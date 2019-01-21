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الرئيسية | مال وأعمال | فرصة عمل .. طاه على ارتفاع 36 ألف قدم

فرصة عمل .. طاه على ارتفاع 36 ألف قدم

فرصة عمل .. طاه على ارتفاع 36 ألف قدم
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الاثنين 21 يناير 2019 - 11:40

يسرّ شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الإعلان عن فتح باب التقديم لوظيفة "طاه جويّ على متن الطائرة"؛ الوظائف الشاغرة متاحة للرجال والسيدات من ذوي المؤهلات والخبرة في المجال.

للتسجيل في الوظيفة يرجى زيارة موقعنا careers.saudia.com وسوف تعُقد المقابلات الشخصية خلال شهر فبراير2019، في مدينة الدار البيضاء.

Saudia Airlines Transport Company is pleased to announce openings of “In-flight Chef ”position. The vacancies are open to all qualified male and female candidates with related experience

To submit your application please visit our website: careers.saudia.com Interviews will be held in February 2019 G, in Casablanca

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