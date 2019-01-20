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الرئيسية | مال وأعمال | أخنوش: الرقمنة من أولويات استراتيجية وزارة الفلاحة في المغرب

أخنوش: الرقمنة من أولويات استراتيجية وزارة الفلاحة في المغرب

أخنوش: الرقمنة من أولويات استراتيجية وزارة الفلاحة في المغرب
هسبريس - و.م .ع
الأحد 20 يناير 2019 - 00:00

استعرض عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في برلين الألمانية، إمكانات رقمنة الفلاحة المغربية.

وأبرز المسؤول الحكومي، في مداخلة له خلال مشاركته في الدورة الـ11 للمنتدى الدولي للتغذية والفلاحة، المنظم في إطار معرض الأسبوع الاخضر الدولي، التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، خاصة استخدام صور الأقمار الصناعية في الفلاحة والبيانات وتكنولوجيا الإنترنت والهاتف المحمول.

وقال الوزير: "نحن ملتزمون بتسخير إمكانات الرقمنة في القطاع الفلاحي بفاعلية مع ضمان ولوج المزارعين إلى هذه التقنيات"، وشدد خلال هذا اللقاء على أن استخدام الرقمة ينطوي أيضا على ضرورة إحداث تغييرات هيكلية مرافقة.

ويتناول المنتدى العالمي للأغذية والزراعة، الذي يختتم أشغاله بعقد ندوة لوزراء الفلاحة من مختلف دول العالم، القضايا المركزية المتعلقة بمستقبل الصناعة الغذائية الفلاحية العالمية. وتمحورت أشغال هذه الدورة، التي عرفت مشاركة 70 دولة، حول الرقمنة في القطاع الفلاحي والتي تروم تقديم الحلول الذكية للفلاحة في المستقبل.

ويشكل المنتدى فرصة، لممثلين عن عوالم السياسة والأعمال والعلوم والمجتمع المدني، من أجل تبادل الأفكار وتعزيز التفاهم حول موضوع محدد يتعلق بالسياسة الفلاحية الحالية.

وفي تصريح صحافي على هامش هذا المنتدى، الذي تشارك فيه المملكة للمرة السادسة، قال أخنوش: "نحن هنا لمناقشة كيفية استخدام الرقمنة لتشجيع الزراعة المستدامة التي تلبي احتياجات الناس. ونأمل أن نخرج بحلول ذكية لفلاحة الغد ".

وأضاف أن المغرب قام، خلال خلال السنتين الأخيرتين، باعداد إحصائيات عامة للفلاحة؛ أي ما يعرف بالسجل الوطني للفلاحة الذي يقدم معلومات شاملة عن الفلاحة، فضلا عن توفر المغرب على بنية تحتية هامة للتوجه نحو الرقمنة في قطاع الفلاحة، حيث أن 99،8 في المائة من المغاربة يتوفرون على الهاتف المحمول و70 في المائة من الأسر منخرطة في شبكة الانترنت.

ولفت أخنوش الانتباه الى أنه في اطار الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة ستكون الرقمنة من الأولويات، مشيرا الى أن الدراسة التي قام بها البنك الدولي في المغرب حول الرقمنة الفلاحية تشجع على هذا التوجه، وتقر بوجود امكانات بهذا الخصوص يمكن استثمارها للتواصل مع الفلاح، ولاسيما الشباب الذين لهم دراية كبيرة بمجال الرقمنة .

يذكر أن البنك الدولي قام، في شتنبر الماضي، بإعداد تقرير حول تشخيص وإمكانات الرقمنة في القطاع الفلاحي في المغرب، والذي حدد العديد من التقنيات الرقمية التي من الممكن أن يتم تطويرها في الزراعة المغربية، مثل الخدمات الاستشارية الزراعية عبر الهاتف المحمول، والفلاحة الدقيقة، والتجارة الإلكترونية للمنتجات الزراعية، والمنتجات المالية والتأمين الرقمي وغيره.

وفي هذا الصدد أكد الوزير الحاجة إلى تطوير تكنولوجيات رقمية لتعزيز الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتحسين شفافية السوق، وخفض تكاليف المعاملات وضمان إمكانية تتبع أفضل على امتداد سلسلة القيمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بوشتة ايت عراب الأحد 20 يناير 2019 - 00:21
ينبغي الانتهاء مع حزب الموظفين و عقلية الموظفين و الموظفين في اي بلد كان و ليس فقط في المغرب و الرقمنةهي الوسيلة الفعالة لاستبدال موارد بشرية غير فعالة خاملة كسولة لا تنتج اي شيئ يذكر و نراها دوما تحتج و تصرخ و تطالب بالمزيد و المزيد بلا نهاية...على الدولة الحد و تقليص كثلة اجور الموظفين و نقلها الى القطاعات المنتجة الانتاجية و ليس العكس اي زيادة الضرائب على الطبقات المنتجة لتسمين الطبقات التي لا تنتج اي علينا ان لا نقلب الاية او المنطق و من هنا تأتي الرقمنة لحل المشكل و اليوم في كل البلدان المتقدمة يعممون الادارة الرقمية و كل شيئ يتم عن طريق حواسيب كبرى تدار من العواصم من نقل و حروب و تنقل و تعليم و صحة و حتى العمليات الجراحية يقوم بها الحاسوب و الالات و حتى القطارات و الترامواي و الميترو و الطائرات تسير عن طريق الحواسيب و الادارات كلها تمشي بالحواسيب و العمليات البنكية و كل شيئ بالحواسيب و الرقمنة...و الرقمنة تساعد على رفع الانتاجية و عدم ضياع الوقت اذ يعرف اي شخص مواعيد القطارات و الطائرات و الادارات و الامتحانات الخ و بهذا يربح المال و الجهد بخلاف غياب الرقمنة حيث يخسر الناس المال
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2 - وطني الأحد 20 يناير 2019 - 00:31
تحياتي لك السيد عزيز اخنوش لأن جميع القطاعات التي تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري تعرف طفرة كبيرة وايجابية وأخص بالذكر سياسة التحفيظ العقاري .وفقكم الله وسدد خطاكم في خدمة المملكة المغربية الشريفة
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