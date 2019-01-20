المكتب المغربي للسياحة يجلب الزبناء باسكندينافيا

رشيد كروم من هلسنكي*

في إطار سعيه المكثف لاستهداف أسواق بلدان الشمال الأوروبي وتعزيز مكانته السياحية على الساحة الاسنكدنافية، يشارك المغرب في معرض "ماتكا 2019" للسفر؛ المقام بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.

وتأتي مشاركة المغرب في "ماتكا 2019"، الذي يعد أكبر معرض للسفر في أوروبا الشمالية، بعد مشاركته الأسبوع الماضي في معرض أوسلو الدولي، بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية تستحق الاكتشاف، وتسليط الضوء على المؤهلات الطبيعية والتاريخية والثقافية التي تزخر بها كافة جهات المغرب.

ويسعى الرواق المغربي بالمعرض، الذي أقامه المكتب الوطني المغربي للسياحة على مساحة 50 مترا مربعا، إلى إطلاع الزوار على الغنى و التنوع الثقافي و السياحي الذي تزخر به المملكة، وكذا على أبرز العروض في عالم السياحة والضيافة. كما يوفر هذا الفضاء منشورات وكتيبات تعريفية، باللغتين الفنلندية والإنجليزية، للتعريف بعدد من الوجهات السياحية للبلاد.

في فضاء العرض المغربي لهذه السنة، على الخصوص، الخطوط الملكية المغربية و فرع العربية للطيران بالمغرب، بالإضافة إلى وكالة الأسفار "تايم ترافل" و"أطلس تور" و"موروكو 4 غولف" و"صحراء إكبيريينس"، بالإضافة إلى وكالة "غولف تايلورز" الفنلندية التي اختارت المشاركة في المعرض المغربي لترويج منتوجات من الصناعة التقليدية الخاصة بالمملكة.

وتميز الرواق المغربي خلال فعاليات اليوم الافتتاحي، الذي عرف على الخصوص حضور سفير المغرب في فنلندا محمد أرياض، بعقد لقاءات بين مسؤولي المكتب الوطني المغربي للسياحة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الفنلندية، أبرزها "هلسنكي تايمز"، وعدد من المدونين و"اليوتوبرز"، من أجل الترويج للمنتوج السياحي المغربي وتقريبه من المواطن الفنلندي.

وكشف مسؤولو المكتب الوطني المغربي للسياحة، في تصريح صحافي، أن الرواق المغربي شهدا إقبالا لافتا منذ افتتاح هذا المعرض، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد لمواطني دول الشمال بوجهة المغرب.

وتؤكد الأرقام الصادرة عن المكتب أن عدد زوار المملكة من البلدان الاسكندنافية ودول البلطيق بلغ حوالي 119 ألف سائح، خلال سنة 2017، وهو ما يمثل زيادة قدرها 27 في المئة عن العام السابق.

وبخصوص سنة 2018 فيقدر عدد السائحين من هذه البلدان إلى المغرب بحوالي 96 ألف سائح، إلى غاية شهر أكتوبر الماضي، مع توقع زيادة لا تقل عن 27 في المئة خلال هذا الموسم أيضا.

وذكر مسؤولو المكتب بأنه تم خلال سنة 2018، ولأول مرة، إطلاق خط مباشر بين هلسنكي وأكادير بمعدل رحلة أسبوعيا توفرها شركة الطيران النرويجية، بالإضافة إلى الخط الذي سبق إطلاقه السنة الماضية والذي يربط بين مدينتي هلسنكي ومراكش ويوفر رحلتين أسبوعيا من طرف نفس الشركة.

ويستضيف معرض أوسلو الدولي للسياحة لهذه السنة أكثر من 949 عارضا من 86 بلدا، وفقا للمنظمين الذين يتوقعون أن يزور هذا الفضاء 70 ألف زائر هذه السنة.