع، الذي يعد استراتيجيا بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي".

وتعتبر هاته المشاركة المغربية، التي تشرف عليها مؤسسة "موروكو فودكس"، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منطلقا هاما من أجل الرفع من حصص المنتوجات المغربية في الأسواق المستوردة.

حري بالذكر أن الجناح المغربي، الذي يمتد على مساحة تقدر بـ 623 مترا مربعا، "صمم بشكل يعكس تميز وثراء كل من الثقافة المغربية والمنتوجات المحلية التي تتميز بالتنوع، والتي تشمل بالأساس زيت الزيتون، زيت أركان، زيت التين الشوكي، الزعفران، الكمون، التمور، الخروب، الكسكس، الأعشاب العطرية والطبية، مشتقات الورد وغيرها".

يشار إلى أنه على هامش هذا الفعالية، أجرى أخنوش مباحثات ثنائية مع وزير الفلاحة السويسري كي بارمولان، ووزير الفلاحة الإيفواري كوليبالي سنغافو، والمفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية القروية فيل هوغان.

كما قام رفقة وزير الاقتصاد والتعاون والتنمية الألماني غيرد مولر بزيارة السوق الإفريقي الذي يضم 20 شريكا، ويعرض بالأساس منتوجات القهوة والكاكاو وجوز الكاجو وزيت أركان، إضافة إلى مشاركته في لقاء حول موضوع المناخ والفلاحة إلى جانب المسؤول الألماني، الذي قام بعد ذلك بجولة في الجناح المغربي.

وعلى هامش زيارته الجناح المغربي قال مولر: "فتحنا فصلا جديدا في علاقات التعاون بين أوروبا وألمانيا والأفارقة، خصوصا من خلال المغرب والكوت ديفوار، اللذين يحملان ثقافة جديدة ويستشرفان المستقبل".

وأضاف الوزير الألماني "نحن نريد بناء هذا التعاون وتقويته في الفلاحة والاقتصاد والسياسة".

ويشارك في الدورة الـ84 لمعرض "الأسبوع الأخضر"، التي ستتواصل إلى 27 يناير، نحو 70 وزير زراعة من مختلف أنحاء العالم. ويعرف المعرض مشاركة 1750 عارضا من 61 دولة على مساحة 125 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يستقطب ما يقرب من 400 ألف زائر.